Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:41

Смотрим для отдыха — теряем концентрацию: эта современная привычка кажется безобидной, но именно с неё начинается сбой внимания

Потребление коротких видео коррелирует с тревожностью и нарушениями сна — Psychological Bulletin

Короткие видео стали привычной частью повседневного потребления контента, но их влияние на мозг всё чаще вызывает вопросы у исследователей. Формат, рассчитанный на мгновенное удержание внимания, может оказывать куда более глубокий эффект, чем кажется на первый взгляд. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Bulletin (PB).

Что показал анализ научных данных

Авторы работы провели крупный систематический обзор и метаанализ, охвативший данные 70 количественных исследований с участием почти 100 тысяч человек. В фокусе оказались короткие видеоролики длительностью от нескольких секунд до пары минут, которые алгоритмы цифровых платформ подбирают для максимального вовлечения пользователя.

Результаты показали умеренную отрицательную связь между активным потреблением коротких видео и когнитивной работоспособностью. В первую очередь речь идёт о снижении концентрации внимания и ослаблении тормозного контроля — способности подавлять импульсивные реакции. Иными словами, пользователям становится сложнее удерживать фокус и контролировать поведенческие импульсы.

Почему страдает внимание и самоконтроль

Исследователи объясняют выявленные эффекты с позиций теории привыкания и сенситизации. Постоянный поток ярких и быстро сменяющихся стимулов постепенно снижает чувствительность мозга к «медленным» видам деятельности, таким как чтение, обучение и аналитическое мышление.

Дополнительную роль играют алгоритмические механизмы вознаграждения. Они усиливают стремление к мгновенному удовольствию и закрепляют привычку к бесконечной прокрутке ленты. В результате формируется замкнутый цикл, в котором человеку всё труднее переключаться на задачи, не дающие немедленной эмоциональной отдачи.

Психическое благополучие и границы риска

Негативные связи были выявлены и с показателями психического здоровья. Более высокая вовлечённость в короткие видео коррелировала с ростом симптомов тревожности, депрессии и стресса, а также с нарушениями сна. Возбуждающий характер контента и отсутствие естественных пауз могут мешать засыпанию и вытеснять время, предназначенное для отдыха.

При этом особенно выраженные эффекты фиксировались в исследованиях, где применялись шкалы «зависимости» от коротких видео. Это указывает на то, что решающее значение имеет не столько общее время, проведённое в приложениях, сколько компульсивный характер их использования. В то же время устойчивой связи с искажением образа тела или снижением самооценки обнаружено не было, что, по мнению авторов, зависит от конкретного содержания потребляемого контента.

