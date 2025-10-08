Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© https://i.pinimg.com/736x/87/ea/6b/87ea6b096dc06c341910181bb066ba27.jpg
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Почему профессионалы советуют избегать жима Арнольда: неожиданные последствия для плеч

Жим Арнольда: как правильно выполнять для безопасного развития плеч

Жим Арнольда может стать отличным дополнением к тренировочной программе, если правильно подходить к его выполнению. Важно учитывать состояние плечевых суставов и быть внимательным к технике, чтобы избежать травм. Это упражнение может помочь развить плечи, при этом оно отлично подходит тем, кто хочет разнообразить тренировки и проработать все части дельтовидных мышц.

Чем полезен жим Арнольда

Жим Арнольда, как и большинство упражнений с гантелями, ориентирован на развитие дельтовидных мышц. Дельты состоят из трёх частей — передней, средней и задней головки. Каждая из них выполняет свою функцию: передняя работает при поднятии рук вперёд, средняя — при разводке в стороны, а задняя — при отведении рук назад.

Базовые упражнения, такие как жим лёжа или стоя, эффективно прорабатывают передние дельты, а вот средняя и задняя часть часто остаются в тени. Жим Арнольда идеально решает эту проблему. С помощью этого упражнения можно активировать все три головки дельтовидных мышц, особенно среднюю, которая отвечает за форму плеч.

Жим Арнольда значительно более эффективно нагружает среднюю часть плеча, чем традиционный жим, а также даёт большую нагрузку на передние дельты.

Потенциальные недостатки жима Арнольда

К сожалению, у жима Арнольда есть и ряд недостатков. Основная проблема — это чрезмерная нагрузка на передние дельты. Эти мышцы и так хорошо развиты благодаря стандартным движениям, таким как жим штанги или отжимания. По этой причине некоторые специалисты считают, что для равномерного развития плечевого пояса лучше выполнять разводки гантелей в стороны или в наклоне, что позволит меньше нагружать переднюю часть и лучше прокачать средние и задние дельты.

Однако ещё одним важным аспектом является опасность для плечевых суставов. Сама по себе техника подъёма рук через сторону не вредна, но при неправильной технике или чрезмерном весе возможен импиджмент-синдром — воспаление сухожилий мышц вращательной манжеты плеча. В случае с жимом Арнольда риски могут увеличиваться из-за сужения пространства между костным выступом лопатки и сухожилием при поднятии рук выше плеча, особенно если есть уже проблемы с плечами или плохая осанка.

Когда можно и нельзя делать жим Арнольда

Это упражнение будет полезным для тех, кто хочет развить плечи и у кого нет значительного дисбаланса между передними и средними дельтами. Также оно идеально подходит тем, кто ограничен во времени и может выполнять только одно упражнение на плечи.

Не стоит делать жим Арнольда, если у вас есть проблемы с плечевыми суставами или если вы активно занимаетесь видами спорта, где важна большая нагрузка на плечи (например, плавание или тяжёлая атлетика). Также избегайте этого упражнения, если у вас травмы плеча или остеохондроз.

Как правильно выполнять жим Арнольда

Чтобы выполнить жим Арнольда, возьмите в руки гантели и встаньте прямо, поставив ноги немного уже плеч. Напрягите пресс и ягодицы, чтобы обеспечить стабильность корпуса. Поднимите руки с гантелями перед собой, согнув их до угла 90 градусов, и разверните ладони к себе — это стартовое положение.

Далее разведите локти в стороны, одновременно разворачивая ладони вперёд, и выжмите гантели над головой. Сделайте это движение плавно, без остановок. Когда руки вернутся в исходное положение, повторите упражнение.

Ошибки при выполнении жима Арнольда

Существует несколько распространённых ошибок, которые могут привести к травмам или снижению эффективности упражнения. Во-первых, важно следить за осанкой. Прогиб в пояснице увеличивает нагрузку на нижнюю часть спины, поэтому всегда держите пресс и ягодицы напряжёнными, чтобы избежать лишней нагрузки на поясницу.

Кроме того, необходимо следить за разворотом плеч. Ладони должны быть направлены вперёд, как при стандартном жиме, чтобы избежать чрезмерного вращения плечевых суставов. Резкие движения также могут увеличить риск травмы, поэтому важно делать упражнение плавно, контролируя каждое движение.

Вариации жима Арнольда

Жим Арнольда можно выполнять в различных вариациях, в зависимости от ваших целей и условий. Например, можно делать его сидя на скамье, что снимет нагрузку с поясницы и позволит сосредоточиться на самих плечах. Это упражнение также можно выполнять стоя на одном колене, что добавит нагрузку на мышцы кора.

Если использовать гирю вместо гантелей, то можно улучшить стабилизацию плеч и корсетные мышцы, так как гиря требует большего контроля. Подход с гирей также помогает развить баланс и координацию.

