Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бегуны
Бегуны
© dvidshub.net by Sgt. Bobby Yarbrough is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:34

Нехватка времени больше не оправдание: движение, которое спасает сердце

Кардиолог Ченг-Хан Чен: даже короткие упражнения дважды в день укрепляют сердечно-дыхательную систему

Современный ритм жизни часто не оставляет места для полноценных тренировок. Но всё больше исследований показывает: чтобы улучшить физическую форму и поддерживать здоровье сердца и лёгких, вовсе не нужно часами проводить в спортзале. Новая концепция — короткие "перекусы с физической активностью" — предлагает простой, гибкий и действенный способ для тех, кто много сидит и мало двигается.

Почему короткие тренировки работают

Даже минимальное количество движений оказывает заметное влияние на организм. Регулярная физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, депрессии и преждевременной смерти. Однако выполнить рекомендации ВОЗ — 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной активности в неделю — удаётся далеко не каждому.

Новое исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показывает: даже двух пяти-минутных тренировок в день достаточно, чтобы улучшить состояние сердца и лёгких. Такой формат помогает поддерживать мотивацию и легче встроить спорт в плотный график.

"Когда людей спрашивают, почему они не занимаются спортом, наиболее распространённые ответы — нехватка времени и отсутствие мотивации. Перекусы для физических упражнений напрямую решают обе проблемы", — пояснил докторант Университета Овьедо Мигель Анхель Родригес.

Что изучали учёные

Исследователи проанализировали данные 11 проектов из Канады, Австралии, Китая и Великобритании с участием 414 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Большинство участников вели сидячий образ жизни, а часть имела избыточный вес.

Программы включали от двух до десяти коротких подходов по 3-5 минут в день, три-семь раз в неделю, продолжительностью от четырёх до двенадцати недель. Среди упражнений были подъём по лестнице, приседания, выпады, упражнения на ноги и тай-чи — древнее китайское искусство, укрепляющее баланс и гибкость.

Примечательно, что 83% участников выполнили все тренировки до конца, тогда как в традиционных интенсивных программах (например, HIIT) этот показатель редко превышает 63%. То есть короткие серии упражнений оказываются не только эффективнее, но и устойчивее в долгосрочной перспективе.

Как "перекусы движением" влияют на организм

Результаты показали улучшение кардиореспираторной выносливости, то есть способности сердца и лёгких снабжать организм кислородом, а также рост мышечной силы и выносливости, особенно у пожилых людей. Даже при объёме активности ниже рекомендаций ВОЗ показатели здоровья заметно улучшались.

"Эти успехи были достигнуты при объёме упражнений, значительно меньшем, чем текущие рекомендации. Это говорит о том, что небольшие, постоянные приступы движения могут значительно улучшить физическую форму", — отметил Родригес.

Доктор медицинских наук Ченг-Хан Чен, кардиолог медицинского центра MemorialCare Saddleback (США), добавил:

"Короткие периоды умеренных и интенсивных упражнений дважды в день связаны с улучшением кардиореспираторной выносливости".

Сравнение форматов тренировок

Параметр

Перекусы движением

Классическая тренировка

Длительность

2-10 подходов по 3-5 мин

30-60 мин

Частота

2-3 раза в день

3-4 раза в неделю

Уровень мотивации

Высокий (гибкость)

Средний

Вероятность выгорания

Низкая

Средняя/высокая

Эффект для сердца и лёгких

Заметное улучшение

Высокий при регулярности

Как внедрить короткие тренировки: пошаговый план

  1. Начните с малого. Выберите два коротких временных окна — утром и вечером.
  2. Выберите формат. Подъём по лестнице, приседания, выпады, быстрая ходьба или тай-чи.
  3. Следите за дыханием. Темп должен быть таким, чтобы вы чувствовали ускорение пульса, но могли говорить.
  4. Постепенно увеличивайте нагрузку. Сначала — 5 минут, затем можно добавлять по одной.
  5. Отслеживайте результат. Фитнес-браслет, приложение или простая запись в блокноте помогут отслеживать прогресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начать с высокой интенсивности.
    Последствие: переутомление или травма.
    Альтернатива: начинать с лёгких упражнений (тай-чи, подъем на носки, растяжка).
  • Ошибка: тренироваться без расписания.
    Последствие: быстрое снижение мотивации.
    Альтернатива: поставить напоминания на телефоне.
  • Ошибка: игнорировать восстановление.
    Последствие: ухудшение выносливости.
    Альтернатива: добавлять минуту дыхательной гимнастики после каждой сессии.

А что если нет времени совсем?

