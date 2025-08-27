Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка смотрит в телефон
Девушка смотрит в телефон
© https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:51

Netflix заменили сериалы по одной минуте: новый тренд в стриминге вызывает шок

The Washington Post: мини-сериалы по 1 минуте вытесняют Netflix и HBO Max

Почему люди массово уходят с Netflix? Ответ может удивить: всё дело в мини-сериалах, которые длятся всего по одной минуте. Именно они сейчас захватывают зрителей по всему миру, вытесняя привычные многосезонные драмы.

Новый формат, который победил гигантов

Пока Netflix, HBO Max и Paramount+ продолжают вкладываться в масштабные проекты, внимание аудитории уходит в вертикальные приложения с короткими сериалами. Сегодня в App Store насчитывается более 12 подобных сервисов, и их популярность растёт быстрее, чем у традиционных платформ.

Жанр имеет свои особенности: эмоциональная актёрская игра, стремительное развитие сюжета и атмосфера, напоминающая старые мыльные оперы. Каждая серия длится всего 60 секунд, что идеально вписывается в ритм жизни тех, кто привык потреблять контент "на бегу".

Феномен зрительского интереса

Один из хитов нового формата — "How to Tame a Silver Fox" — собрал 356 миллионов просмотров. Для сравнения, культовый сериал "The Last of Us" имел аудиторию около 90 миллионов человек. Разница поражает и объясняет, почему внимание к вертикальным сериалам становится глобальным трендом.

Журналисты The Washington Post отмечают: зрители готовы платить за такие проекты. Подписка на одно приложение обходится примерно в 20 долларов (около 1,5 тысячи рублей), и пользователи охотно тратят эти деньги ради удобного и мобильного формата.

Почему это работает

Главное преимущество коротких сериалов — возможность смотреть их в любом месте и в любое время. Телефон в руках становится полноценным "карманным кинотеатром". К тому же динамичные истории удерживают внимание, чего всё сложнее добиться в традиционных сериалах с длинными эпизодами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лана Дель Рей выпустит новый альбом Stove в январе 2026 года — W Magazine сегодня в 10:48

Предстоящий альбом Ланы Дель Рей снова откладывался — теперь назначена новая дата

Лана Дель Рей готовит новый альбом "Stove". Певица раскрыла детали релиза, рассказала о кантри-звучании и о том, как ласточка вдохновила её на песню.

Читать полностью » Vanity Fair: Сандра Буллок назвала годы болезни партнёра самым тяжёлым испытанием сегодня в 9:08

Сандра Буллок раскрыла тайну молчания: что скрывалось за улыбкой актрисы

Сандра Буллок впервые рассказала о том, как пережила болезнь и смерть Брайана Рэндалла и почему поддержка Дженнифер Энистон оказалась для неё решающей.

Читать полностью » Крис Коламбус объяснил отказ от участия в сериале HBO по книгам Джоан Роулинг сегодня в 8:02

Новый сериал по Поттеру — но без человека, который создал его магию

Крис Коламбус объяснил, почему отказался снимать сериал по "Гарри Поттеру" для HBO, и рассказал, кого зрители впервые увидят в перезапуске.

Читать полностью » Софи Тернер: социальные сети во время съёмок сегодня в 7:46

Слава чуть не сломала её: громкое признание звезды "Игры престолов"

Софи Тернер откровенно рассказала, как слава и соцсети чуть не разрушили её жизнь после "Игры престолов", и почему она решила никогда больше не покидать Британию.

Читать полностью » Марго Робби прервала интервью Access Hollywood из-за плача 10-месячного сына сегодня в 6:42

Марго Робби резко прервала интервью — и мир увидел её с другой стороны

Марго Робби прервала интервью ради сына: как 10-месячный малыш вмешался в эфир и почему Колин Фаррелл оказался рядом в самый важный момент.

Читать полностью » Зои Кравиц и Гарри Стайлс гуляли за руку по Риму — Page Six сегодня в 5:38

Зои Кравиц держала за руку Гарри Стайлса — и снова оказалась в топе обсуждений

Зои Кравиц и Гарри Стайлс были замечены за романтичной прогулкой в Риме, что подогрело слухи о возможных отношениях звёзд.

Читать полностью » Джулия Фокс призналась, что делала пластические операции из-за давления общества сегодня в 4:55

Джулия Фокс раскрыла шокирующую правду о пластике: зачем ей пришлось менять лицо

Актриса Джулия Фокс призналась, что пластика стала её способом соответствовать мужским ожиданиям, но теперь она жалеет о сделанных изменениях.

Читать полностью » Daily Mail: Меган Маркл приготовила пасту в украшениях стоимостью 25 млн рублей сегодня в 3:56

Макароны за 25 миллионов: как ужин Меган Маркл превратился в ювелирное шоу

Меган Маркл сварила макароны в часах принцессы Дианы и браслетах Cartier. Почему простой рецепт пасты превратился в модное событие?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Джен Вайдерстром представила комплекс упражнений для всего тела
Садоводство

В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов
СКФО

ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа
ЮФО

В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет
Питомцы

Кинологи перечислили ошибки хозяев при обучении собак команде "ко мне"
Красота и здоровье

Marie Claire: релиз альбома Тейлор Свифт сделал оранжевый трендом сезона 2025 года
СФО

"Отечественный софт" и Новосибирская область объединились для развития IT-импортозамещения
Садоводство

Почему крыжовник сбрасывает ягоды: эксперты раскрывают связь с корневой системой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru