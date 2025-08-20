Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
7 движений, которые вернут плечам свободу без тренажёров и врачей

Ноам Тамир, тренер TS Fitness, назвал 7 упражнений для гибкости плеч

Представьте, что привычные движения вроде поднятия руки за книгой на полке или того, как мы надеваем футболку, вдруг становятся испытанием. Причина чаще всего проста — ограниченная подвижность плечевых суставов. И хотя это звучит тревожно, вернуть свободу движения вполне реально, если уделять внимание правильным упражнениям.

Почему важно заботиться о плечах

Плечевой сустав — один из самых подвижных в нашем теле, но и один из наиболее уязвимых. Долгая работа за компьютером, недостаток растяжки или прошлые травмы могут привести к скованности и болям. Чтобы избежать этого, специалисты советуют комбинировать активные и пассивные упражнения на мобильность. По словам тренера Ноама Тамира, такие практики помогают не только увеличить амплитуду движений, но и снизить риск травм.

Интересный факт: исследования показывают, что регулярные упражнения на мобильность могут улучшить не только гибкость, но и осанку, а также снизить нагрузку на шею и спину — зоны, которые напрямую связаны с состоянием плеч.

Лучшие упражнения для подвижности плеч

Вот несколько простых, но эффективных движений, которые можно выполнять практически где угодно. Все они подходят для любого уровня подготовки:

Ротация плеча

Встаньте прямо, поднимите руку перед собой, затем — над головой и проведите полный круг назад. Повторите на обе стороны. Это упражнение разогревает сустав и восстанавливает амплитуду движений.

Растяжка трапециевидной мышцы

Сцепите руки за спиной, слегка наклоните голову в сторону. Вы почувствуете, как расслабляется шея и верх плеча. Это упражнение помогает снять напряжение после долгого сидения.

Растяжка с роликом для задней капсулы плеча

Встаньте на четвереньки, одной рукой прокатите ролик в сторону. Почувствуйте мягкое вытяжение плечевого сустава. Такая практика особенно полезна тем, у кого уже была травма манжеты ротаторов.

Боковая ротация грудного отдела (T-Spine Rotation)

Лягте на бок, верхнюю руку откройте в сторону, словно рисуя букву "Т". Это движение помогает растянуть грудные мышцы и вернуть подвижность плечам.

Растяжка у стены

  • Поставьте ладонь на стену и медленно разворачивайтесь корпусом от нее. Простое, но очень эффективное упражнение для расслабления груди и плеч.
  • Растяжка в позе ребёнка с акцентом на широчайшие мышцы
  • Сядьте на колени, вытяните руки вперед и сместите их чуть в сторону. Такое вытяжение помогает разгрузить спину и улучшить работу плечевого пояса.

Растяжка с роликом лёжа

Лягте на ролик так, чтобы он находился вдоль позвоночника. Разведите руки в стороны и сделайте плавные движения вверх-вниз. Это помогает раскрыть грудную клетку и освободить плечи.

Как встроить в повседневность

Включать такие упражнения можно как в разминку перед тренировкой, так и в отдельную короткую практику дома или в офисе. Достаточно 10-15 минут в день, чтобы заметить результат уже через несколько недель.

И ещё один факт: по данным Американского колледжа спортивной медицины, даже минимальная работа над мобильностью снижает вероятность травм плеча на 30-40% у людей, активно занимающихся спортом.

