Ваша ванная скажет спасибо: как очистить шторку до состояния новой
Влажный микроклимат ванной комнаты — идеальная среда для образования плесени и желтого налета на шторке. Постоянные капли воды, остатки шампуней и гелей со временем портят даже самую прочную ткань или виниловое покрытие. Чтобы вернуть шторке чистоту и свежесть, важно правильно подобрать способ стирки и безопасные, но эффективные средства.
Машинная стирка: быстро и удобно
Если на ярлыке шторки указано, что её можно стирать в машине, смело выбирай деликатный режим без отжима и сушки, при температуре не выше +40 °C.
Чтобы не повредить материал:
- помести изделие в специальный мешок для стирки;
- добавь в барабан несколько полотенец — они помогут мягко очистить поверхность;
- включи дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки моющих средств.
После стирки опусти шторку на полчаса в подсоленную воду (1 ст. ложка соли на литр) — это создаст тонкий защитный слой от налета и грибка. Сушить изделие нужно в вертикальном положении, расправив все складки.
Ручная стирка: деликатно и эффективно
Этот способ подходит для штор из любого материала — тканевых, полиэтиленовых и виниловых.
- Наполни таз теплой водой.
- Добавь соду и лимонную кислоту в пропорции 2:1.
- Замочи шторку на 40 минут.
- Аккуратно помни руками, затем ополосни чистой водой.
Если на ткани появились пятна плесени или желтоватые разводы, в воду можно добавить немного белизны - она быстро осветлит материал и уничтожит грибок.
Средства для очистки
В зависимости от степени загрязнения можно использовать как домашние средства, так и бытовую химию.
Натуральные помощники:
- пищевая сода,
- соль,
- столовый уксус,
- лимонная кислота.
Химические препараты:
- белизна,
- перекись водорода,
- нашатырный спирт,
- Vanish, Domestos, Sanita, Cillit Bang, Cif, "Адрилан".
При работе с химическими средствами надевай перчатки и маску, чтобы защитить кожу и дыхательные пути.
Способ 1: против плесени и грибка
Плесень часто появляется у нижнего края шторы — там, где постоянно скапливается влага.
- Замочи изделие в 5 литрах теплой воды с добавлением 5 колпачков белизны или 200 мл лимонного сока.
- Оставь на 5 часов.
- Почисти шторку щеткой с жестким ворсом и ополосни водой.
Альтернатива:
- раствор уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды);
- раствор нашатырного спирта (1 часть аммиака на 2 части воды).
Оба варианта помогут не только убрать плесень, но и удалить неприятный запах.
Способ 2: против ржавчины и желтизны
Если на шторке появились пятна ржавчины, приготовь раствор:
-
50 мл перекиси водорода + 150 мл нашатырного спирта.
Дай смеси настояться 10 минут, нанеси её на загрязнённые участки губкой или ватным диском и через несколько минут смой чистой водой. После обработки штору желательно постирать целиком, чтобы удалить остатки запаха.
Профилактика загрязнений
• После душа расправляй шторку, чтобы она быстрее высыхала.
• Раз в неделю ополаскивай нижний край раствором уксуса.
• Следи, чтобы шторка не касалась стен — там чаще образуется плесень.
• Проветривай ванную комнату, открывая дверь или включая вытяжку.
Нашатырный спирт и перекись при совместном использовании усиливают действие друг друга, но применять их нужно только в хорошо проветриваемом помещении.
