Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разведение гантелей в наклоне
Разведение гантелей в наклоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:37

Упражнение, которое кажется простым, но превращает плечевой сустав в мину замедленного действия

Тренировка плеч от Криса Хериа: 8 упражнений с гантелями и собственным весом

Сильные плечи — это не только красиво, но и крайне важно для полноценной тренировки верхней части тела. Именно от их состояния зависит, насколько эффективно будут выполняться подтягивания на перекладине или становая тяга — упражнения, которые формируют ширину и силу спины.

Но здесь есть нюанс: плечевой сустав считается одним из самых уязвимых, поэтому малейшая ошибка в технике может привести к травме. Кроме того, дельтовидные мышцы требуют работы под разными углами. Поэтому гантели становятся оптимальным инструментом для развития плечевого пояса.

Как работают дельтовидные мышцы

Плечо условно делится на три пучка, и у каждого своя роль:

  • Средняя головка — отвечает за объём и форму плеч. Основное упражнение для неё - вертикальный жим.
  • Передняя головка — включается в подъем руки и жимовые движения. Она активно работает в отжиманиях и жиме лёжа, а также при подъёмах гантелей перед собой.
  • Задняя головка — помогает отводить руку назад. Лучшие упражнения: махи в наклоне и разведения гантелей. Дополнительно задний пучок включается в работу при шрагах.

Подход Криса Хериа

Один из самых известных атлетов, популяризирующих калистенику, — Крис Хериа. На его YouTube-канал подписаны почти 5 млн человек, а в Instagram за ним следят более 1,4 млн фолловеров.

Его методика основана на сочетании классических упражнений с гантелями и элементов воркаута. Главное правило — каждое упражнение выполняется по 45 секунд. Количество повторений не критично: в центре внимания техника и время под нагрузкой.

Комплекс упражнений

Тренировка проходит в круговом формате:

  • 45 секунд работа,
  • 15 секунд отдых,
  • затем переход к следующему упражнению.

После завершения круга — пауза 1-3 минуты. Всего рекомендуется сделать от 3 до 5 кругов.

Упражнения:

  • Подъем гантелей перед собой — развитие переднего пучка.
  • Подъем гантелей через стороны — акцент на средние дельты.
  • Отведение гантелей в наклоне — работа для задних дельт.
  • Жим гантелей стоя — базовое упражнение для всего плеча.
  • Разведение гантелей в наклоне — нагрузка на задний пучок с акцентом на лопатки.
  • Отжимания щучкой — альтернатива жиму, но с собственным весом.
  • Стойка на руках — развитие силы и равновесия.
  • Подъемы в боковой планке — нагрузка на стабилизаторы и плечевой сустав.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

План кардиотренировки дома: скакалка, скалолаз, бёрпи — тренеры по фитнесу сегодня в 0:10

Три круга — и сердце благодарит: как простая верёвка превращается в кардиотренажёр

Кардио можно делать даже в маленькой квартире: всего одна скакалка заменит беговую дорожку и подарит заряд энергии в холодный сезон.

Читать полностью » Физиотерапевт Лиэнн О’Брайен: упражнения для тазового дна полезны и мужчинам, и женщинам вчера в 23:27

Тазовое дно — невидимая опора организма: что будет, если забыть о его тренировке

Три простых упражнения укрепят тазовое дно, пресс и ягодицы, помогут предотвратить недержание и поддержат здоровье независимо от пола.

Читать полностью » Тренер Дженнифер Риццуто назвала три упражнения со стулом для офисных работников вчера в 22:12

Спортзал под креслом: три упражнения, которые прокачают тело прямо в офисе

Три простых упражнения со стулом помогут укрепить тело прямо во время рабочего дня — займут всего 5 минут и не потребуют спортзала.

Читать полностью » Мышцы кора укрепляют упражнения bird dog, dead bug и планка — совет тренера Нин вчера в 21:07

Офис делает из нас креветок: три движения, чтобы снова расправить спину

Три простых движения помогут укрепить мышцы кора, улучшить баланс и снизить риск травм без спортзала и дорогого оборудования.

Читать полностью » Персональный тренер Кейт Роу-Хэм назвала оптимальную программу 30-минутной силовой с гантелями вчера в 20:56

Маленький секрет больших изменений: силовая с гантелями дома

Полчаса дома с гантелями — и вы прокачаете всё тело, укрепите мышцы и снизите стресс. Узнайте, какие 6 упражнений помогут сделать это эффективно.

Читать полностью » Учёные: ледяная вода не ускоряет восстановление в долгосрочной перспективе вчера в 19:50

Ледяная ванна после тренировки снимает боль быстро, но недолго: где реальная польза

Ледяная ванна обещает снять усталость и уменьшить боль в мышцах. Учёные проверили, насколько этот метод действительно помогает спортсменам.

Читать полностью » Врачи рассказали, как короткая зарядка улучшает подвижность суставов утром вчера в 19:10

Разминка вместо кофе: упражнения, после которых просыпаются мышцы и голова

Три короткие связки движений помогут снять утреннюю скованность, разогреть мышцы и зарядить тело энергией без лишних усилий.

Читать полностью » Комплекс упражнений EMOM с гантелями: программа на полчаса для ног, рук и пресса вчера в 18:50

Пять движений вместо часа в зале: как формат EMOM собирает силу и выносливость за полчаса

Эта тренировка займёт всего 30 минут, но заставит работать всё тело и поможет развить выносливость. Подходит даже тем, кто давно не занимался.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка с гирями и скакалкой: 10 раундов — рекомендации тренеров
Авто и мото

Моторист развенчал мифы о ремонте двигателей 1.4 и 1.6 литра в корейских автомобилях
Красота и здоровье

Врач Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью
Садоводство

Кукурузный салат богат витамином С, витамином А и железом
Садоводство

Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах
Авто и мото

Что делать, если автомобиль не реагирует на сигнал с ключа: советы специалистов
Культура и шоу-бизнес

Netflix анонсировал выход четвертого сезона "Ведьмака" с Лиамом Хемсвортом в главной роли
Еда

Рецепт вишнёвого торта с кремом маскарпоне сохраняет нежность и сочность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet