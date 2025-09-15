Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Разведение гантелей в наклоне
Разведение гантелей в наклоне
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Дельтовидные растут быстрее, когда жим стоит выше в приоритете: проверьте план

Тяга гантелей на наклонной скамье — для средних дельт, ACE Fitness

Плечевые суставы отличаются невероятной подвижностью. Человек может поднимать руки вверх, сгибать и разгибать их, вращать наружу и внутрь. Чтобы всё это происходило без травм и вывихов, плечевой пояс поддерживают сразу несколько мышц.

Особую роль играет ротаторная манжета, куда входят надостная, подостная, малая круглая и подлопаточная мышцы. Они включаются всякий раз, когда вы двигаете рукой. В сгибании участвуют также бицепс и клювовидно-плечевая мышца. Но именно дельтовидные мышцы — три мощные головки спереди, сбоку и сзади — определяют и силу, и внешний вид плеч.

Советы шаг за шагом

  1. Жим гантелей стоя
    Исследования ACE Fitness показали: это упражнение максимально загружает передние дельты. Встаньте прямо, напрягите пресс, выжмите гантели от плеч вверх, затем плавно опустите. Сделайте 3 подхода по 6-12 повторов.

  2. Жим штанги с груди
    Стабильный снаряд позволяет брать больший вес. Следите за траекторией: гриф должен уходить за голову, а не оставаться перед телом. Выполняйте 3-5 подходов по 6-12 повторов.

  3. Разводка гантелей в стороны
    Классика для средних дельт. Поднимайте руки до уровня плеч, без рывков и инерции. Достаточно 3-5 подходов по 8-12 повторений.

  4. Тяга гантелей на наклонной скамье
    Лучшее упражнение для средних пучков и второе по эффективности для задних. Техника проста: лежа на наклонной скамье, разведите локти в стороны и вернитесь в исходное положение.

  5. Отведение руки назад в кроссовере
    По данным тренера Джереми Этье, именно это движение максимально включает задние дельты. Работайте обеими руками или поочерёдно, фиксируя положение корпуса.

  6. Упражнения без снарядов
    Дома можно выполнять отжимания в стойке на руках у стены, пайк-отжимания или подтягивания на турнике. Эти движения тоже развивают плечи и укрепляют суставы.

Мифы и правда

  • Миф: жим лёжа развивает плечи лучше всего.
  • Правда: он нагружает грудные мышцы, а дельты работают лишь вторично.
  • Миф: для плеч важен только вес.
  • Правда: техника и контроль движения не менее важны, чем нагрузка.
  • Миф: без тренажёров плечи не накачаешь.
  • Правда: упражнения с собственным весом, например подтягивания, отлично развивают задние дельты.

FAQ

Как выбрать вес для жима гантелей?
Ориентируйтесь на технику: последний повтор должен даваться с усилием, но без рывков.

Что лучше для плеч — гантели или штанга?
Гантели развивают амплитуду и баланс, штанга позволяет взять больший вес. Оптимально чередовать оба варианта.

Сколько подходов делать новичкам?
Достаточно 2-3 подходов в каждом упражнении с весом, который позволяет контролировать движение.

Исторический контекст

Упражнения на плечи появились ещё в гимнастических школах XIX века. Тогда использовались простые гири и палки. С развитием бодибилдинга в XX веке вошли в моду армейские жимы и разводки. Сегодня фитнес-клубы предлагают десятки вариантов: от кроссоверов до функциональных резинок.

А что если…

Если пренебрегать тренировкой плеч, страдает не только эстетика. Ослабевает стабилизация суставов, повышается риск травм в повседневной жизни — от поднятия сумки до броска мяча.

Заключение: сильные дельтовидные мышцы — это и красивая форма плеч, и надёжная защита суставов.

Три интересных факта

  • Самые крупные дельты фиксировали у тяжелоатлетов 70-х годов, когда в моде был жим штанги стоя.
  • В некоторых восточных боевых искусствах специальные упражнения для плеч считались основой силы удара.
  • Дельтовидные мышцы участвуют даже в простых жестах, например когда мы машем рукой.

