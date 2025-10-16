Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тромбофилия
© scientificanimations.com is licensed under CC-BY-SA-4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:27

Дышать становится тяжело? Организм подаёт сигнал бедствия, который нельзя игнорировать

Внезапная одышка может быть признаком инфаркта или тромбоэмболии

Одышка часто воспринимается как нечто безобидное — последствие усталости, возраста или лишнего веса. Однако врачи предупреждают: в некоторых случаях этот симптом может быть первым сигналом серьёзных проблем с сердцем и сосудами. Иногда одышка предшествует инфаркту или свидетельствует об отрыве тромба, и в таких ситуациях промедление может стоить жизни.

Когда обычная одышка становится тревожной

Одышка — это ощущение нехватки воздуха, которое может возникать при физической нагрузке или даже в состоянии покоя. Она появляется из-за того, что организм не получает достаточного количества кислорода.

Причины бывают разные: от банальной простуды до серьёзных сердечно-сосудистых нарушений. Но если ранее привычная нагрузка вдруг стала вызывать затруднение дыхания, стоит обратить внимание на этот сигнал.

По данным врачей, одышка может указывать на два критических состояния:

  1. Надвигающийся инфаркт миокарда. Перед сердечным приступом нередко возникает внезапная слабость, нехватка воздуха, чувство тяжести в груди и потливость.

  2. Отрыв тромба. Когда сгусток крови отрывается от стенки сосуда и перемещается в лёгочную артерию, дыхание становится затруднённым, появляется боль в груди, возможны обмороки.

Почему тромб может оторваться

Тромбы чаще всего формируются в глубоких венах ног. Они возникают из-за замедления кровотока, повышенной свёртываемости крови и повреждения сосудистой стенки. Если сгусток не закреплён прочно, он может отделиться и начать двигаться по кровотоку.

Самое опасное — попадание тромба в лёгочную артерию. Это состояние называется тромбоэмболией, и оно требует немедленной медицинской помощи.

По данным портала RuNews24. ru, у пациентов с миграцией тромба в лёгочную артерию могут наблюдаться сильный отёк ног, боли в конечностях и потеря сознания.

"Если человек теряет сознание и чувствует одышку, значит, тромб уже оторвался", — отмечают врачи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать внезапную одышку, списывая её на усталость.
    Последствие: Пропуск признаков тромбоза или надвигающегося инфаркта.
    Альтернатива: При любых новых симптомах — обратиться к врачу, особенно если дыхание становится затруднённым без нагрузки.

  • Ошибка: Самостоятельно принимать разжижающие препараты.
    Последствие: Риск кровотечения или осложнений.
    Альтернатива: Принимать антикоагулянты только по назначению врача и под контролем анализов.

  • Ошибка: Считать отёк ног просто следствием жары или усталости.
    Последствие: Пропуск первых признаков тромбоза.
    Альтернатива: При одностороннем отёке голени сразу обратиться к флебологу.

Основные симптомы тромбоза и тромбоэмболии

  1. Внезапная одышка, особенно в покое.

  2. Боль в груди или спине, усиливающаяся при вдохе.

  3. Синюшность губ, побледнение кожи.

  4. Резкий односторонний отёк ноги.

  5. Судороги, чувство жара или распирания в конечности.

  6. Потеря сознания, головокружение.

Если проявился хотя бы один из этих признаков, необходим вызов скорой помощи.

Таблица: чем опасна одышка при разных состояниях

Причина Сопутствующие симптомы Что делать
Сердечная недостаточность Одышка при малейшей нагрузке, отёки, слабость Обратиться к кардиологу, сделать ЭКГ и УЗИ сердца
Тромбоз глубоких вен Боль, отёк, покраснение одной ноги Срочно к сосудистому хирургу, сдать анализ на Д-димер
Тромбоэмболия лёгочной артерии Внезапная одышка, боль в груди, обморок Немедленно вызвать скорую помощь
Лёгочная патология (астма, ХОБЛ) Свистящее дыхание, кашель Консультация пульмонолога, ингаляционная терапия
Анемия Бледность, головокружение, слабость Сдать кровь, скорректировать уровень железа

Как снизить риск тромбоза

  1. Двигайтесь регулярно. Даже короткие прогулки каждые пару часов уменьшают застой крови.

  2. Следите за весом. Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на сосуды.

  3. Пейте достаточно воды. Обезвоживание повышает свёртываемость крови.

  4. Откажитесь от курения. Никотин повреждает стенки сосудов и способствует образованию тромбов.

  5. Контролируйте давление и уровень холестерина. Эти факторы напрямую влияют на риск инфаркта и инсульта.

  6. Носите компрессионные чулки при варикозе. Это снижает вероятность образования тромбов в венах ног.

А что если одышка появилась внезапно?

Если одышка возникла резко, сопровождается болью в груди или потерей сознания — нужно немедленно вызывать скорую. До приезда медиков рекомендуется лечь, не делать резких движений и не пытаться самостоятельно принимать лекарства.

Важно запомнить: в случае тромбоэмболии счёт идёт на минуты. Только быстрая диагностика и лечение спасают жизнь.

Мифы и правда

Миф 1. Одышка бывает только у пожилых и полных людей.
Правда: Она может проявляться у любого человека при сердечно-сосудистых нарушениях.

Миф 2. Если одышка прошла, значит, всё в порядке.
Правда: Симптом может временно исчезнуть, но болезнь продолжит развиваться.

Миф 3. Тромбы образуются только у тех, кто мало двигается.
Правда: Даже у активных людей возможно нарушение свёртываемости крови, особенно после операций или перелётов.

Миф 4. Тромбоз всегда сопровождается болью.
Правда: У многих пациентов первые стадии проходят бессимптомно.

FAQ

Когда одышка требует срочного обращения к врачу?
Если дыхание затруднено без нагрузки, появляется боль в груди, головокружение, обмороки или отёки ног.

Можно ли предотвратить отрыв тромба?
Да. Для этого важно лечить варикоз, носить компрессионные чулки и контролировать свёртываемость крови.

Чем отличается одышка при сердце и лёгких?
Сердечная усиливается при лежании и сопровождается отёками, лёгочная — при вдохе и кашле.

Как диагностируют тромбоз?
Используют УЗИ вен, анализ крови на Д-димер, КТ лёгких при подозрении на эмболию.

Можно ли заниматься спортом при склонности к тромбозу?
Да, но только под контролем врача. Полезны плавание, ходьба, растяжка, исключая резкие нагрузки.

