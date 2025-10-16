Дышать становится тяжело? Организм подаёт сигнал бедствия, который нельзя игнорировать

Одышка часто воспринимается как нечто безобидное — последствие усталости, возраста или лишнего веса. Однако врачи предупреждают: в некоторых случаях этот симптом может быть первым сигналом серьёзных проблем с сердцем и сосудами. Иногда одышка предшествует инфаркту или свидетельствует об отрыве тромба, и в таких ситуациях промедление может стоить жизни.

Когда обычная одышка становится тревожной

Одышка — это ощущение нехватки воздуха, которое может возникать при физической нагрузке или даже в состоянии покоя. Она появляется из-за того, что организм не получает достаточного количества кислорода.

Причины бывают разные: от банальной простуды до серьёзных сердечно-сосудистых нарушений. Но если ранее привычная нагрузка вдруг стала вызывать затруднение дыхания, стоит обратить внимание на этот сигнал.

По данным врачей, одышка может указывать на два критических состояния:

Надвигающийся инфаркт миокарда. Перед сердечным приступом нередко возникает внезапная слабость, нехватка воздуха, чувство тяжести в груди и потливость. Отрыв тромба. Когда сгусток крови отрывается от стенки сосуда и перемещается в лёгочную артерию, дыхание становится затруднённым, появляется боль в груди, возможны обмороки.

Почему тромб может оторваться

Тромбы чаще всего формируются в глубоких венах ног. Они возникают из-за замедления кровотока, повышенной свёртываемости крови и повреждения сосудистой стенки. Если сгусток не закреплён прочно, он может отделиться и начать двигаться по кровотоку.

Самое опасное — попадание тромба в лёгочную артерию. Это состояние называется тромбоэмболией, и оно требует немедленной медицинской помощи.

По данным портала RuNews24. ru, у пациентов с миграцией тромба в лёгочную артерию могут наблюдаться сильный отёк ног, боли в конечностях и потеря сознания.

"Если человек теряет сознание и чувствует одышку, значит, тромб уже оторвался", — отмечают врачи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать внезапную одышку, списывая её на усталость.

Последствие: Пропуск признаков тромбоза или надвигающегося инфаркта.

Альтернатива: При любых новых симптомах — обратиться к врачу, особенно если дыхание становится затруднённым без нагрузки.

Ошибка: Самостоятельно принимать разжижающие препараты.

Последствие: Риск кровотечения или осложнений.

Альтернатива: Принимать антикоагулянты только по назначению врача и под контролем анализов.

Ошибка: Считать отёк ног просто следствием жары или усталости.

Последствие: Пропуск первых признаков тромбоза.

Альтернатива: При одностороннем отёке голени сразу обратиться к флебологу.

Основные симптомы тромбоза и тромбоэмболии

Внезапная одышка, особенно в покое. Боль в груди или спине, усиливающаяся при вдохе. Синюшность губ, побледнение кожи. Резкий односторонний отёк ноги. Судороги, чувство жара или распирания в конечности. Потеря сознания, головокружение.

Если проявился хотя бы один из этих признаков, необходим вызов скорой помощи.

Таблица: чем опасна одышка при разных состояниях