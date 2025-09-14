Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Усилия в тренировках
Усилия в тренировках
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Упражнения, о которых забывают: почему именно плечи ломают планы на спорт

Врач спортивной медицины Георгий Темичев назвал упражнения для профилактики боли в плече

Постоянная работа руками или занятия спортом, где активно задействованы плечи, могут со временем привести к болям и ограничению подвижности. Суставы изнашиваются, если они не получают поддержки от окружающих мышц. Поэтому так важно укреплять вращательную манжету плеча и мышцы лопаток — именно они отвечают за устойчивость этого сложного механизма.

"Боль в плече — это частая проблема, которая может возникать по разным причинам: от травм и перенапряжения до возрастных изменений и воспалительных процессов", — отметил врач спортивной медицины Георгий Темичев.

Регулярная тренировка помогает подготовить плечо к нагрузкам, снизить риск травм и сохранить свободу движений даже в зрелом возрасте.

Советы шаг за шагом

  1. Отведение плеча в плоскости лопатки
    Встаньте или сядьте прямо. Поднимайте руки по диагонали через стороны до уровня головы или чуть ниже. Для усложнения можно взять гантели по 1-2 кг или бутылки с водой.

  2. Горизонтальная тяга
    Подойдёт гантель или резинка-эспандер. Наклонитесь вперёд, держите спину прямой. Согните руки в локтях и тяните их назад до уровня рёбер. Увеличивайте вес постепенно или берите более плотный эспандер.

  3. Наружная ротация сидя
    Сядьте, локоть положите на колено под углом 90°. Поднимайте и опускайте гантель так, чтобы предплечье возвращалось в вертикальное положение.

  4. Внутренняя ротация лёжа на спине
    Лягте, отведите руку в сторону, согнув в локте. Поверните плечо так, чтобы предплечье поднималось из горизонтали в вертикаль. Для нагрузки возьмите лёгкую гантель.

Тренируйтесь дважды в неделю, делайте 3 подхода по 10 повторений.

Мифы и правда

  • Миф: лёгкие веса не дают результата.

  • Правда: при работе с плечами важна техника, а не тоннаж. Даже эспандер или бутылка воды тренирует мышцы-стабилизаторы.

  • Миф: боль после тренировки — признак роста силы.

  • Правда: острая боль сигнализирует о перегрузке или травме, а лёгкая усталость — это норма.

  • Миф: достаточно качать только крупные мышцы.

  • Правда: мелкие мышцы манжеты плеча не менее важны, иначе риск травмы увеличивается.

FAQ

Как часто выполнять упражнения?
Оптимально — 2 раза в неделю, дополняя основной тренировкой или рабочей активностью.

Можно ли заменить гантели?
Да, подойдут бутылки с водой или эспандеры разной плотности.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект?
Первые улучшения подвижности и уменьшение дискомфорта обычно заметны через 4-6 недель.

Исторический контекст

Укрепление плечевого пояса не ново. Ещё в Древней Греции атлеты выполняли простые упражнения с камнями и деревянными палками. В XX веке с ростом популярности фитнеса появились эспандеры, а позже — спортивная медицина, которая подтвердила пользу изолирующих движений для суставов. Сегодня их активно используют не только спортсмены, но и офисные работники, страдающие от статичной нагрузки.

А что если…

Если не уделять внимания плечам, велика вероятность хронической боли и ограничения подвижности. Это может сказаться на бытовых мелочах: сложно поднимать сумки, дотягиваться до верхней полки или комфортно спать на боку.

Напротив, регулярная профилактика — это вклад в качество жизни: от йоги и плавания до активного отдыха с детьми и внуками.

Интересные факты

  • Вращательная манжета состоит всего из четырёх мышц, но они играют ключевую роль в здоровье плеча.
  • Плечевой сустав — самый подвижный в организме человека.
  • У пловцов до 70% всех травм приходится именно на плечи.

