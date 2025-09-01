Чистите неправильно — и душ превращается в рассадник плесени
Душевая кабина со временем покрывается мыльным налётом, следами жира, известковыми пятнами и даже плесенью. Чтобы поддерживать её в идеальном состоянии, важно правильно подбирать средства и знать, какие поверхности требуют особого ухода.
Как убрать известковый налёт
В пластиковых и стеклянных кабинах лучше всего использовать кислоты в мягкой концентрации. Подойдут:
• раствор уксуса (1:1 с водой),
• лимонная кислота (2 ч. л. на 1 л воды).
Смочите тряпку или губку, обработайте поверхности и оставьте на несколько минут. После этого смойте тёплой водой. Жёсткие губки и абразивные порошки использовать нельзя — они оставят царапины.
Для сложных случаев подойдут специальные средства против налёта или даже раствор для удаления накипи (например, из чайников).
Как справиться с жировыми и мыльными следами
Оранжевый налёт на акриле, стекле и эмали легко убирается губкой с моющим средством для посуды — главное, чтобы в составе была сода. Агрессивные средства от жира использовать не стоит: их запах в закрытой ванной может держаться днями.
Если душевая выполнена с плиткой, придётся уделить внимание швам. Туда глубоко въедаются мыло и грязь. Помогут специальные чистящие составы для затирки или паста из соды и воды, нанесённая на швы и обработанная старой зубной щёткой.
Что делать с плесенью
При первых признаках достаточно обработать стены раствором уксуса (1:1 с водой) или специализированным антигрибковым средством. Если плесени много, придётся использовать более сильные препараты, в том числе хлорсодержащие. Работать нужно в перчатках и респираторе, а после обязательно хорошо проветрить помещение.
Важно устранить причину появления грибка — наладить вентиляцию и не допускать постоянной влажности.
Как ухаживать за металлическими элементами
Фурнитура и смесители требуют деликатного подхода. Их лучше чистить мягкой тканью с использованием специальных средств для хрома. Так вы сохраните блеск и избежите царапин.
Профилактика загрязнений
Чтобы не тратить часы на генеральную уборку:
• после душа ополаскивайте стены тёплой водой,
• протирайте поверхности сухой тряпкой или скребком для стёкол,
• используйте защитные спреи и полироли для стекла и керамики,
• оставляйте дверцы открытыми, чтобы кабина просыхала.
Какие средства не стоит использовать
При уборке избегайте:
• агрессивных кислот и щёлочей,
• абразивных порошков,
• хлора (кроме борьбы с плесенью),
• аммиака в сочетании с хлором,
• растворителей.
Они могут испортить покрытие и сделать поверхности уязвимыми к новым загрязнениям.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru