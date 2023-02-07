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  • Опубликована сегодня в 13:28

Шойгу: Российская армия освободила семь населенных пунктов в январе

На Донецком и Запорожском направлениях российская армия освободила семь городов и населенных пунктов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка", — сказал Шойгу.

По его словам, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.

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