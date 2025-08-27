Прокуратура против хозяев: почему суды запрещали сдавать дома на сутки

Можно ли сдавать жилой дом на сутки, не нарушая закон? Верховный суд России поставил в этом вопросе точку и разрешил владельцам свободно получать доход от краткосрочной аренды жилья.

Дело из Шерегеша

Основанием для решения стало дело жителя горнолыжного курорта Шерегеш. Он построил на своём участке дом с бассейном, сауной и хаммамом. Земля, на которой стоит постройка, имеет статус: "туристическое обслуживание, общественное использование объектов капитального строительства, отдых (рекреация)".

Прокуратура заявила, что дом фактически используется как гостиница. А значит, к нему должны применяться более жёсткие требования, чем к обычным жилым зданиям. Суды трёх инстанций поддержали позицию прокуратуры и запретили сдавать дом посуточно.

Решение Верховного суда

Однако Верховный суд отменил эти решения и стал на сторону владельца. В определении подчёркивается:

"Поскольку по договору краткосрочного найма жилого помещения оно предоставляется для проживания, этот вид пользования не является оказанием гостиничных услуг и не противоречит законодательству о найме жилых помещений".

Суд также отметил, что закон допускает сдачу собственных жилых помещений в аренду без ограничений по срокам.

Что это значит для владельцев жилья

Теперь владельцы жилых домов, сдающих их посуточно, получили чёткое подтверждение: их деятельность не равняется гостиничному бизнесу. Это решение может стать прецедентом и для других регионов, где подобные споры возникают всё чаще.