Как добавить жим Арнольда в тренировочную программу

Жим Арнольда можно добавлять в тренировку один раз в неделю, в конце, после других упражнений на плечи. Рекомендуется делать 3 подхода по 6-8 повторений, выбирая вес так, чтобы последние повторения были тяжёлыми, но с правильной техникой.

Если при выполнении упражнения возникают боли в плечах, сразу остановитесь и замените его на более безопасное движение.

FAQ

  1. Как выбрать вес для жима Арнольда?
    Выбирайте такой вес, чтобы последние повторения в подходе были тяжёлыми, но без ущерба для техники.

  2. Что делать, если почувствовал боль в плечах?
    Немедленно прекратите упражнение и замените его на менее нагружающее для плеч.

  3. Можно ли делать жим Арнольда при наличии проблем с позвоночником?
    Нет, если у вас есть проблемы с поясницей, выполнение этого упражнения может усугубить состояние.

Мифы и правда

  • Миф: Жим Арнольда всегда опасен для плеч.

  • Правда: При правильной технике и отсутствии проблем с плечевыми суставами жим Арнольда безопасен. Однако неправильное выполнение может привести к травмам.

Этот подход к жиму Арнольда позволяет эффективно развивать плечи, если подходить к выполнению с осторожностью и вниманием к технике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно выполнять тягу верхнего блока: техника и советы сегодня в 9:10
Мышцы спины под угрозой: почему так важно избегать этих ошибок при тренировке на верхнем блоке

Упражнение, которое поможет построить мощную спину, даже если вы не умеете подтягиваться. Узнайте, как избежать ошибок и повысить эффективность каждой тренировки.

Читать полностью » Как улучшить осанку и снять напряжение в спине: советы тренеров сегодня в 8:50
Мышцы, о которых вы забыли: почему именно они отвечают за лёгкость движений

Многие тренируются дома, но забывают про мышцы спины. Разбираемся, как укрепить заднюю цепочку без оборудования и улучшить осанку.

Читать полностью » Советы по мотивации для тех, кто начинает тренироваться сегодня в 8:10
Как преодолеть свою лень: простые секреты, которые изменят вашу жизнь

Привычка к спорту — это не мгновенный процесс. Разбираемся, как превратить тренировки в часть своей жизни с помощью простых, но эффективных стратегий.

Читать полностью » Простая тренировка утром: как зарядка улучшает самочувствие и настроение сегодня в 7:50
Пока закипает чайник — разбудите тело: короткая тренировка с эффектом перезапуска

Необязательно вставать в шесть и бежать в спортзал, чтобы проснуться. Разбираемся, как короткая зарядка на кухне помогает взбодриться и улучшить самочувствие.

Читать полностью » Как улучшить физическую форму без тренажеров: домашняя тренировка для всего тела сегодня в 7:10
Минимум оборудования, максимум результата: как трансформировать тело, не выходя из дома

Хотите укрепить все мышцы и улучшить форму? Разбираемся в упражнениях для всего тела, которые можно выполнить в домашних условиях.

Читать полностью » Короткая йога-тренировка укрепляет мышцы кора, ног и спины сегодня в 6:50
Никаких залов и ковриков за тысячу: йога, которая работает везде

Этот короткий йога-комплекс помогает укрепить мышцы кора и улучшить гибкость. Разбираемся, как правильно выполнять асаны и чего стоит избегать.

Читать полностью » Как укрепить мышцы для улучшения осанки: рекомендации по упражнениям с эспандером сегодня в 6:10
Как исправить осанку за неделю? Ответ скрывается в этих простых упражнениях

Простые, но эффективные упражнения помогут вам улучшить осанку и снять напряжение с мышц. Разбираемся, как можно укрепить спину и плечи.

Читать полностью » Интервальная тренировка без оборудования укрепляет ноги, ягодицы и пресс сегодня в 5:50
Интервалы против усталости: почему мышцы растут, даже когда вы сидите

Этот комплекс объединяет семь динамичных упражнений без оборудования. Разбираемся, как сжечь максимум калорий всего за 25 минут и при этом укрепить мышцы ног и пресса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Приподнятые грядки повышают урожайность и экономят время садоводов — объяснила агроном Ольга Кузнецова
Наука
В комете 3I/ATLAS обнаружено переменное соотношение никеля и железа
Дом
Как навести порядок в кладовке и под кроватью: советы по долговременному хранению
Наука
Шансы найти разумную жизнь у звёзд типа Солнца в 1600 раз выше
Дом
Идеально отглаженная рубашка: ошибки, которых стоит избегать при глажке
Дом
Выбор робота-пылесоса: главные характеристики и ошибки при покупке
Спорт и фитнес
Интервальная тренировка на все группы мышц за 7 минут
Общество
HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, какие навыки станут ключевыми для молодых специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet