Душевой шланг с лейкой
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:28

Душ и стирка одновременно: привычка, которая обернётся ледяным шоком

Сантехники предупредили о риске поломки оборудования при одновременной стирке и приёме душа

Кажется вполне логичным совместить утренний душ и работу стиральной машины: экономия времени, возможность сразу развесить бельё и не откладывать бытовые дела. Но специалисты по сантехнике предупреждают: такая привычка может обернуться не только неудобствами, но и серьёзными расходами.

Неприятные ощущения под душем

Многие хотя бы раз сталкивались с резким скачком температуры воды, когда кто-то в доме открыл кран или смыл воду в туалете. Тот же эффект возникает, если включить стирку и одновременно принять душ: вода для обоих процессов поступает из одной системы.

"В жилье с бойлером на 110-150 литров горячая вода быстро заканчивается, если работает несколько приборов сразу", — пояснил эксперт Alex Atkinson.

Результат — вода становится то ледяной, то обжигающе горячей, и вместо расслабления душ превращается в испытание.

Почему растут счета и ломается техника

Неудобство — лишь малая часть проблемы. Когда одновременно работает стиральная машина и душ, нагрузка на водонагреватель и трубы возрастает. Чтобы справиться с двойным запросом, котлу приходится трудиться на максимуме, что приводит к:

  • росту потребления энергии;
  • ускоренному износу оборудования;
  • нестабильному давлению воды.

"Избыточная или скачущая нагрузка может повредить трубы и сантехнику", — напоминают специалисты по устранению протечек.

В итоге небольшая экономия времени способна обернуться серьёзными ремонтами.

Что советуют сантехники

Самый простой способ избежать проблемы — не включать стирку в момент, когда кто-то принимает душ. Но если это не всегда возможно, существуют решения, которые помогают минимизировать дискомфорт.

Alex Atkinson рекомендует увеличить объём бойлера или заменить его на проточный водонагреватель. В этом случае горячая вода подаётся по мере необходимости и риск "остаться без тепла" исчезает.

Глава компании Kingdom Plumbing Nick Hendricks предлагает другие варианты:

  1. установка смесителя с термостатом или балансировочного клапана, удерживающих температуру стабильной;

  2. система рециркуляции горячей воды с насосом, которая сокращает потери и позволяет пользоваться душем и машинкой одновременно.

Инвестиции, которые себя оправдывают

Да, такие установки требуют вложений, но они быстро окупаются. Стабильная температура, отсутствие перегрузки на котёл и трубы, снижение счетов за электричество и отопление — всё это повышает качество повседневной жизни.

Обычная привычка включать стирку во время душа кажется безобидной, но на деле она способна сократить срок службы оборудования и увеличить расходы. Поэтому либо стоит немного сдвигать график бытовых дел, либо задуматься о технических улучшениях. В любом случае, внимание к этой детали поможет избежать неприятностей и сохранить комфорт.

