Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:49

Идеальная кожа и стройность? На деле эта диета лишает организм нужных веществ

Эндокринолог Тараско: модная "диета драной кошки" вредит здоровью

В социальных сетях набирает популярность необычный способ питания с громким названием — "диета драной кошки". Его сторонники утверждают, что отказ от термически обработанных блюд помогает сбросить вес и улучшить состояние кожи. Но врачи предупреждают: такой рацион небезопасен.

Что входит в меню

Основа этой диеты — продукты без термической обработки. В рацион входят:

  • рыбные консервы,
  • соленья,
  • крекеры,
  • кисломолочные продукты,
  • свежие ягоды и салатные листья.

На первый взгляд — всё просто, удобно и "натурально". Но, как отмечают эксперты, у такого питания есть серьёзные минусы.

Почему диета небезопасна

Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Тараско в беседе с радио Sputnik подчеркнула:

"Диета противоречит самому принципу здорового питания, согласно которому еда должна приносить удовольствие".

По её словам, однообразное меню быстро надоедает и может привести к нехватке положительных эмоций. В результате человек часто компенсирует это перееданием сладкого.

Эффект снижения веса — иллюзия

Диета действительно может привести к похудению, но причина лишь в сокращении калорийности, а не в особых свойствах продуктов.

Также специалист развенчала миф о пользе такого способа питания при кожных заболеваниях:

"Для профилактики и лечения экземы или псориаза важен именно сбалансированный рацион с ограничением простых углеводов и насыщенных жиров".

Чем грозит длительное соблюдение

Проблема "диеты драной кошки" — в исключении важных источников энергии: каш, цельнозерновых паст и других углеводов, необходимых организму. Если придерживаться её долго, это может навредить здоровью.

Итог

Эксперты советуют относиться к модным диетам с осторожностью: они могут дать быстрый результат, но при этом лишить организм жизненно важных веществ.

