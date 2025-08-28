Идеальная кожа и стройность? На деле эта диета лишает организм нужных веществ
В социальных сетях набирает популярность необычный способ питания с громким названием — "диета драной кошки". Его сторонники утверждают, что отказ от термически обработанных блюд помогает сбросить вес и улучшить состояние кожи. Но врачи предупреждают: такой рацион небезопасен.
Что входит в меню
Основа этой диеты — продукты без термической обработки. В рацион входят:
- рыбные консервы,
- соленья,
- крекеры,
- кисломолочные продукты,
- свежие ягоды и салатные листья.
На первый взгляд — всё просто, удобно и "натурально". Но, как отмечают эксперты, у такого питания есть серьёзные минусы.
Почему диета небезопасна
Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Тараско в беседе с радио Sputnik подчеркнула:
"Диета противоречит самому принципу здорового питания, согласно которому еда должна приносить удовольствие".
По её словам, однообразное меню быстро надоедает и может привести к нехватке положительных эмоций. В результате человек часто компенсирует это перееданием сладкого.
Эффект снижения веса — иллюзия
Диета действительно может привести к похудению, но причина лишь в сокращении калорийности, а не в особых свойствах продуктов.
Также специалист развенчала миф о пользе такого способа питания при кожных заболеваниях:
"Для профилактики и лечения экземы или псориаза важен именно сбалансированный рацион с ограничением простых углеводов и насыщенных жиров".
Чем грозит длительное соблюдение
Проблема "диеты драной кошки" — в исключении важных источников энергии: каш, цельнозерновых паст и других углеводов, необходимых организму. Если придерживаться её долго, это может навредить здоровью.
Итог
Эксперты советуют относиться к модным диетам с осторожностью: они могут дать быстрый результат, но при этом лишить организм жизненно важных веществ.
