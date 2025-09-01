Маленькие мышцы плеча, без которых рушится вся подвижность руки

Плечевой сустав работает практически без отдыха: мы поднимаем руки, одеваемся, моем голову, тянемся за предметами. За этими привычными движениями стоят небольшие, но крайне важные мышцы — надостная и подостная. Они входят в состав ротаторной манжеты и отвечают за стабильность и подвижность плеча. Без их участия повседневная активность стала бы настоящим испытанием.

Роль подостной мышцы

Подостная мышца закреплена с одной стороны на задней поверхности лопатки, а с другой — на верхней части плечевой кости. Её основная задача — наружная ротация руки, то есть отведение плеча от корпуса в сторону. Это движение мы используем, когда пристёгиваем ремень безопасности или моем затылок.

По данным StatPearls (2020), регулярные упражнения для подостной мышцы помогают сохранить её функцию и снизить риск травм. Особенно это актуально для тех, кто испытывает нагрузки на плечевой пояс — спортсменов, людей физического труда, а также офисных работников, которые много времени проводят за компьютером.

Надостная мышца и её значение

Надостная мышца располагается выше подостной и поддерживает верх плечевой кости. Она первой реагирует при повреждениях ротаторной манжеты: чаще всего именно её сухожилия рвутся в начале патологического процесса.

По информации StatPearls (2020), без должного лечения надостная может "потянуть" за собой и другие мышцы манжеты. В результате обычные движения вроде поднятия руки становятся затруднительными и болезненными.

В публикации Ortho Bethesda отмечается, что ослабленная надостная не способна удерживать плечо в правильном положении. Это приводит к нестабильности и перегрузке сустава, повышая вероятность хронических проблем.

Упражнения для укрепления

Регулярная тренировка этих мышц помогает предупредить травмы и восстановиться после них. Обычно специалисты рекомендуют 2-3 занятия в неделю по 2-3 подхода по 10 повторений. Главное — выполнять упражнения без рывков и не поднимать плечи вверх, чтобы не провоцировать лишнюю нагрузку.

1. Прон ротация наружу

• Лягте на живот на кушетку или скамью, свесив руку вниз.

• С небольшим гантелью (1-2 кг) согните локоть под углом 90°.

• Медленно поверните предплечье вверх до параллели с полом, затем вернитесь.

2. Внешняя ротация с резинкой

• Закрепите эспандер в дверной ручке.

• Прижмите локоть к корпусу и поверните предплечье наружу.

• Следите, чтобы корпус оставался неподвижным.

3. Прон подъем (elevation)

• Лягте на живот, держа лёгкий вес.

• Поднимите прямую руку с большим пальцем вверх чуть выше уха.

• Задержитесь на секунду и вернитесь.

4. Подъем "полный кувшин" (Full Can)

• Встаньте, держа гантель или эспандер.

• Поднимайте руку под углом 45° к корпусу, большой палец направлен вверх.

• Поднимайте чуть выше уровня уха и медленно опускайте.

5. Тяга резинки к животу

• Оберните ленту вокруг столба или перекладины на уровне пупка.

• Потяните локти назад, сводя лопатки.

• Представьте, что зажимаете карандаш между лопатками.

Эти упражнения не только укрепляют надостную и подостную, но и улучшают осанку, снимают напряжение с шеи и плечевого пояса.

Растяжка для восстановления

Помимо силовой работы полезны мягкие растяжки. Например:

• Сидя наклонитесь вперёд, положив руки на талию, локти направьте вниз — появится лёгкое натяжение в верхней части спины.

• Встаньте боком к стене и упритесь в неё тыльной стороной ладони на уровне плеча, слегка надавливая — это поможет удлинить подостную мышцу.

Когда обращаться к врачу

Если при выполнении упражнений появляется резкая боль, лучше прекратить занятия и обратиться к врачу или физиотерапевту. Иногда дискомфорт сигнализирует о воспалении или разрыве сухожилия, и в таком случае самостоятельные тренировки могут навредить.