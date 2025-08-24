Самое слабое место тела: как одно движение способно сломать плечо

Представьте: самые подвижные суставы в нашем теле одновременно самые нестабильные. Плечо позволяет нам выполнять сотни движений, но именно из-за этого чаще всего подвергается травмам. Одно из упражнений, которое часто недооценивают, — это внутренние и внешние ротации плеча с резиновой лентой. Простое на первый взгляд, оно способно не только укрепить мышцы, но и защитить ваши суставы от неприятных последствий нагрузок, об этом рассказала тренер Каролина Араухо.

Что такое ротации плеча

Ротация плеча — это движение, при котором сустав поворачивается внутрь к телу или наружу, от него. Внутренняя ротация активирует переднюю дельту, широчайшие мышцы спины, большую грудную и круглую мышцы, а также подлопаточную — одну из ключевых мышц ротаторной манжеты. Внешняя ротация, напротив, включает задние дельты, подостную и малую круглую мышцы. Именно они помогают стабилизировать лопатку и удерживать плечо в правильном положении.

По словам физиотерапевтов, такие упражнения подходят большинству людей. Их часто назначают в реабилитации после травм плеча, но даже здоровым спортсменам ротации помогают снизить риск перегрузок и повысить качество тренировок. Однако при хронических повреждениях или болях стоит сначала проконсультироваться со специалистом.

Как выполнять упражнения с резиновой лентой

Внутренняя ротация

Закрепите ленту на уровне корпуса.

Встаньте боком к опоре, удерживая ленту рукой ближе к ней.

Локоть согните под прямым углом и прижмите к корпусу (лучше подложить свернутое полотенце).

Медленно тяните кисть к центру тела, возвращайтесь в исходное положение.

Внешняя ротация

Лента крепится аналогично, но тянуть её нужно от корпуса наружу.

Локоть также фиксирован у тела, движение контролируемое и плавное.

Есть и вариации: боковые "walkout" с лентой, а также упражнения с лёгкими гантелями лёжа на боку.

Советы для правильной техники

Держите локоть неподвижно. Поможет всё то же полотенце между рукой и корпусом.

Используйте лёгкое сопротивление. Эти мышцы маленькие, им не нужна большая нагрузка.

Работайте медленно. Контролируйте движение — 2 секунды на тягу, 1 секунда паузы, 2 секунды на возврат.

Включайте корпус. Напрягите пресс и ягодицы, чтобы тело не "скручивалось" вместе с рукой.

Чем полезны ротации плеча

Снижают риск травм. По данным Американской академии ортопедов, именно мелкие стабилизирующие мышцы чаще всего недорабатывают, что делает сустав уязвимым.

Повышают эффективность тренировок. Разогретые и стабильные плечи помогают безопаснее жать штангу, выполнять тяги и даже приседания.

Развивают силу. Регулярные ротации укрепляют мышцы ротаторной манжеты, которые обычно остаются "в тени" других упражнений.

Универсальны. Меняя толщину ленты или расстояние до опоры, легко регулировать нагрузку.

Интересный факт: у профессиональных бейсболистов и пловцов упражнения на ротацию плеч входят в обязательную разминку, так как именно эта зона подвержена перегрузкам больше всего.