Популярная газета The Guardian перечислила возможных кандидатов на должность первого министра Шотландии в связи с уходом в отставку Николы Стерджен, занимавшей этот пост с 2014 года. По мнению печатного СМИ, основными предентентами являются вице-министр Джон Суинни, министр конституции, иностранных дел и культуры Ангус Робертсон и министр финансов и экономики Кейт Форбс.

На данный момент ни один из вышеуказанных официально не выразил желания участвовать в гонке за лидерство, тем не менее британские СМИ уже предполагают, кто мог бы с достотнством занять эту ответственную должность, делая ставки на Джона Суинни. Он, после Стерджен, имеет больше всего опыта работы в шотландском правительстве.

Дата проведения выборов Шотландской национальной партией (SNP) пока не озвучена.