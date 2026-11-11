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Отварной язык с овощами
Отварной язык с овощами
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 15:21

Снаружи мясо, внутри яркие кусочки: какую закуску из говяжьего языка готовят к празднику

Техника шпиговки обычно ассоциируется с утиными ножками или рибайтем, но говяжий язык в этой роли раскрывается иначе. Короткое отваривание, после которого мясо остаётся лишь слегка просоленным и плотным, позволяет снять кожу без значительных потерь волокна. Именно в этот момент, когда продукт ещё не достиг состояния "варёного", но уже приобрёл упругость, в него внедряют чеснок, морковь и вяленые томаты. Запечённый в пергаменте и фольге, язык отдаёт влагу, которая превращается в концентрированный бульон, пропитывая собой овощи. В результате получается блюдо с двойной текстурой: плотное, но нежное мясо и густой, почти пюреобразный соус с кислинкой вяленых помидоров и сладостью моркови.

Рецепт

Ингредиенты:

  • Язык говяжий — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Морковь — 1 шт.
  • Томаты вяленые — 4 шт.
  • Тимьян — 4 веточки
  • Лист лавровый — 4 шт.
  • Перец чёрный горошком — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Время приготовления: 80 минут.
Количество порций: 10.

Приготовление

  1. Язык вымойте и очистите от слизи, если требуется. Поместите его в кастрюлю (в оригинале используется жаровня от KUKMARA), залейте кипятком. Посолите воду и добавьте горсть перца горошком. Варите около 30 минут, чтобы мясо слегка просолилось, а кожу можно было снять без больших потерь.
  2. Обваренный язык сразу опустите в ледяную воду и остудите. Аккуратно снимите кожу. Она может частично прилипать, что нормально при короткой варке, но старайтесь действовать деликатно.
  3. Пока язык варится, подготовьте овощи. Чеснок очистите и разрежьте вдоль на 3-4 части. Морковь нарежьте мелкими брусочками. Вяленые помидоры нарежьте полосками.
  4. В очищенном языке сделайте частые глубокие проколы-разрезы и вставьте в них подготовленные кусочки овощей.
  5. Подготовьте пергаментную бумагу и фольгу. Выложите шпигованный язык на пергамент, добавьте туда же остатки овощей и несколько веточек тимьяна. При желании посыпьте любимыми специями. Сверните пергамент плотно, затем выложите его на лист фольги и заверните в 2-3 слоя.
  6. Поместите сверток на противень (автор использует противень от KUKMARA) и запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 1,5 часов.
  7. Готовый язык разверните и переложите обратно в фольгу, чтобы сохранить тепло. Жидкость (бульон) с запечёнными кусочками овощей перелейте в блендер и измельчите до состояния пюреобразного соуса.
  8. Нарежьте язык ломтиками. На тарелку выложите пару ложек соуса и 2-3 ломтика языка. Подавайте как горячую закуску.

Сочетание вяленых томатов с говядиной здесь работает за счёт контраста: вялость томатов добавляет глубины, а их кислинка разбивает плотность мясного вкуса. Если хочется иной подачи, можно рассмотреть замену моркови на фенхель — его свежая, слегка анисовая нота может дать более "холодному" оттенку соуса, хотя в данном рецепте сладость моркови выигрывает в сочетании с чесноком.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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