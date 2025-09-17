Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 10:45

Микросериалы в Китае: как короткие видеоформаты стали миллиардным бизнесом

В 2025 году доходы от микросериалов в Китае превысят кассовые сборы кино

В последние годы Китай стал центром нового тренда в индустрии развлечений — микросериалов. Эти короткие видеоформаты, которые начали набирать популярность несколько лет назад, сегодня переживают настоящий бум. Сегмент микросериалов в стране вырос с 0,5 миллиардов долларов в 2021 году до 7 миллиардов долларов в 2024 году. Согласно прогнозам, к 2030 году объем рынка микросериалов в Китае может достичь 16,2 миллиардов долларов, что означает среднегодовой рост в 11,5%. При этом 2025 год станет знаковым для рынка, так как доходы от микросериалов в Китае превысят кассовые сборы кино в стране.

Микросериалы: что это и почему они стали популярными

Микросериалы — это короткие видеопроизведения, которые можно смотреть в удобное время на мобильных устройствах. Длительность таких сериалов, как правило, не превышает 10-15 минут, что делает их идеальными для потребителей, привыкших к быстрому потреблению контента. В отличие от традиционных сериалов, микросериалы часто ориентированы на актуальные тренды и легко воспринимаются зрителями.

В Китае эти сериалы обрели настоящую популярность благодаря своей доступности и легкости в восприятии. В 2025 году их аудитория в стране может вырасти до 830 миллионов человек, а около 60% зрителей будут готовы платить за просмотр. Основными источниками дохода для производителей микросериалов являются реклама (56%), подписки (39%) и коммерция (5%).

"Микросериалы превратились из нишевого эксперимента в глобальную категорию с многомиллиардным оборотом", — отметил исполнительный директор Вивек Куто.

Рынок Китая: ключевые игроки

Среди крупнейших игроков китайского рынка микросериалов выделяются такие гиганты, как ByteDance, Tencent и Kuaishou. Эти компании активно развивают отдельные приложения для просмотра микросериалов, которые интегрированы с соцсетями и платежными сервисами. В результате китайская экосистема микросериалов показывает пример того, как можно масштабировать данный формат, интегрируя его с различными сервисами.

Структура доходов и будущее рынка

Основные источники дохода от микросериалов в Китае следующие:

  1. реклама (56%) — основной источник дохода, который используется для монетизации бесплатного контента.

  2. подписки (39%) — зрители, готовые платить за доступ к эксклюзивным эпизодам или сериям.

  3. коммерция (5%) — доходы от продуктов, связанных с микросериалами, например, мерчандайзинга.

Ключевым трендом в Китае стали "премиальные" микросериалы с бюджетами до 600 тысяч долларов, которые направлены на создание франшиз и привлечение большого числа зрителей. В этом сегменте активно используются технологии ИИ, которые помогают в создании персонализированного контента, улучшении поисковых систем и ускорении создания новых серий.

Мифы о микросериалах

  1. Миф: Микросериалы — это только развлекательный контент, без глубины и смысла.
    Правда: Многие микросериалы касаются серьезных социальных и культурных тем, что делает их привлекательными для зрителей, ищущих осмысленный контент.

  2. Миф: Короткие сериалы не могут конкурировать с традиционными шоу.
    Правда: Несмотря на свою краткость, микросериалы привлекают огромное количество зрителей, порой даже больше, чем полнометражные фильмы или классические сериалы.

  3. Миф: Микросериалы подходят только для молодежной аудитории.
    Правда: Все больше зрителей разных возрастных категорий открывают для себя микросериалы благодаря их удобству и универсальности.

Плюсы и минусы микросериалов

Плюсы Минусы
Легкость восприятия Ограниченная продолжительность
Быстрая адаптация к трендам Меньше времени для глубокой проработки персонажей
Низкая стоимость производства Часто ограниченный бюджет на качество

FAQ

Как выбрать лучший микросериал для просмотра?
Ищите сериалы, которые подходят под ваши интересы и вкусы. Смотрите отзывы других зрителей, чтобы определить, стоит ли тратить время.

Сколько стоит подписка на микросериал?
Цена подписки может варьироваться в зависимости от платформы, но обычно она составляет от 5 до 15 долларов в месяц.

Что лучше: традиционный сериал или микросериал?
Выбор зависит от вашего расписания и предпочтений. Микросериалы идеальны для тех, кто хочет быстро получить дозу развлечений без значительных временных затрат.

