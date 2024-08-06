Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Шойгу: Киев обманул сам себя, отказавшись от переговоров в 2022 году
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Шойгу рассказал, каким образом Киев обманул сам себя

Шойгу: Киев обманул сам себя, отказавшись от переговоров в 2022 году

Украина отказалась урегулировать конфликт в 2022 году, поэтому обманула сама себя. Такое заявление журналистам сделал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, из-за этого Киев понес огромные человеческие жертвы, а также утратил контроль над некоторыми своими территориями.

По его словам, Украина трижды могла обеспечить долгосрочный мир и стабильность в стране, если бы Киев не действовал "по указке извне". Однако все разы она упустила.

Он отметил, что первый раз это произошло в феврале 2014 года, когда прошлыми украинскими властями было подписано соглашение об урегулировании ситуации внутри страны. Однако в Киеве, при поддержке Запада, решили устроить государственный переворот.

Вторая подобная ситуация произошла в феврале 2015 года во время подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений, которые предполагали прекращение огня на Донбассе. Однако выполнять договоренности Киев не хотел с самого начала.

Третий раз Киев обманул сам себя в феврале 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле. После этого Россия отвела свои войска с черниговского направления и украинской столицы. Однако потом по указке тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона Киев отказался выполнять эти договоренности.

Фото: kremlin.ru

Мир

Камала Харрис выбрала кандидата на должность вице-президента

Камала Харрис выбрала кандидата на должность вице-президента

CNN со ссылкой на источники сообщает, что Камала Харрис, вице-президент США и кандидат на пост главы Соединенных Штатов, выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим кандидатом в вице-президенты.

Читать полностью
Премьер Грузии Папуашвили: президент Зурабишвили может помиловать Саакашвили

Премьер Грузии Папуашвили: президент Зурабишвили может помиловать Саакашвили

Глава Грузии Саломе Зурабишвили на сегодняшний день изучает возможность помилования бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, поскольку она находится в союзе как с ним, так и с бывшей правящей в 2004-2012 годах в период президентства её основателя Саакашвили политической партией "Единое национальное движение". Об этом информирует грузинский политик Шалва Папуашвили, который является членом парламента Грузии с 2020 года и спикером парламента, пишет российское информагентство ТАСС.

Читать полностью

Общество

Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери

Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери

Юморист Владимир Винокур удивил подписчиков тем, как выглядят могилы его родителей

Читать полностью
Президент НП

Президент НП "Гильдия Маркетологов" Березин: подделку можно определить по цене

Поддельные товары на маркетплейсах можно определить, посмотрев на их стоимость, упаковку, сравнив с продемонстрированным на официальном сайте товаром и многое другое. Об этом NewsInfo.Ru сообщил президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин.

Читать полностью

Новости