Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Четыре вариации одного упражнения, которые ломают тренировочное плато

Каролина Араухо перечислила лучшие вариации подъёма гантелей для роста дельт

Каждый, кто стремится к сильным и рельефным плечам, наверняка знаком с упражнениями на подъём гантелей перед собой и в стороны. А если вы ещё не пробовали их, самое время включить эти движения в свой тренировочный арсенал.

Со временем даже самые эффективные упражнения перестают давать результат — веса кажутся лёгкими, а прогресс останавливается. В этот момент важно внести разнообразие и попробовать более сложные вариации привычных движений. Именно они помогут пробить плато и продолжить рост мышц.

По словам сертифицированного персонального тренера Каролины Араухо, главная ошибка новичков — неправильная техника. Если вы помогаете себе инерцией, сгибая колени или "подкидывая" гантели, нагрузка уходит с плеч на другие мышцы. В результате упражнение теряет эффективность. Поэтому первый шаг — освоить базовую технику.

Классические варианты подъёмов

Подъём гантелей перед собой

Встаньте или сядьте, держа гантели в опущенных руках. Напрягите пресс и медленно поднимите руки до уровня плеч, ладони смотрят вниз. Опустите снаряды плавно, без рывков. Если тяжело поднимать обе гантели сразу, выполняйте подъём поочерёдно.

Подъём гантелей в стороны

Исходное положение — стоя, спина ровная, колени слегка согнуты. Сохраняя напряжение корпуса, разведите руки в стороны до уровня плеч. Медленно вернитесь в исходную позицию.

Когда техника отработана, можно переходить к более "огненным" вариантам, которые заставят плечи работать на пределе.

Вариации для продвинутых

1. Подъём гантелей перед собой на наклонной скамье

Сядьте на скамью под углом 45 градусов, держите гантели у бёдер. Поднимайте руки до уровня плеч, затем медленно опускайте. Такая позиция увеличивает амплитуду и активнее подключает заднюю дельту.

2. Попеременный подъём с удержанием

Сидя на наклонной скамье, поднимите обе гантели до уровня плеч. Одну руку зафиксируйте в этом положении, а второй выполняйте подъёмы. После подхода поменяйте руки. Это создаёт длительное статическое напряжение и "добивает" мышцы.

"Эти упражнения лучше выполнять дроп-сетом, одно за другим, чтобы максимально нагрузить плечи", — пояснила тренер Каролина Араухо.

Совет: возьмите более лёгкие гантели, чтобы сохранить правильную технику.

3. Боковой подъём с удержанием

Встаньте, возьмите гантели. Поднимите обе руки в стороны до уровня плеч. Одну оставьте зафиксированной, а второй продолжайте движение. Затем поменяйте стороны. Такой способ даёт мощное статическое напряжение в дельтах.

4. Медленный опуск (эксцентрический подъём)

Начните с классического бокового подъёма. Достигнув верхней точки, опускайте руки очень медленно — за 3-4 секунды. Контролируемое эксцентрическое движение создаёт дополнительный стресс для мышц и ускоряет их рост.

Включение этих вариаций поможет преодолеть застой в тренировках и добавить объёма плечам. Главное — не забывать о правильной технике, умеренных весах и постепенном усложнении нагрузки.

