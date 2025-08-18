Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:03

Волосы больше не страшны: три копеечных средства спасут слив в душе — никакой химии

Сода, соль и уксус помогут прочистить слив без химии

У всех, у кого длинные волосы, есть одна проблема — засор в душевом сливе. Вместе с волосами туда попадают остатки косметики, мыло, ороговевшие клетки кожи и кожный жир. Со временем всё это превращается в плотный комок, который мешает воде свободно уходить и вызывает неприятный запах.

Но не спешите покупать агрессивные химические средства — есть простые и экологичные решения, которые справятся не хуже.

Почему засор образуется так быстро

Во время мытья волосы и косметика оседают на стенках труб, образуя липкий налёт. К нему цепляются новые загрязнения — и слив начинает работать хуже. Если не чистить его регулярно, пробка становится всё плотнее, внутри начинают размножаться бактерии, а вместе с ними появляется запах.

Бабушкины хитрости для чистого слива

1. Уксус

Налейте несколько ложек подогретого уксуса прямо в слив. Оставьте на 20–30 минут, затем промойте кипятком. Уксус растворяет мыльные отложения и дезинфицирует трубы.

2. Крупная соль

Насыпьте в слив пару ложек соли и залейте горячей водой. Кристаллы механически разрушают засор, помогая воде уходить быстрее.

3. Пищевая сода

Сода отлично убирает запахи и мягко растворяет налёт. Для усиления эффекта можно смешать её с уксусом: сначала засыпьте соду, затем залейте уксусом и подождите, пока пена сделает своё дело.

Профилактика засоров

  • Используйте сеточку на сливе, чтобы задерживать волосы.

  • Раз в неделю проливайте слив кипятком — обычной температуры душа для этого мало.

  • В качестве регулярного ухода заливайте ложку уксуса или соли и промывайте горячей водой.

Когда без мастера не обойтись

Если вода уходит совсем медленно и домашние средства не помогают, можно использовать специальные химические гели или порошки (например, «крот»). Но важно строго следовать инструкции — неправильное применение может повредить трубы.

В запущенных случаях остаётся только вызывать сантехника. Спираль, гидроочистка или моторная фреза уберут даже самые стойкие пробки.

Немного профилактики и пара простых средств помогут держать слив чистым и свежим, без лишних затрат и химии.

