© unsplash.com by Vardan Papikyan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:32

Стало известно, куда россиянам вложить деньги до конца года

В преддверии нового года многие задумываются о том, как максимально эффективно разместить свои сбережения. Финансовые эксперты подчеркивают, что именно в этом периоде краткосрочные вклады становятся наиболее выгодными: более привлекательные условия и акции становятся причиной роста их популярности. Как узнать, где и как выгодно вложить деньги, чтобы получить максимальную отдачу?

Согласно данным финансового маркетплейса «Банки.ру», последние месяцы года особенно благоприятны для открытия краткосрочных вкладов. Аналитик Гаянэ Замалеева акцентирует внимание, что банки активно работают над повышением ликвидности, предлагая клиентам привлекательные условия для краткосрочных вложений. Эти предложения зачастую обеспечивают большую доходность по сравнению с традиционными вкладами на год, пишет "Прайм".

Почему краткосрочные вклады лучше в конце года?

В конце календарного года банки усиливают конкурентную борьбу за клиентов, предлагая специальные условия. Это обусловлено тем, что им необходимо привлечь дополнительные средства. Как результат, вы можете обнаружить краткосрочные вклады с процентными ставками, значительно превышающими обычные предложения.