Даже две пяти-минутные активности в день лучше, чем полное отсутствие движения. Например, можно выйти на одну автобусную остановку раньше, использовать лестницу вместо лифта или несколько раз в день вставать и делать серию приседаний. В сумме такие действия укрепляют сердечно-сосудистую систему и снижают стресс.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

Минусы

Простота и доступность

Не заменяет длительных тренировок

Минимум времени

Эффект зависит от регулярности

Улучшение тонуса и сна

Может быть ограничен для людей с травмами

Подходит для всех возрастов

Требует самодисциплины

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  1. Можно ли заменить перекусы полноценными тренировками?
    Можно, если есть время и привычка к спорту. Но короткие занятия — отличная альтернатива, особенно на старте.
  2. Что выбрать пожилым людям?
    Лучше лёгкие варианты: тай-чи, упражнения на равновесие, растяжка. Они безопасны и повышают подвижность суставов.
  3. Можно ли тренироваться дома без оборудования?
    Да, достаточно веса собственного тела. Приседания, отжимания от стула и выпады дают отличный результат.
  4. Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект?
    Обычно первые изменения в самочувствии и дыхании появляются через 3-4 недели регулярных мини-тренировок.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы укрепить сердце, нужно заниматься минимум час.
    Правда: короткие, но регулярные нагрузки тоже дают значительный эффект.
  • Миф: короткие упражнения бесполезны для похудения.
    Правда: они ускоряют обмен веществ и помогают поддерживать вес.
  • Миф: тренировки без оборудования не работают.
    Правда: упражнения с собственным весом развивают силу и выносливость не хуже, чем тренажёры.

Интересные факты

  1. Подъём по лестнице в течение пяти минут тратит столько же калорий, сколько 15-минутная прогулка.
  2. Тай-чи снижает уровень кортизола и улучшает настроение.
  3. У людей, выполняющих хотя бы две короткие тренировки в день, риск сердечных заболеваний ниже на 20%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чай из розмарина и лавра активирует обмен веществ сегодня в 11:31
Готовьтесь к утреннему очищению: как стакан чая из розмарина и лавра может активировать ваш организм

Розмарин и лавр — это не только специи для пищи, но и мощные помощники для здоровья. Узнайте, как этот чай поможет улучшить самочувствие с утра.

Читать полностью » Доктор Клименко предупредила, что артрит всё чаще развивается у людей до 40 лет сегодня в 11:26
Артрит атакует молодых: врач предупредила, как перегрузки и стресс разрушают суставы

Боль в суставах больше не «признак старости». Почему артрит стремительно молодеет и как защитить суставы уже после 30 лет?

Читать полностью » Эксперты советуют выбирать рыбу без тяжёлых металлов для получения омега-3 сегодня в 10:31
От рыбы до добавок: что на самом деле важно в омега-3 для вашего организма

Почему дефицит омега-3 стал глобальной проблемой? Узнайте, как эти важные жирные кислоты влияют на здоровье и почему важно следить за их уровнем в организме.

Читать полностью » Диетолог Михалева: запивать еду водой не вредно и не растягивает желудок сегодня в 10:22
Можно запивать еду водой — врачи развеяли главный диетический миф

Можно ли запивать еду водой, чаем или кофе? Врач-эндокринолог объяснила, почему это не только безопасно, но и полезно для пищеварения.

Читать полностью » Модуляция микробиома кишечника снижает тягу к сахару и регулирует уровень глюкозы сегодня в 9:31
Не лекарства, а еда: как активация нужных бактерий в кишечнике поможет снизить сахар и тягу к сладкому

Китайские учёные открыли бактерию, которая помогает контролировать диабет и тягу к сладкому без побочных эффектов популярных препаратов.

Читать полностью » Кардиолог Чайковская предупредила, что боль в груди и холодный пот могут быть признаками инфаркта сегодня в 9:17
Не усталость и не стресс: симптомы, по которым можно узнать приближающийся инфаркт

Боль в груди, холодный пот и страх смерти — признаки, которые нельзя игнорировать. Какие симптомы указывают на инфаркт и что делать до приезда скорой?

Читать полностью » Раннее выявление эндокринных заболеваний у детей помогает избежать задержки развития — Анастасия Филюшкина сегодня в 8:30
Не только капризы и простуды: скрытые эндокринные нарушения, которые можно заметить раньше всех

Как распознать эндокринные нарушения у детей и не упустить важные симптомы? Прочитайте советы, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы и предотвратить тяжелые последствия.

Читать полностью » Врач Треско: взрослым необходимо повторять прививки от гриппа, дифтерии и гепатита В сегодня в 8:13
Прививки нужны не только детям: врач напомнила, какие вакцины обязательны взрослым

Многие думают, что прививки нужны только детям. Какие вакцины важны для взрослых, как часто их делать и зачем нужна ревакцинация каждые 10 лет?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Бег на 21 км: программа интервальных, силовых и восстановительных тренировок
Питомцы
Кошки изучают человека через запах
Наука
Находка под Римом доказала, что древние гоминины использовали кости для инструментов
Еда
Топлёное масло выдерживает до 250 °C и хранится до 12 месяцев
Технологии
Financial Times: Китай усилил контроль за импортом GPU Nvidia и других ИИ-чипов
Садоводство
Садовая земляника плодоносит круглый год при дополнительном освещении — советы агрономов
Дом
Лимонная кислота, сода, уксус и хозяйственное мыло очищают дом без вреда — Горшкова
Туризм
Белоснежные скалы Баньи Сан Филиппо образованы известняком, который растёт на 2 см в год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet