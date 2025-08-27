Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Садовые дорожки у дома
Садовые дорожки у дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:10

Прокуратура против хозяев: почему суды запрещали сдавать дома на сутки

Верховный суд разрешил сдавать жилые дома посуточно без статуса гостиницы

Можно ли сдавать жилой дом на сутки, не нарушая закон? Верховный суд России поставил в этом вопросе точку и разрешил владельцам свободно получать доход от краткосрочной аренды жилья.

Дело из Шерегеша

Основанием для решения стало дело жителя горнолыжного курорта Шерегеш. Он построил на своём участке дом с бассейном, сауной и хаммамом. Земля, на которой стоит постройка, имеет статус: "туристическое обслуживание, общественное использование объектов капитального строительства, отдых (рекреация)".

Прокуратура заявила, что дом фактически используется как гостиница. А значит, к нему должны применяться более жёсткие требования, чем к обычным жилым зданиям. Суды трёх инстанций поддержали позицию прокуратуры и запретили сдавать дом посуточно.

Решение Верховного суда

Однако Верховный суд отменил эти решения и стал на сторону владельца. В определении подчёркивается:

"Поскольку по договору краткосрочного найма жилого помещения оно предоставляется для проживания, этот вид пользования не является оказанием гостиничных услуг и не противоречит законодательству о найме жилых помещений".

Суд также отметил, что закон допускает сдачу собственных жилых помещений в аренду без ограничений по срокам.

Что это значит для владельцев жилья

Теперь владельцы жилых домов, сдающих их посуточно, получили чёткое подтверждение: их деятельность не равняется гостиничному бизнесу. Это решение может стать прецедентом и для других регионов, где подобные споры возникают всё чаще.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тверской области нашли новый способ украшать ступени в саду сегодня в 17:21

Садовые ступени преображают Тверскую область — секретное оформление покоряет дачников

В Тверской области садовые ступени стали не просто удобством, а украшением участка. Секретные идеи оформления удивят даже опытных дачников.

Читать полностью » Температура воды и время полива: агротехника редиса для предотвращения одревеснения сегодня в 17:02

Редис плачет от вашей лейки: как стресс превращает урожай в жесткие карандаши

Как избежать одревеснения редиса в жару? Секреты полива, мульчирования и рыхления для сочных хрустящих корнеплодов. Ошибки, превращающие урожай в волокнистые «палки».

Читать полностью » Садоводы назвали насекомых, которые защищают растения от тли и вредителей сегодня в 16:55

Жуки, которых стоит беречь в саду: они работают лучше ядов

Пять незаметных союзников помогут сохранить ваш сад здоровым: от божьих коровок до нематод. Узнайте, как привлечь их и отказаться от химии.

Читать полностью » Уксус для гортензий: как правильно подкислить почву и получить синие цветы сегодня в 16:30

Как обычный уксус превращает гортензию в яркое голубое чудо — секрет, который меняет всё

Узнайте, как обычный уксус может изменить цвет ваших гортензий! Простой и доступный способ для получения ярких синих или сохранения нежных розовых оттенков.

Читать полностью » В Марий Эл набирает популярность мода на украшения из бетона для дома и сада сегодня в 16:11

Жители Марий Эл нашли хитрый способ украсить дом и дачу — бетон превращается в чудо

В Марий Эл набирает популярность неожиданный тренд: украшения из бетона своими руками. Узнайте секреты долговечности и красоты.

Читать полностью » Температурный шок для огурцов: как спасти растения от увядания в жару сегодня в 15:30

Самые эффективные методы предотвращения увядания огурцов при перепадах температуры

В жару огурцы вянут? Раскрываем секрет правильного полива: важна температура воды! Узнайте, почему холодная вода губительна и как мульчирование спасет урожай.

Читать полностью » В Карелии дачники всё чаще отказываются от глухих заборов в пользу естественных перегородок сегодня в 14:49

Забор больше не нужен: хитрость жителей Карелии меняет участок до неузнаваемости

В Карелии всё чаще отказываются от заборов. Простые приёмы из растений, камня и дерева позволяют разделить участок красиво и без лишних затрат.

Читать полностью » Как правильно поливать свеклу в жару: секреты богатого урожая сегодня в 14:30

Удивительные хитрости ухода за свеклой: как обеспечить влагу и защитить корнеплоды от гнили

Узнайте секреты идеального полива свеклы в жаркую погоду! Эффективные методы увлажнения, правильный расход воды и оптимальное время полива для богатого урожая. Советы по мульчированию и сокращению полива перед сбором урожая, чтобы корнеплоды были сочными.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Пятилетняя девочка находится в тяжелом состоянии после того, как ветер снес батут с детьми в Уфе
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер назвал простые упражнения для профилактики болей при малоподвижном образе жизни
Мир

Эрдоган: турецкая система ПВО "Стальной купол" превзойдет израильский аналог
Авто и мото

Инспектор ГИБДД требует открыть багажник: законные основания и права водителей
Мир

Украинская делегация во главе с Ермаком направится в США для обсуждения гарантий безопасности
Наука и технологии

Российские ученые разработали тест на аспергиллез, который выявляет инфекцию за 40 минут
Мир

Генсек НАТО Рютте заявил о подготовке России и Китая к долгосрочной конфронтации с ЕС
Красота и здоровье

Психотерапевт Татьяна Галич объяснила, как справиться с эмоциональным истощением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru