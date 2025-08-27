Netflix заменили сериалы по одной минуте: новый тренд в стриминге вызывает шок

Почему люди массово уходят с Netflix? Ответ может удивить: всё дело в мини-сериалах, которые длятся всего по одной минуте. Именно они сейчас захватывают зрителей по всему миру, вытесняя привычные многосезонные драмы.

Новый формат, который победил гигантов

Пока Netflix, HBO Max и Paramount+ продолжают вкладываться в масштабные проекты, внимание аудитории уходит в вертикальные приложения с короткими сериалами. Сегодня в App Store насчитывается более 12 подобных сервисов, и их популярность растёт быстрее, чем у традиционных платформ.

Жанр имеет свои особенности: эмоциональная актёрская игра, стремительное развитие сюжета и атмосфера, напоминающая старые мыльные оперы. Каждая серия длится всего 60 секунд, что идеально вписывается в ритм жизни тех, кто привык потреблять контент "на бегу".

Феномен зрительского интереса

Один из хитов нового формата — "How to Tame a Silver Fox" — собрал 356 миллионов просмотров. Для сравнения, культовый сериал "The Last of Us" имел аудиторию около 90 миллионов человек. Разница поражает и объясняет, почему внимание к вертикальным сериалам становится глобальным трендом.

Журналисты The Washington Post отмечают: зрители готовы платить за такие проекты. Подписка на одно приложение обходится примерно в 20 долларов (около 1,5 тысячи рублей), и пользователи охотно тратят эти деньги ради удобного и мобильного формата.

Почему это работает

Главное преимущество коротких сериалов — возможность смотреть их в любом месте и в любое время. Телефон в руках становится полноценным "карманным кинотеатром". К тому же динамичные истории удерживают внимание, чего всё сложнее добиться в традиционных сериалах с длинными эпизодами.