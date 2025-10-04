Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
спорт в осенний период
спорт в осенний период
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Нет времени? Есть способ: как тренироваться по 20 минут и выглядеть лучше, чем те, кто в зале часами

Три формата тренировок для занятых людей: HIIT, йога и силовые

Многие жалуются на нехватку времени для регулярных занятий спортом. Однако даже самые занятые люди могут поддерживать форму, если грамотно выбирать формат тренировок. Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган в беседе с Men Today рассказал, какие занятия подходят тем, у кого плотный график, но есть желание оставаться здоровым и энергичным.

Лучшие форматы тренировок для занятых людей

Интервальные высокоинтенсивные тренировки

Эксперт рекомендует чередовать короткие, но интенсивные сессии с быстрым восстановлением. Такой формат позволяет сжечь максимум калорий за минимальное время, укрепить сердечно-сосудистую систему и повысить выносливость.

Йога по 20 минут

"Занимайтесь виньяса-йогой с приветствиями солнцу — это работает как умеренное кардио с силовым эффектом и профилактикой травм", — советует Сильвер-Фэган.

Регулярные 20-минутные практики снижают уровень стресса, улучшают гибкость и развивают силу.

Силовые тренировки по 30 минут

Для поддержания мышечного тонуса и здоровья суставов подойдут короткие тренировки с базовыми упражнениями. В программу можно включить фронтальные приседы, жим над головой, махи гирей и подъемы корпуса.

Сравнение форматов

Тип тренировки Время Основные эффекты Для кого подходит
Высокоинтенсивная интервальная 15-20 мин Сжигание калорий, выносливость Тем, кто хочет быстрый результат
Виньяса-йога 20 мин Баланс, гибкость, снижение стресса Для снижения нагрузки и профилактики травм
Силовая тренировка 30 мин Сила, тонус, здоровье суставов Для укрепления мышц и общего развития

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключить тренировки из-за нехватки времени.
    Последствие: снижение энергии и здоровья.
    Альтернатива: короткие сессии по 20-30 минут несколько раз в неделю.

  • Ошибка: делать только кардио.
    Последствие: потеря мышечной массы.
    Альтернатива: сочетание силовых и йоги.

  • Ошибка: пренебрегать техникой ради скорости.
    Последствие: травмы.
    Альтернатива: внимание на качество выполнения движений.

Советы шаг за шагом: как встроить спорт в график

  1. Определите два-три "окна" в неделю по 20-30 минут.

  2. Используйте HIIT-тренировки в дни, когда нужно быстрое кардио.

  3. Выделите утро или вечер для йога-практики "приветствие солнцу".

  4. Добавьте хотя бы одну силовую тренировку в неделю.

  5. Следите за прогрессом — даже небольшие шаги дают результат.

А что если времени только 10 минут?

Даже короткая разминка или комплекс из 2-3 упражнений (например, приседания, планка и скручивания) лучше, чем полный отказ от активности. Регулярность важнее продолжительности.

Плюсы и минусы формата "короткие тренировки"

Плюсы Минусы
Легко встроить в график Меньший объём нагрузки
Быстро дают энергию и тонус Требуется высокая концентрация
Подходят для разных уровней подготовки Прогресс может быть медленнее, чем при долгих тренировках
Снижают стресс и улучшают сон Нужно чётко соблюдать регулярность

FAQ

Достаточно ли 20-30 минут для результата?
Да, при регулярности и правильной нагрузке этого времени хватает.

Можно ли совмещать йогу и силовые?
Да, это оптимально: йога снижает стресс и улучшает гибкость, а силовые укрепляют мышцы.

Подходит ли HIIT новичкам?
Да, но с облегчёнными вариантами упражнений и под контролем техники.

Мифы и правда

  • Миф: для результата нужны часовые тренировки.
    Правда: даже 20-30 минут при правильной нагрузке эффективны.

  • Миф: йога — это только растяжка.
    Правда: виньяса развивает силу и работает как кардио.

  • Миф: силовые тренировки дома неэффективны.
    Правда: базовые движения с гантелями или гирей отлично работают.

3 факта о коротких тренировках

• HIIT за 15 минут сжигает калорий не меньше, чем бег за полчаса.
• 20 минут йоги утром снижают уровень стресса на целый день.
• Полчаса базовых силовых упражнений достаточно для поддержания тонуса у занятых людей.

Исторический контекст

  1. В 1990-е популярность набрали часовые кардио-тренировки.

  2. В 2000-е годы появились исследования эффективности HIIT.

  3. В 2020-х короткие программы йоги и силовых стали трендом благодаря их удобству для занятых людей.

