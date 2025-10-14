Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Грязная занавеска в ванной
Грязная занавеска в ванной
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:44

Ваша ванная скажет спасибо: как очистить шторку до состояния новой

Эффективные способы стирки и чистки занавески в ванной: сода, уксус и перекись

Влажный микроклимат ванной комнаты — идеальная среда для образования плесени и желтого налета на шторке. Постоянные капли воды, остатки шампуней и гелей со временем портят даже самую прочную ткань или виниловое покрытие. Чтобы вернуть шторке чистоту и свежесть, важно правильно подобрать способ стирки и безопасные, но эффективные средства.

Машинная стирка: быстро и удобно

Если на ярлыке шторки указано, что её можно стирать в машине, смело выбирай деликатный режим без отжима и сушки, при температуре не выше +40 °C.

Чтобы не повредить материал:

  • помести изделие в специальный мешок для стирки;
  • добавь в барабан несколько полотенец — они помогут мягко очистить поверхность;
  • включи дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки моющих средств.

После стирки опусти шторку на полчаса в подсоленную воду (1 ст. ложка соли на литр) — это создаст тонкий защитный слой от налета и грибка. Сушить изделие нужно в вертикальном положении, расправив все складки.

Ручная стирка: деликатно и эффективно

Этот способ подходит для штор из любого материала — тканевых, полиэтиленовых и виниловых.

  1. Наполни таз теплой водой.
  2. Добавь соду и лимонную кислоту в пропорции 2:1.
  3. Замочи шторку на 40 минут.
  4. Аккуратно помни руками, затем ополосни чистой водой.

Если на ткани появились пятна плесени или желтоватые разводы, в воду можно добавить немного белизны - она быстро осветлит материал и уничтожит грибок.

Средства для очистки

В зависимости от степени загрязнения можно использовать как домашние средства, так и бытовую химию.

Натуральные помощники:

  • пищевая сода,
  • соль,
  • столовый уксус,
  • лимонная кислота.

Химические препараты:

  • белизна,
  • перекись водорода,
  • нашатырный спирт,
  • Vanish, Domestos, Sanita, Cillit Bang, Cif, "Адрилан".

При работе с химическими средствами надевай перчатки и маску, чтобы защитить кожу и дыхательные пути.

Способ 1: против плесени и грибка

Плесень часто появляется у нижнего края шторы — там, где постоянно скапливается влага.

  1. Замочи изделие в 5 литрах теплой воды с добавлением 5 колпачков белизны или 200 мл лимонного сока.
  2. Оставь на 5 часов.
  3. Почисти шторку щеткой с жестким ворсом и ополосни водой.

Альтернатива:

  • раствор уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды);
  • раствор нашатырного спирта (1 часть аммиака на 2 части воды).

Оба варианта помогут не только убрать плесень, но и удалить неприятный запах.

Способ 2: против ржавчины и желтизны

Если на шторке появились пятна ржавчины, приготовь раствор:

  • 50 мл перекиси водорода + 150 мл нашатырного спирта.

Дай смеси настояться 10 минут, нанеси её на загрязнённые участки губкой или ватным диском и через несколько минут смой чистой водой. После обработки штору желательно постирать целиком, чтобы удалить остатки запаха.

Профилактика загрязнений

• После душа расправляй шторку, чтобы она быстрее высыхала.
• Раз в неделю ополаскивай нижний край раствором уксуса.
• Следи, чтобы шторка не касалась стен — там чаще образуется плесень.
• Проветривай ванную комнату, открывая дверь или включая вытяжку.

Нашатырный спирт и перекись при совместном использовании усиливают действие друг друга, но применять их нужно только в хорошо проветриваемом помещении.

