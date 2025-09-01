Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в душе
Девушка в душе
© freepik by user18526052 is licensed under Public Domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:46

Чистите неправильно — и душ превращается в рассадник плесени

Эксперты рассказали, как безопасно очистить душевую кабину от налёта и плесени

Душевая кабина со временем покрывается мыльным налётом, следами жира, известковыми пятнами и даже плесенью. Чтобы поддерживать её в идеальном состоянии, важно правильно подбирать средства и знать, какие поверхности требуют особого ухода.

Как убрать известковый налёт

В пластиковых и стеклянных кабинах лучше всего использовать кислоты в мягкой концентрации. Подойдут:
• раствор уксуса (1:1 с водой),
• лимонная кислота (2 ч. л. на 1 л воды).

Смочите тряпку или губку, обработайте поверхности и оставьте на несколько минут. После этого смойте тёплой водой. Жёсткие губки и абразивные порошки использовать нельзя — они оставят царапины.

Для сложных случаев подойдут специальные средства против налёта или даже раствор для удаления накипи (например, из чайников).

Как справиться с жировыми и мыльными следами

Оранжевый налёт на акриле, стекле и эмали легко убирается губкой с моющим средством для посуды — главное, чтобы в составе была сода. Агрессивные средства от жира использовать не стоит: их запах в закрытой ванной может держаться днями.

Если душевая выполнена с плиткой, придётся уделить внимание швам. Туда глубоко въедаются мыло и грязь. Помогут специальные чистящие составы для затирки или паста из соды и воды, нанесённая на швы и обработанная старой зубной щёткой.

Что делать с плесенью

При первых признаках достаточно обработать стены раствором уксуса (1:1 с водой) или специализированным антигрибковым средством. Если плесени много, придётся использовать более сильные препараты, в том числе хлорсодержащие. Работать нужно в перчатках и респираторе, а после обязательно хорошо проветрить помещение.

Важно устранить причину появления грибка — наладить вентиляцию и не допускать постоянной влажности.

Как ухаживать за металлическими элементами

Фурнитура и смесители требуют деликатного подхода. Их лучше чистить мягкой тканью с использованием специальных средств для хрома. Так вы сохраните блеск и избежите царапин.

Профилактика загрязнений

Чтобы не тратить часы на генеральную уборку:
• после душа ополаскивайте стены тёплой водой,
• протирайте поверхности сухой тряпкой или скребком для стёкол,
• используйте защитные спреи и полироли для стекла и керамики,
• оставляйте дверцы открытыми, чтобы кабина просыхала.

Какие средства не стоит использовать

При уборке избегайте:
• агрессивных кислот и щёлочей,
• абразивных порошков,
• хлора (кроме борьбы с плесенью),
• аммиака в сочетании с хлором,
• растворителей.

Они могут испортить покрытие и сделать поверхности уязвимыми к новым загрязнениям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно проветривать квартиру после обработки инсектицидами сегодня в 8:57

Сколько времени нужно для проветривания после дезинсекции

После обработки инсектицидами важно правильно проветрить квартиру. Ошибка на этом этапе может свести на нет усилия дезинсекции и создать риски.

Читать полностью » Подготовка детей и животных к обработке квартиры инсектицидами сегодня в 7:55

Чего нельзя делать при обработке квартиры инсектицидами с детьми и питомцами

Даже «безопасные» инсектициды могут быть рискованны. Рассказываем, как правильно подготовить детей и животных к обработке квартиры и избежать ошибок.

Читать полностью » В каких случаях бытовая химия не справляется с клопами сегодня в 6:53

Магазинные спреи против клопов: почему это пустая трата денег

Магазинные спреи редко помогают в борьбе с клопами: обработка фрагментарна, нет повторных визитов, а укромные места остаются нетронутыми.

Читать полностью » Подготовка квартиры к профессиональной обработке от клопов: пошаговый чек-лист сегодня в 5:51

Подготовка квартиры: мелочи, без которых обработка от клопов не сработает

Профессиональная обработка работает только при правильной подготовке квартиры. Чек-лист поможет избежать ошибок и повысить эффективность дезинсекции.

Читать полностью » Юрист Мария Спиридонова объяснила, в каких случаях можно сделать перерасчёт ЖКХ сегодня в 4:03

Почему даже за жильё без жильцов придётся платить счета

Даже если квартира пустует, счета за ЖКХ платить придётся. Разбираемся, когда возможен перерасчёт и какие новые правила вводятся с марта.

Читать полностью » Адвокат Ирина Зуй рассказала, в каких случаях можно расторгнуть договор на новостройку сегодня в 3:19

Какие дефекты дают право расторгнуть договор и вернуть деньги

Хроническая сырость, грибок и трещины в стенах — это повод вернуть деньги за новостройку. Эксперт рассказала, как закон защищает покупателей.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что упавшая на пол подушка скапливает пыль и аллергены сегодня в 2:16

Старинные приметы о подушках, которые до сих пор пугают хозяек

Почему упавшая подушка считалась плохим знаком? Разбираемся, что говорят старинные приметы и современная психология о порядке в доме.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что беспорядок в прихожей влияет на уют и атмосферу в доме сегодня в 1:13

Оставленная на полу сумка может увести деньги из семьи

Почему именно прихожая влияет на гармонию в доме? Разбираем три главные ошибки в хранении вещей, которые мешают уюту и спокойствию.

Читать полностью »

Новости
ДФО

ФАС проверит цены на бензин на Дальнем Востоке после поручения вице-премьера Новака
ЦФО

Филиалы ведущих медицинских вузов открылись в Брянске и Липецке для подготовки местных кадров
Садоводство

Горчица – секретный ингредиент для богатого урожая редиса: пошаговая инструкция
Мир

Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары до нуля
Красота и здоровье

Учёные: после 30 лет люди теряют до 8% мышечной массы ежегодно
Мир

Путин на саммите ШОС укрепил стратегический альянс с Китаем в условиях западного давления
Мир

SHOT: Таиланд задержал российское судно вблизи Пхукета для проверки
Еда

Кулинары рассказали, как сделать ажурные блины с дырочками при добавлении газированной воды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru