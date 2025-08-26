Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Секрет сильных плеч оказался вовсе не в тяжёлых весах

Скапшены укрепляют плечи и снижают риск травм — тренер Маттью Форцалья

Что, если одно простое упражнение способно не только укрепить плечи, но и защитить их от травм? В мире фитнеса это звучит почти как миф. Одни атлеты считают боковые подъёмы гантелей ключом к мощным плечам, другие же отдают предпочтение жиму ягодиц для формы. Но мало кто задумывается о том, что существует ещё один вариант — скапшен (scaption), который может оказаться важнее привычных движений.

Почему боковые подъёмы не всегда работают

Если вы хоть раз пробовали боковые подъёмы стоя, то наверняка использовали небольшой "трюк" — наклоняли грудь или поддавались корпусом, чтобы поднять гантели. Такой способ действительно облегчает движение, но лишает его пользы. Национальная академия спортивной медицины (NASM) подчёркивает: эффективность упражнения зависит от того, сколько времени мышцы находятся в напряжении. Используя инерцию, вы сокращаете нагрузку, и тренировка перестаёт быть продуктивной.

Скапшены же работают иначе. Они выполняются медленно, под контролем и с лёгким весом. Здесь важна не сила рывка, а точность движения. Нью-йоркский тренер Мэттью Форцалья объясняет: "Цель упражнения — научить плечо двигаться правильно и стабильно. Это не просто работа на силу, это коррекция, которая укрепляет сустав изнутри".

Секрет устойчивых плеч

Плечо — самый подвижный сустав в теле человека. Именно поэтому нестабильность здесь встречается особенно часто. Американский совет по упражнениям (ACE) отмечает, что слабые мышцы лопаток лишают плечо необходимой опоры. Добавьте сюда сидячий образ жизни или прошлые травмы, и риск возрастает многократно.

Скапшены помогают включить в работу задние мышцы верхней спины, поддерживающие осанку и правильное положение лопаток. "Они укрепляют не только сам плечевой пояс, но и ротаторную манжету в фазе опускания веса", — подчёркивает Форцалья. И это ключевой момент: контролируя движение вниз, вы тренируете мышцы, которые чаще всего "выключаются" в обычных упражнениях.

Профилактика травм

Американская академия ортопедических хирургов (AAOS) предупреждает: слабые плечи — одна из главных причин боли и травм. Шарнирное строение сустава позволяет двигаться широко, но именно это делает его уязвимым. Без устойчивости головка плечевой кости может смещаться из суставной впадины, что нередко приводит к подвывихам.

Основной метод восстановления после таких травм — физиотерапия и специальные упражнения. Но гораздо разумнее действовать на опережение. Скапшены — именно тот инструмент, который снижает вероятность проблем, укрепляя мышцы до того, как они подведут.

Нужно ли заменять боковые подъёмы?

Здесь важно понимать: у каждого движения своя цель. Боковые подъёмы отлично формируют визуальный объём плеча, добавляя ту самую "шапочку" на дельты. Скапшены же делают ставку на здоровье сустава и его стабильность. "Я рассматриваю эти упражнения как разные инструменты, — говорит Форцалья. — Первые — для эстетики, вторые — для прочности".

Идеальная стратегия — не выбирать одно вместо другого, а комбинировать. Делайте скапшены медленно и осознанно, а боковые подъёмы — без рывков и чрезмерного веса. Тогда плечи будут не только красивыми, но и функциональными.

