© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:08

Кино тает, как мороженое на солнце: зумеры переключаются на нарезки и TikTok

Психологи объяснили, почему поколение Z выбирает нарезки вместо кинотеатра

Поколение Z всё чаще признаётся, что им сложно высидеть два часа перед экраном, погружаясь в полнометражное кино. Зумеры откровенно говорят: сосредоточиться на длинной истории для них тяжело. Зато короткие фрагменты фильмов в TikTok, YouTube Shorts или Reels заходят отлично — именно там они узнают о новинках и часто ограничиваются нарезками.

Эксперты подтверждают: соцсети постепенно подменяют классический поход в кинотеатр. С одной стороны, это даёт студиям новые каналы продвижения, а с другой — закрепляет привычку "клипово" воспринимать реальность. В итоге даже блокбастеры всё чаще превращаются для молодёжи в набор сцен, а не цельный сюжет.

Почему зумерам не хватает концентрации

Психологи объясняют это избытком информационных потоков. Телефон с уведомлениями всегда рядом, поэтому удерживать внимание на одном сюжете дольше 10-15 минут становится проблемой. Короткие ролики оказываются удобнее: их можно смотреть в транспорте, на перемене или в очереди.

Современные зрители ценят динамику. Если фильм кажется "затянутым", они скорее выключат его и посмотрят нарезку в соцсетях, где собраны самые яркие моменты.

Сравнение форматов

Формат Длительность Восприятие у зумеров Цель
Полнометражный фильм 90-120 минут Сложно удерживать внимание Погружение в сюжет
Сериал 30-60 минут серии Более удобен, можно растянуть на дни Постепенное знакомство с персонажами
Короткие видео (TikTok, Shorts) 15-90 секунд Максимально привлекают внимание Развлечение и быстрый инфоповод
Нарезки фильмов 5-15 минут Оптимальный компромисс Быстрое знакомство с картиной

Советы шаг за шагом: как адаптироваться индустрии

  1. Снимать короткие версии фильмов для онлайн-прокатчиков — что-то вроде "лайт-версий".

  2. Использовать TikTok и Reels как обязательный маркетинговый канал.

  3. Делать трейлеры не только на 2 минуты, но и ультракороткие — до 15 секунд.

  4. Создавать мобильные платформы с интерактивными функциями: опросами, бонусами и закулисными материалами.

  5. Вовлекать блогеров и инфлюенсеров в процесс продвижения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: студии игнорируют соцсети.

  • Последствие: фильм остаётся незамеченным молодыми зрителями.

  • Альтернатива: запускать челленджи в TikTok, использовать хэштеги и музыку из картины.

  • Ошибка: слишком длинные трейлеры.

  • Последствие: зритель теряет интерес ещё до премьеры.

  • Альтернатива: делать несколько коротких тизеров для разных площадок.

  • Ошибка: отсутствие мобильного контента.

  • Последствие: фильм воспринимается "устаревшим".

  • Альтернатива: выпускать клипы, интервью и закулисье специально для смартфонов.

А что если кино станет совсем коротким?

Представьте фильм, который идёт 20 минут, но имеет полноценный сюжет. Это уже реальность — фестивали короткометражек собирают миллионы просмотров в сети. Возможно, в будущем мы увидим гибрид: полноценное кино для больших экранов и параллельно сокращённую версию для онлайн-аудитории.

Плюсы и минусы короткого контента

Плюсы Минусы
Быстрое потребление Потеря глубины сюжета
Лёгкость восприятия Снижение концентрации
Удобно смотреть с телефона Слабая эмоциональная вовлечённость
Подходит для рекламы фильмов Риск заменить фильм нарезкой
Формат популярен у блогеров Утрата магии "большого экрана"

FAQ

Как выбрать формат просмотра?
Если хочется полностью прочувствовать историю — лучше смотреть фильм целиком. Для быстрого знакомства подойдут нарезки.

Сколько стоит поход в кино по сравнению с онлайн?
Билет в кинотеатр в среднем дороже подписки на онлайн-сервис. Но опыт просмотра на большом экране уникален.

Что лучше: сериал или полнометражный фильм?
Сериал удобнее для постепенного просмотра, фильм — для цельного эмоционального удара. Всё зависит от настроения.

Мифы и правда

  • Миф: зумеры не любят кино.
    Правда: любят, но предпочитают другие форматы — сериалы, короткометражки, TikTok.

  • Миф: нарезки заменят полноценные фильмы.
    Правда: они скорее инструмент продвижения. Те, кто увлёкся, всё равно могут посмотреть фильм целиком.

  • Миф: проблема только в молодёжи.
    Правда: клиповое мышление затрагивает все поколения, просто у зумеров оно выражено сильнее.

Сон и психология

Длинный фильм перед сном может перегружать нервную систему. Чаще зумеры выбирают лёгкий контент перед отходом ко сну: смешные клипы, лайфстайл-ролики. Это сродни привычке к "хоупскроллингу" — поиску позитивных видео вместо мрачных новостей. Такой выбор помогает снизить тревожность и улучшить сон.

Интересные факты

  1. На YouTube многие каналы зарабатывают миллионы просмотров, выкладывая только нарезки известных фильмов.

  2. Короткие видео с фрагментами картин иногда становятся вирусными сильнее, чем сами премьеры.

  3. В Китае уже популярны "мини-дорамы" — сериалы, где серия длится всего 3-5 минут.

Исторический контекст

  • В 1895 году первые фильмы братьев Люмьер длились всего 45 секунд.

  • В эпоху немого кино ленты редко превышали 20 минут.

  • Голливудский стандарт 90 минут закрепился лишь в середине XX века.

  • Сегодня круг замкнулся: зрители снова стремятся к коротким форматам.

