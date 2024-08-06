Украина отказалась урегулировать конфликт в 2022 году, поэтому обманула сама себя. Такое заявление журналистам сделал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, из-за этого Киев понес огромные человеческие жертвы, а также утратил контроль над некоторыми своими территориями.
По его словам, Украина трижды могла обеспечить долгосрочный мир и стабильность в стране, если бы Киев не действовал "по указке извне". Однако все разы она упустила.
Он отметил, что первый раз это произошло в феврале 2014 года, когда прошлыми украинскими властями было подписано соглашение об урегулировании ситуации внутри страны. Однако в Киеве, при поддержке Запада, решили устроить государственный переворот.
Вторая подобная ситуация произошла в феврале 2015 года во время подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений, которые предполагали прекращение огня на Донбассе. Однако выполнять договоренности Киев не хотел с самого начала.
Третий раз Киев обманул сам себя в феврале 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле. После этого Россия отвела свои войска с черниговского направления и украинской столицы. Однако потом по указке тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона Киев отказался выполнять эти договоренности.
Фото: kremlin.ru
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