На Донецком и Запорожском направлениях российская армия освободила семь городов и населенных пунктов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка", — сказал Шойгу.
По его словам, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.
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