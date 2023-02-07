В январе украинские войска потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих, 26 самолетов и 7 вертолетов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, российские войска продолжают перемалывать все поставляемое Западом Киеву вооружение, как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях. .

Шойгу подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери.