Чистите неправильно — и душ превращается в рассадник плесени

Душевая кабина со временем покрывается мыльным налётом, следами жира, известковыми пятнами и даже плесенью. Чтобы поддерживать её в идеальном состоянии, важно правильно подбирать средства и знать, какие поверхности требуют особого ухода.

Как убрать известковый налёт

В пластиковых и стеклянных кабинах лучше всего использовать кислоты в мягкой концентрации. Подойдут:

• раствор уксуса (1:1 с водой),

• лимонная кислота (2 ч. л. на 1 л воды).

Смочите тряпку или губку, обработайте поверхности и оставьте на несколько минут. После этого смойте тёплой водой. Жёсткие губки и абразивные порошки использовать нельзя — они оставят царапины.

Для сложных случаев подойдут специальные средства против налёта или даже раствор для удаления накипи (например, из чайников).

Как справиться с жировыми и мыльными следами

Оранжевый налёт на акриле, стекле и эмали легко убирается губкой с моющим средством для посуды — главное, чтобы в составе была сода. Агрессивные средства от жира использовать не стоит: их запах в закрытой ванной может держаться днями.

Если душевая выполнена с плиткой, придётся уделить внимание швам. Туда глубоко въедаются мыло и грязь. Помогут специальные чистящие составы для затирки или паста из соды и воды, нанесённая на швы и обработанная старой зубной щёткой.

Что делать с плесенью

При первых признаках достаточно обработать стены раствором уксуса (1:1 с водой) или специализированным антигрибковым средством. Если плесени много, придётся использовать более сильные препараты, в том числе хлорсодержащие. Работать нужно в перчатках и респираторе, а после обязательно хорошо проветрить помещение.

Важно устранить причину появления грибка — наладить вентиляцию и не допускать постоянной влажности.

Как ухаживать за металлическими элементами

Фурнитура и смесители требуют деликатного подхода. Их лучше чистить мягкой тканью с использованием специальных средств для хрома. Так вы сохраните блеск и избежите царапин.

Профилактика загрязнений

Чтобы не тратить часы на генеральную уборку:

• после душа ополаскивайте стены тёплой водой,

• протирайте поверхности сухой тряпкой или скребком для стёкол,

• используйте защитные спреи и полироли для стекла и керамики,

• оставляйте дверцы открытыми, чтобы кабина просыхала.

Какие средства не стоит использовать

При уборке избегайте:

• агрессивных кислот и щёлочей,

• абразивных порошков,

• хлора (кроме борьбы с плесенью),

• аммиака в сочетании с хлором,

• растворителей.

Они могут испортить покрытие и сделать поверхности уязвимыми к новым загрязнениям.