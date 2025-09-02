Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим гантелей
Жим гантелей
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Гусакова Опубликована сегодня в 2:16

Беру всего два упражнения — и плечи становятся шире за пару недель

Лучшие упражнения для тренировки плеч: жимы, разводки и тяга штанги

Сильные и развитые плечи — ключ к той самой V-образной фигуре, о которой мечтают многие. Но важность тренировки плеч выходит далеко за рамки эстетики. Именно прочный плечевой сустав помогает выполнять подтягивания, отжимания, жимы и проработку трицепсов без риска травм.

Плечи образуют базу для большинства движений в спортзале. Но при этом сустав остаётся одним из самых уязвимых в теле, поэтому правильная техника всегда важнее веса на штанге.

Как устроены мышцы плеча

Дельтовидная мышца состоит из трёх пучков:

  • переднего, отвечающего за жимовые движения;
  • среднего, который формирует основной объём плеча;
  • заднего, включающегося в тяговые упражнения.

Средняя дельта обычно становится приоритетом на тренировке. Главный инструмент здесь — жим стоя (со штангой или гантелями). Дополнительно боковые разводки формируют ширину и придают плечам округлость.

Лучшие упражнения для роста

Тренировка плеч невозможна без классики. Вот базовый набор:

  • Жимы штанги или гантелей стоя — средняя дельта.
  • Подъёмы гантелей в стороны — боковые пучки.
  • Тяга штанги к подбородку — задняя и средняя дельта.
  • Обратные разведения в наклоне — задние мышцы плеч и трапеции.

Особенно выделяется тяга к подбородку: упражнение быстро расширяет спину и делает плечевой пояс массивнее. А чем шире хват, тем больше нагрузка уходит с трапеций на дельты.

Техника и безопасность

Жим штанги стоя — одно из пяти основных многосуставных упражнений для всего тела. Чтобы избежать ошибок:

  • держите пресс в напряжении;
  • поднимайте штангу на выдохе;
  • следите, чтобы плечо оставалось в суставной сумке.

Такая техника гарантирует и результат, и безопасность.

Гантели против штанги

У гантелей есть очевидное преимущество — они позволяют корректировать симметрию. Если одна сторона отстаёт, работа каждой руки отдельно помогает достичь баланса.

Например:

  • Жим сидя с гантелями — можно варьировать хват и снижать нагрузку на сустав.
  • Подъёмы гантелей перед собой — проработка переднего пучка.
  • Подъёмы к подбородку — для массы и округлости.
  • Разведения в стороны — боковые пучки.
  • Махи с гантелями в наклоне — проработка трапеций и задних дельт.

Суперсеты и дропсеты

Чтобы ускорить прогресс, опытные спортсмены используют особые техники:

  • Суперсеты — комбинация двух упражнений без паузы. Отлично работают при совмещении передних и задних дельт.
  • Дропсеты — постепенное снижение веса с увеличением количества повторов. Эта стратегия вызывает мощный пампинг и хорошо подходит для завершения тренировки.

Программа на массу

Лучше всего качать плечи во второй части тренировки. Это позволяет суставам адаптироваться после базовых движений. Оптимальная схема:

  • жим стоя со штангой или гантелями (3-4 подхода по 7-10 повторов);
  • 2-3 изолирующих упражнения (по 2-3 подхода по 10-15 повторов).

Тренировать плечи чаще двух раз в неделю не стоит — мышцы нуждаются во времени для восстановления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Велосипедные скручивания: какие мышцы работают — объяснил тренер Нико Гонсалес сегодня в 2:50

Одно упражнение, которое работает там, где обычные скручивания бессильны

Велосипедные скручивания делают пресс сильнее и выносливее, но не только. Узнайте, какие мышцы они включают и как правильно их выполнять.

Читать полностью » Сочетание лёгких и тяжёлых весов наиболее эффективно для похудения — тренер Лорен Фортнер сегодня в 2:30

Лёгкие гантели против тяжёлых: неожиданный результат в споре десятилетий

Лёгкие или тяжёлые веса? Узнайте, как правильно подобрать нагрузку, чтобы тренировки приносили пользу и помогали достигать целей.

Читать полностью » Harvard Health указали расход калорий при езде на велотренажёре сегодня в 0:10

Сколько километров вы проезжаете на самом деле — расчёт, который удивит

Велотренажёр помогает не только сжигать калории, но и развивать выносливость. Узнайте, как легко рассчитать мили даже на простой модели.

Читать полностью » Нейропсихолог Роджер Миллер назвал шахматы лучшей тренировкой для лобной доли мозга вчера в 23:09

Мозг начинает сжиматься после 35 лет — шахматы помогают замедлить процесс

Шахматы — это не просто игра. Учёные доказали: они развивают память, креативность и даже защищают мозг от возрастных изменений.

Читать полностью » Восемь экстремальных видов спорта, которые развивают мозг и когнитивные навыки вчера в 22:05

Экстремальный спорт тренирует мозг сильнее, чем кроссворды

Скалолазание, серфинг и даже шахбокс: 8 видов спорта, которые одновременно развивают тело и мозг, помогая достигать успеха в жизни.

Читать полностью » Пять причин заняться боксом: здоровье, выносливость и уверенность в себе 01.09.2025 в 23:54

Бокс без синяков: пять причин, почему он полезнее фитнеса

Бокс — это не только удары на ринге. Он укрепляет тело и психику, помогает снять стресс и развить выносливость. Вот 5 причин начать прямо сейчас.

Читать полностью » Врачи назвали последствия выполнения 30 отжиманий каждый день вчера в 19:50

Чем дольше делаешь отжимания, тем быстрее ловушка для спины захлопывается

30 отжиманий в день могут изменить тело и самочувствие. Но всегда ли ежедневные тренировки идут на пользу, и где скрыта опасность?

Читать полностью » Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов вчера в 19:30

30 минут, которые меняют тело: тайна простой тренировки с гантелями

Простая 30-минутная тренировка с гантелями поможет укрепить всё тело и создать базу для дальнейшего прогресса. Но один нюанс делает её особенно ценной.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенняя пересадка фиалки: как не навредить и добиться повторного цветения
Наука и технологии

TLS-сертификат: как браузеры Chrome и Firefox проверяют безопасность сайтов
Культура и шоу-бизнес

Орландо Блум заявил о планах получить ирландский паспорт
Авто и мото

Цены на новые автомобили в России в сентябре: эксперты прогнозируют рост до 5%
Красота и здоровье

Профессор Некрасов: осенью усиливаются проявления сезонной депрессии
Авто и мото

ГИБДД напомнила о штрафах за использование клаксона в жилых зонах
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо объяснила, какие мышцы работают на скамье для скручиваний
Еда

Королевские креветки варят в панцире без разморозки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet