Дышать становится тяжело? Организм подаёт сигнал бедствия, который нельзя игнорировать
Одышка часто воспринимается как нечто безобидное — последствие усталости, возраста или лишнего веса. Однако врачи предупреждают: в некоторых случаях этот симптом может быть первым сигналом серьёзных проблем с сердцем и сосудами. Иногда одышка предшествует инфаркту или свидетельствует об отрыве тромба, и в таких ситуациях промедление может стоить жизни.
Когда обычная одышка становится тревожной
Одышка — это ощущение нехватки воздуха, которое может возникать при физической нагрузке или даже в состоянии покоя. Она появляется из-за того, что организм не получает достаточного количества кислорода.
Причины бывают разные: от банальной простуды до серьёзных сердечно-сосудистых нарушений. Но если ранее привычная нагрузка вдруг стала вызывать затруднение дыхания, стоит обратить внимание на этот сигнал.
По данным врачей, одышка может указывать на два критических состояния:
-
Надвигающийся инфаркт миокарда. Перед сердечным приступом нередко возникает внезапная слабость, нехватка воздуха, чувство тяжести в груди и потливость.
-
Отрыв тромба. Когда сгусток крови отрывается от стенки сосуда и перемещается в лёгочную артерию, дыхание становится затруднённым, появляется боль в груди, возможны обмороки.
Почему тромб может оторваться
Тромбы чаще всего формируются в глубоких венах ног. Они возникают из-за замедления кровотока, повышенной свёртываемости крови и повреждения сосудистой стенки. Если сгусток не закреплён прочно, он может отделиться и начать двигаться по кровотоку.
Самое опасное — попадание тромба в лёгочную артерию. Это состояние называется тромбоэмболией, и оно требует немедленной медицинской помощи.
По данным портала RuNews24. ru, у пациентов с миграцией тромба в лёгочную артерию могут наблюдаться сильный отёк ног, боли в конечностях и потеря сознания.
"Если человек теряет сознание и чувствует одышку, значит, тромб уже оторвался", — отмечают врачи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать внезапную одышку, списывая её на усталость.
Последствие: Пропуск признаков тромбоза или надвигающегося инфаркта.
Альтернатива: При любых новых симптомах — обратиться к врачу, особенно если дыхание становится затруднённым без нагрузки.
-
Ошибка: Самостоятельно принимать разжижающие препараты.
Последствие: Риск кровотечения или осложнений.
Альтернатива: Принимать антикоагулянты только по назначению врача и под контролем анализов.
-
Ошибка: Считать отёк ног просто следствием жары или усталости.
Последствие: Пропуск первых признаков тромбоза.
Альтернатива: При одностороннем отёке голени сразу обратиться к флебологу.
Основные симптомы тромбоза и тромбоэмболии
-
Внезапная одышка, особенно в покое.
-
Боль в груди или спине, усиливающаяся при вдохе.
-
Синюшность губ, побледнение кожи.
-
Резкий односторонний отёк ноги.
-
Судороги, чувство жара или распирания в конечности.
-
Потеря сознания, головокружение.
Если проявился хотя бы один из этих признаков, необходим вызов скорой помощи.
Таблица: чем опасна одышка при разных состояниях
|Причина
|Сопутствующие симптомы
|Что делать
|Сердечная недостаточность
|Одышка при малейшей нагрузке, отёки, слабость
|Обратиться к кардиологу, сделать ЭКГ и УЗИ сердца
|Тромбоз глубоких вен
|Боль, отёк, покраснение одной ноги
|Срочно к сосудистому хирургу, сдать анализ на Д-димер
|Тромбоэмболия лёгочной артерии
|Внезапная одышка, боль в груди, обморок
|Немедленно вызвать скорую помощь
|Лёгочная патология (астма, ХОБЛ)
|Свистящее дыхание, кашель
|Консультация пульмонолога, ингаляционная терапия
|Анемия
|Бледность, головокружение, слабость
|Сдать кровь, скорректировать уровень железа
Как снизить риск тромбоза
-
Двигайтесь регулярно. Даже короткие прогулки каждые пару часов уменьшают застой крови.
-
Следите за весом. Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на сосуды.
-
Пейте достаточно воды. Обезвоживание повышает свёртываемость крови.
-
Откажитесь от курения. Никотин повреждает стенки сосудов и способствует образованию тромбов.
-
Контролируйте давление и уровень холестерина. Эти факторы напрямую влияют на риск инфаркта и инсульта.
-
Носите компрессионные чулки при варикозе. Это снижает вероятность образования тромбов в венах ног.
А что если одышка появилась внезапно?
Если одышка возникла резко, сопровождается болью в груди или потерей сознания — нужно немедленно вызывать скорую. До приезда медиков рекомендуется лечь, не делать резких движений и не пытаться самостоятельно принимать лекарства.
Важно запомнить: в случае тромбоэмболии счёт идёт на минуты. Только быстрая диагностика и лечение спасают жизнь.
Мифы и правда
Миф 1. Одышка бывает только у пожилых и полных людей.
Правда: Она может проявляться у любого человека при сердечно-сосудистых нарушениях.
Миф 2. Если одышка прошла, значит, всё в порядке.
Правда: Симптом может временно исчезнуть, но болезнь продолжит развиваться.
Миф 3. Тромбы образуются только у тех, кто мало двигается.
Правда: Даже у активных людей возможно нарушение свёртываемости крови, особенно после операций или перелётов.
Миф 4. Тромбоз всегда сопровождается болью.
Правда: У многих пациентов первые стадии проходят бессимптомно.
FAQ
Когда одышка требует срочного обращения к врачу?
Если дыхание затруднено без нагрузки, появляется боль в груди, головокружение, обмороки или отёки ног.
Можно ли предотвратить отрыв тромба?
Да. Для этого важно лечить варикоз, носить компрессионные чулки и контролировать свёртываемость крови.
Чем отличается одышка при сердце и лёгких?
Сердечная усиливается при лежании и сопровождается отёками, лёгочная — при вдохе и кашле.
Как диагностируют тромбоз?
Используют УЗИ вен, анализ крови на Д-димер, КТ лёгких при подозрении на эмболию.
Можно ли заниматься спортом при склонности к тромбозу?
Да, но только под контролем врача. Полезны плавание, ходьба, растяжка, исключая резкие нагрузки.
