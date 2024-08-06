Эксперт раскрыл причины ранней смерти у шотландских кошек: виноваты мутации

Шотландских кошек разделяют на два типа: вислоухих (скоттиш-фолдов) и прямоухих (скоттиш-страйтов). Это отдельные породы, но их разводят путём скрещивания между собой. Тонкости этого процесса объяснил фелинолог и ветеринарный врач Николай Леонов.

Эксперт объяснил, что такой подход используется для сохранения здоровья потомства. Если скрещивать только вислоухих кошек, то можно получить агрессивную мутацию, которая будет негативно влиять на общее состояние животного.

К сожалению, такие кошки часто погибают в раннем возрасте. Ген, отвечающий за форму ушей, также влияет на свойства хряща. Поэтому за такими кошками нужно тщательно следить, особенно за подвижностью конечностей и состоянием хряща.

Кроме того, шотландские кошки, как и мейн-куны, подвержены проблемам с сердцем. Владельцам таких питомцев рекомендуется запланировать первый визит к кардиологу в возрасте 6-7 месяцев и провести эхокардиографию сердца для своего любимца.

Фото: FINTICAt/Хейкки Силтала(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)