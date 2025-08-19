Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Пять минут, которые меняют тело: тренировки, о которых молчат фитнес-клубы

Учёные Sports Medicine: микро-тренировки и длительные занятия одинаково влияют на сердце

А что если для здоровья не нужны часовые тренировки в зале? Всё больше исследований доказывают: короткие, но регулярные нагрузки не уступают по эффективности классическим, длинным занятиям.

Почему это работает

Учёные из Journal of the American Heart Association в 2018 году показали, что тренировки по 10 минут и меньше в течение дня снижают риск преждевременной смерти. Спустя год специалисты Sports Medicine добавили: кратковременные и продолжительные тренировки одинаково влияют на артериальное давление и работу сердца.

Короткие сессии проще вписать в график: не нужно искать полчаса три раза в неделю — достаточно пяти минут каждый день. Именно это и делает метод особенно удобным для людей с насыщенным расписанием.

Пример пяти минут силы

Предлагаем небольшой комплекс с гантелями — всего три упражнения, которые развивают мышцы, укрепляют суставы и повышают выносливость. Ставьте таймер на 5 минут и выполняйте движения по кругу.

  • High Plank + Row + Curl + Press
  • Универсальное упражнение, сочетающее отжимания, тягу, приседания и жим. Оно развивает силу, баланс и общую выносливость.
  • Совет: держите спину прямой и гантели ближе к телу.
  • Рекомендация: 5 повторений.

Приседания с гантелями

  • Классика, которая нагружает ягодицы, квадрицепсы и бёдра.
  • Рекомендация: 20 повторений.
  • Wood Chop (рубанок)
  • Отлично укрепляет корпус и особенно косые мышцы живота.
  • Рекомендация: 10 повторений на каждую сторону.

Важные нюансы

Не берите слишком тяжёлые гантели: техника важнее веса. Правильное положение корпуса защищает от травм и делает каждое движение максимально полезным.

Кстати, подобные мини-тренировки стали популярны в эпоху удалённой работы. Многие компании уже внедряют короткие фитнес-паузы в рабочий день: это повышает концентрацию и снижает уровень стресса.

Интересный факт

Исследования показывают, что даже пять минут активных движений могут улучшить настроение и снизить уровень кортизола — гормона стресса. А значит, короткая тренировка помогает не только телу, но и психике.

Итак, всего пять минут в день могут стать началом больших перемен. Главное — регулярность и внимательное отношение к своему телу.

