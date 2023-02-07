На Донецком и Запорожском направлениях российская армия освободила семь городов и населенных пунктов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка", — сказал Шойгу.

По его словам, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.