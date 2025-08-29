Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Душ вместо коврика: неожиданный способ снять мышечное напряжение

Какие упражнения для заминки можно выполнять в душе — рекомендации тренера Лорен Кански

Большинство людей знают, что после тренировки важно уделить время заминке. Но в реальности многие пропускают растяжку, торопясь поскорее принять душ и заняться делами. Между тем есть способ совместить эти два этапа и не потерять пользу для организма — сделать короткую серию упражнений прямо под душем.

Почему стоит тянуться в душе

Тёплый и влажный пар создаёт идеальные условия для мягкой растяжки: мышцы и суставы остаются разогретыми, а значит, риск травм сводится к минимуму. По словам сертифицированного тренера NASM из Нью-Йорка Лорен Кански, именно в таких условиях растяжка даёт максимальный эффект. К тому же выполнять упражнения можно, не занимая много места и не тратя лишнего времени.

Важно помнить: движения должны быть плавными, а при малейшем головокружении или слабости лучше прекратить тренировку.

Простая программа для заминки в душе

Диафрагмальное дыхание

Начните с дыхательных упражнений. Сделайте вдох через нос, позволяя воздуху наполнить грудную клетку и живот. Затем медленно выдохните. Повторите пять раз. Это помогает снизить частоту сердечных сокращений и переключить организм в режим восстановления.

Поза кактуса

Оставаясь в положении стоя, поднимите руки вверх, потянитесь за макушкой к потолку. На выдохе согните локти, разводя их в стороны, как будто создаёте "ворота". Такое движение раскрывает грудную клетку и снимает зажатость, накопившуюся из-за сутулой позы за компьютером или телефоном. Сделайте пять циклов дыхания.

Наклон вперёд

Поставьте ноги на ширине бёдер, мягко согните колени и опуститесь вниз, расслабив голову и плечи. Можно переплести руки или дать им свободно свисать. Перекатывайтесь из стороны в сторону, растягивая заднюю поверхность ног и поясницу. Задержитесь в положении на полминуты.

Растяжка квадрицепса

Для равновесия обопритесь рукой о стену душа. Согните ногу и подтяните пятку к ягодице, удерживая стопу рукой. Лёгкое натяжение на передней поверхности бедра — сигнал, что упражнение работает. Подержите 30 секунд, затем смените ногу.

Растяжка задней поверхности бедра

Поставьте ноги вместе, одну выставьте назад примерно на два шага. Сохраняя их прямыми, наклонитесь вперёд, пока не почувствуете мягкое растяжение в передней ноге. Останьтесь в положении 30 секунд и поменяйте сторону.

Подъёмы на носки

Поставьте стопы параллельно на ширине таза. Медленно поднимайтесь на носки, задерживайтесь на пару секунд и плавно опускайтесь. Сделайте 20 повторов. Такое простое упражнение укрепляет икры, которые активно работают во время ходьбы, бега и почти любых тренировок.

Круговые движения головой

Накопившееся напряжение в шее и трапециях можно снять мягкими кругами головой. Медленно описывайте небольшой круг, следите глазами за направлением движения. Сделайте 10 вращений в одну сторону и столько же в другую.

Всего несколько минут под душем могут заменить полноценную заминку на коврике. Эти упражнения помогают расслабить мышцы, поддерживают гибкость и снижают риск травм. Главное — выполнять их спокойно и аккуратно.

