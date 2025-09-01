Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес тренировка девушки
Фитнес тренировка девушки
© Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Маленькие мышцы плеча, без которых рушится вся подвижность руки

StatPearls: регулярные тренировки снижают риск травм ротаторной манжеты плеча

Плечевой сустав работает практически без отдыха: мы поднимаем руки, одеваемся, моем голову, тянемся за предметами. За этими привычными движениями стоят небольшие, но крайне важные мышцы — надостная и подостная. Они входят в состав ротаторной манжеты и отвечают за стабильность и подвижность плеча. Без их участия повседневная активность стала бы настоящим испытанием.

Роль подостной мышцы

Подостная мышца закреплена с одной стороны на задней поверхности лопатки, а с другой — на верхней части плечевой кости. Её основная задача — наружная ротация руки, то есть отведение плеча от корпуса в сторону. Это движение мы используем, когда пристёгиваем ремень безопасности или моем затылок.

По данным StatPearls (2020), регулярные упражнения для подостной мышцы помогают сохранить её функцию и снизить риск травм. Особенно это актуально для тех, кто испытывает нагрузки на плечевой пояс — спортсменов, людей физического труда, а также офисных работников, которые много времени проводят за компьютером.

Надостная мышца и её значение

Надостная мышца располагается выше подостной и поддерживает верх плечевой кости. Она первой реагирует при повреждениях ротаторной манжеты: чаще всего именно её сухожилия рвутся в начале патологического процесса.

По информации StatPearls (2020), без должного лечения надостная может "потянуть" за собой и другие мышцы манжеты. В результате обычные движения вроде поднятия руки становятся затруднительными и болезненными.

В публикации Ortho Bethesda отмечается, что ослабленная надостная не способна удерживать плечо в правильном положении. Это приводит к нестабильности и перегрузке сустава, повышая вероятность хронических проблем.

Упражнения для укрепления

Регулярная тренировка этих мышц помогает предупредить травмы и восстановиться после них. Обычно специалисты рекомендуют 2-3 занятия в неделю по 2-3 подхода по 10 повторений. Главное — выполнять упражнения без рывков и не поднимать плечи вверх, чтобы не провоцировать лишнюю нагрузку.

1. Прон ротация наружу

• Лягте на живот на кушетку или скамью, свесив руку вниз.
• С небольшим гантелью (1-2 кг) согните локоть под углом 90°.
• Медленно поверните предплечье вверх до параллели с полом, затем вернитесь.

2. Внешняя ротация с резинкой

• Закрепите эспандер в дверной ручке.
• Прижмите локоть к корпусу и поверните предплечье наружу.
• Следите, чтобы корпус оставался неподвижным.

3. Прон подъем (elevation)

• Лягте на живот, держа лёгкий вес.
• Поднимите прямую руку с большим пальцем вверх чуть выше уха.
• Задержитесь на секунду и вернитесь.

4. Подъем "полный кувшин" (Full Can)

• Встаньте, держа гантель или эспандер.
• Поднимайте руку под углом 45° к корпусу, большой палец направлен вверх.
• Поднимайте чуть выше уровня уха и медленно опускайте.

5. Тяга резинки к животу

• Оберните ленту вокруг столба или перекладины на уровне пупка.
• Потяните локти назад, сводя лопатки.
• Представьте, что зажимаете карандаш между лопатками.

Эти упражнения не только укрепляют надостную и подостную, но и улучшают осанку, снимают напряжение с шеи и плечевого пояса.

Растяжка для восстановления

Помимо силовой работы полезны мягкие растяжки. Например:

• Сидя наклонитесь вперёд, положив руки на талию, локти направьте вниз — появится лёгкое натяжение в верхней части спины.
• Встаньте боком к стене и упритесь в неё тыльной стороной ладони на уровне плеча, слегка надавливая — это поможет удлинить подостную мышцу.

Когда обращаться к врачу

Если при выполнении упражнений появляется резкая боль, лучше прекратить занятия и обратиться к врачу или физиотерапевту. Иногда дискомфорт сигнализирует о воспалении или разрыве сухожилия, и в таком случае самостоятельные тренировки могут навредить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Сара Дюваль назвала главные причины боли и скованности при сидении со скрещёнными ногами сегодня в 0:50

Скрещённые ноги и скрытые сигналы тела: что стоит за привычной позой

Почему простая поза "по-турецки" с возрастом становится трудной и даже болезненной? Разбираем главные причины и способы вернуть телу подвижность.

Читать полностью » Диетолог Ван Хорн назвала продукты для сохранения мышц во время снижения веса сегодня в 0:30

Секретный механизм тела: когда мышцы начинают гореть раньше жира

Можно ли избавиться от лишнего жира, не разрушая мышцы? Эксперты объясняют, как питание и тренировки помогают удержать баланс.

Читать полностью » Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали 7 базовых упражнений для кора при крупном телосложении вчера в 18:10

Эти 7 движений меняют тело даже без спортзала

Сильный кор — это не только про "кубики", а про устойчивость и здоровье. Какие упражнения помогут людям с крупным телосложением укрепить мышцы безопасно?

Читать полностью » Врачи объяснили, какие гантели подходят для тренировок бицепсов и трицепсов вчера в 17:50

Кардио против гантелей: что на самом деле работает для тонуса рук

Узнайте, какие упражнения и веса помогут быстрее сделать руки рельефными, и почему без кардио и правильного питания результат будет неполным.

Читать полностью » Профессор Эллен Андерсон: с возрастом уменьшается число мышечных волокон вчера в 17:10

Тренировка, после которой тело стареет быстрее: скрытая ловушка спорта

С возрастом мышцы восстанавливаются медленнее, но простые привычки могут ускорить процесс и помочь тренироваться без изнуряющей боли.

Читать полностью » Дефицит калорий для похудения: расчёты специалистов клиники Мейо вчера в 16:50

Тренировка, которая сжигает калории быстрее диеты: секрет 60 минут

Один час в спортзале может заменить полноценный комплекс тренировок. Рассказываем, как сжечь сотни калорий и стать сильнее всего за 60 минут.

Читать полностью » Исследования: лёгкие и тяжёлые веса одинаково развивают силу и выносливость вчера в 16:10

Обычные гантели превращаются в опасный тренажёр для пресса

Гантели могут заменить тренажёр для пресса, но вместе с пользой добавляют и новые риски. Разбираемся, чем отличаются упражнения и как выбрать безопасный вариант.

Читать полностью » Какие мышцы нужно развивать для первого подтягивания — объяснили инструкторы вчера в 15:50

Турник против гантелей: что действительно приближает к первому повтору

Первое подтягивание кажется невозможным, но есть пошаговый путь, который позволяет каждому покорить турник. Узнайте, какие упражнения ведут к цели.

Читать полностью »

Новости
Еда

Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома
Питомцы

Кинологи объяснили, как отучить собаку рыться в мусорном ведре
Наука и технологии

Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния
Спорт и фитнес

Министерство здравоохранения США: садовые работы входят в норму физической активности
Садоводство

Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия
Красота и здоровье

Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин
Садоводство

В Пермском крае подготовку хвойных к зиме советуют начинать с сентября
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet