Набор мышечной массы
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Одно упражнение разрушает весь прогресс: ошибка, которую совершают новички

Эксперты назвали оптимальное сочетание мышечных групп для тренировки дельтовидных

Человеческий плечевой сустав — один из самых сложных механизмов организма. Его уникальная подвижность позволяет вращать рукой почти на полный круг, а мышцы плеч тесно работают в связке с мускулатурой спины, рук и груди.

Но тренировка плечевых мышц — вовсе не простая задача. Несмотря на то, что дельтовидная мышца выглядит как единый массив, она состоит из трех самостоятельных пучков, и каждый требует особого подхода.

Почему нельзя ограничиваться одним упражнением

Многие новички ошибочно полагают, что для роста плеч достаточно одного базового жима. Однако для гармоничного развития дельт необходим баланс:

тяжелые вертикальные жимы — формируют силу и общий объем;
изолирующие упражнения с гантелями — создают рельеф и снижают риск травм.
Жим штанги стоя считается золотым стандартом, поскольку задействует все три головки дельтовидной мышцы. Но для проработки формы фигуры необходимы изолирующие движения.

Передняя, средняя и задняя дельта

  • Передняя головка отвечает за подъем рук и активно включается в жимовые движения, а также в отжиманиях и жиме лежа.
  • Средняя головка формирует визуальный объем плеч и играет ключевую роль в развитии пропорций.
  • Задняя головка нужна для отведения руки назад. Для её проработки подходят махи и разведения в наклоне.

Можно ли совмещать плечи со спиной?

На первый взгляд, тренировка спины и плеч в один день кажется логичной. Однако именно это сочетание нередко мешает росту и восстановлению мышц. Дело в том, что при упражнениях на спину плечевой сустав уже активно работает, а значит, плечи получают двойную нагрузку.

Тренеры подчеркивают: форму дельтам придать несложно, а вот объем достигается с трудом. Поэтому акцент в тренировках должен быть на средней дельте, которая формирует массивность плеч.

Оптимальное сочетание: плечи и ноги

Для тех, кто тренируется трижды в неделю, рациональнее развести нагрузку. Например:

  • понедельник — спина и бицепс,
  • вторник — грудь и трицепс,
  • пятница — ноги и плечи.

При пяти тренировках в неделю подойдет схема "тянущих и толкающих" дней: спина с бицепсом отдельно, грудь с плечами и трицепсом — в другие дни, плюс день для ног.

Подходы, повторения и техника

Так как в дельтах преобладают быстрые мышечные волокна, наилучший эффект дает пампинг: упражнения с умеренным весом и 12-15 повторениями в каждом сете.

Программа обычно строится так:

  • 1-2 базовых упражнения с постепенным увеличением веса,
  • затем 2-3 изолирующих по 3-4 подхода.

Новичкам подходят легкие веса и акцент на технику. Продвинутые атлеты могут использовать суперсеты или дропсеты для повышения интенсивности.

Суперсеты и дропсеты

Суперсет — это комбинация двух упражнений подряд. Например, на передние и задние дельты или на разные части средней. Такой метод позволяет нагрузить мышцу под разными углами.

Дропсет — техника для опытных спортсменов. Суть в снижении веса в каждом последующем подходе и увеличении числа повторов. Этот метод отлично "добивает" мышцу, но требует осторожности: у новичков он может вызвать перетренированность и даже травмы.

