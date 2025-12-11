Гостиничные тарифы пришли в обычные дома: почему сдавать квартиру теперь может быть себе дороже

Жилищный рынок в России получает неожиданное продолжение в судах: владельцам квартир, сдающих жилье, все чаще пытаются предъявить коммерческие тарифы на коммунальные услуги. Об этом пишет издание "Пруфы", анализируя новые решения и комментарии юристов.

Как аренда превращается в "коммерцию"

Коммунальные организации начали активнее отслеживать собственников, которые сдают квартиры в аренду, и добиваться через суд признания использования жилья коммерческим. Речь прежде всего о тех случаях, когда квартира задействована не для долгосрочного проживания, а для посуточной сдачи. По сути, стандартное жилое помещение в таких спорах рассматривается как объект, используемый для извлечения прибыли по логике гостиничного бизнеса.

Причиной внимания к таким квартирам юристы называют рост коммерциализации аренды. Когда квартира сдается "короткими" периодами, с постоянной сменой постояльцев, коммунальные структуры пытаются трактовать это как деятельность, выходящую за рамки обычного найма. В результате собственнику могут предъявить требование оплачивать коммунальные услуги уже по повышенным, коммерческим тарифам, а не как физическому лицу.

Ранее Шестой кассационный суд общей юрисдикции уже рассматривал дело, где деятельность собственника была признана предпринимательской. Основанием стало то, что аренда велась с явными признаками гостиничного сервиса и нескончаемым потоком гостей. Это решение стало одним из ориентиров для последующих споров о статусе подобных квартир.

Позиция суда и комментарий юриста

Ключевым моментом в подобных делах становится не только факт сдачи квартиры, но и то, как именно устроен процесс. Если схема использования жилья напоминает мини-отель с регулярной сменой арендаторов, суд может увидеть в этом систематическую предпринимательскую деятельность. Тогда собственник фактически приравнивается к тому, кто ведет бизнес, и на него распространяются другие правила оплаты коммунальных услуг.

"Суд квалифицировал это как предпринимательскую деятельность, обязавшую владельца оплачивать коммуналку по коммерческим расценкам. Самое важное — это характер оказываемых услуг", — пояснила юрист Ирина Сивакова.

В её трактовке решающим становится не объявление владельца о том, что он "просто сдаёт квартиру", а фактический формат сервиса для арендаторов.

Именно характер услуг позволяет провести разграничение между наймом жилья и коммерческой эксплуатацией. Когда собственник предлагает жильё как временное размещение с активным оборотом постояльцев, это может восприниматься как аналог гостиничной услуги. Такой подход и формирует новую судебную практику, на которую теперь будут ориентироваться другие участники рынка.

Когда сдача жилья остаётся "обычным наймом"

При этом эксперты подчеркивают, что далеко не вся аренда автоматически попадает в зону риска. По их словам, сдача квартиры без дополнительного сервиса — такой как регулярная уборка, питание или круглосуточная стойка администратора — по-прежнему считается наймом. То есть, если собственник исключительно предоставляет жилое помещение без набора "гостиничных" опций, речь идёт о стандартных отношениях наймодателя и нанимателя.

Этот акцент важен для тех, кто сдает жильё долгосрочно или помесячно, не выстраивая вокруг квартиры полноценную сервисную инфраструктуру. В таких случаях критерии коммерческого использования становятся менее применимы, а коммунальные платежи должны оставаться в рамках обычных тарифов для граждан.

По оценке экспертов, значение имеет не только срок аренды, но и то, насколько собственник приближает своё предложение к формату гостиницы. Именно от этого, судя по складывающейся практике, всё чаще будет зависеть, какие счета за коммунальные услуги он увидит в платежках.