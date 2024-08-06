Шойгу озвучил потери ВСУ за последние два месяца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние неполные два месяца, согласно данным Министерства обороны России, потеряли более 115 тысяч военнослужащих. Такие цифры озвучил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время общения с журналистами.
По его словам, таких огромных потерь Киев мог бы избежать, если бы власти приняли условия, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин по урегулированию конфликта.
"За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч своих войск", — заявил Шойгу.
Кроме того, он добавил, что ВСУ также потеряли три тысячи единиц бронетехники и столько же автомобильной техники.
Бывший глава Минобороны РФ подчеркнул, что пока Киев не дал никакой реакции на выдвинутые Путиным предложения, российская армия продолжает двигаться вперед.
Фото:mil.ru/Вадим Савицкий
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