Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дуа Липа
Дуа Липа
© Instagram / justjared by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:04

Этот пуловер носят и звёзды, и офисные перфекционистки: универсальный хит осени

Тейлор Свифт, Дуа Липа и Ариана Гранде сделали пуловер с короткими рукавами символом осеннего стиля

Пуловеры с короткими рукавами снова на пике популярности. Они стали не просто предметом гардероба, а настоящим символом стиля межсезонья. Лёгкие, уютные и универсальные, эти модели идеально заполняют пространство между летними топами и зимними свитерами. Их выбирают не только модницы, но и звёзды вроде Тейлор Свифт, Дуа Липы и Арианы Гранде — и это не случайно: пуловер с короткими рукавами способен мгновенно обновить любой образ, не требуя особых усилий.

Универсальный герой осени

Осень всегда ставит перед нами задачу: как одеться комфортно и при этом стильно, когда погода постоянно меняется? Именно здесь пуловер с короткими рукавами становится спасением. Он тёплый, но не душный, лаконичный, но не скучный. Его можно надеть поверх рубашки, под пиджак или просто на голое тело — и в каждом случае результат будет разным, но одинаково удачным.

Плотная вязка удерживает тепло, а короткие рукава придают лёгкость и позволяют не перегреваться. Для офиса такой пуловер можно сочетать с классическими брюками и лодочками, а на прогулку — с джинсами и тренчем. Один и тот же элемент одежды меняет настроение образа, стоит лишь подобрать правильные аксессуары.

От подиума до повседневности

В последние сезоны дизайнеры активно возвращают моду 1970-1980-х годов, где короткие рукава у свитеров были не просто трендом, а символом расслабленной элегантности. Сегодня этот стиль снова актуален: бренды вроде Miu Miu, The Row и Totême предлагают лаконичные модели в нейтральных тонах, подчеркивающие фигуру и создающие атмосферу effortless chic.

Звёзды мгновенно подхватили волну. На страницах своих соцсетей Тейлор Свифт показала яркий оранжевый пуловер, который сочетала с полностью чёрным образом и золотыми украшениями. Такой контраст добавил тепла и энергии, а насыщенный оттенок стал отражением её новой музыкальной "эпохи". Дуа Липа, напротив, сделала ставку на текстуру — её серый мохеровый пуловер подчеркнул мягкость и уют, а дополнением послужила оранжевая миди-юбка с вышивкой. Ариана Гранде выбрала минимализм — короткий топ-пуловер и джинсы с завышенной талией, создающие безупречно повседневный, но при этом собранный лук.

Сравнение

Звезда

Цвет и материал

С чем сочетала

Впечатление

Тейлор Свифт

Оранжевый хлопок

Чёрный низ, золото

Энергичный, дерзкий

Дуа Липа

Серый мохер

Юбка с вышивкой

Уютный, артистичный

Ариана Гранде

Светло-бежевый трикотаж

Узкие джинсы

Простота и чистота формы

Как носить пуловер с короткими рукавами

  1. Под пиджак — классика межсезонья, уместна и на деловых встречах, и на ужинах.
  2. Поверх рубашки — создаёт игру фактур, особенно если воротник и манжеты контрастные.
  3. С юбкой миди — идеальный баланс женственности и повседневности.
  4. С джинсами — для непринуждённого уличного стиля.
  5. С кожаными брюками — для тех, кто любит контрасты и уверенность.

Совет: если вы выбираете объёмную модель, комбинируйте её с более узким низом. А если пуловер укороченный — наоборот, подчеркните талию брюками с высокой посадкой или юбкой-трапецией.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать слишком плотный материал.
    → Последствие: перегрев и утяжеление силуэта.
    → Альтернатива: кашемир или лёгкий трикотаж с добавлением шелка.
  • Ошибка: надевать слишком яркий верх без нейтрального баланса.
    → Последствие: визуальный диссонанс, "рвущиеся" пропорции.
    → Альтернатива: смягчить образ аксессуарами и спокойным низом.
  • Ошибка: игнорировать длину рукава.
    → Последствие: руки выглядят короче, чем есть на самом деле.
    → Альтернатива: выбирать модели, заканчивающиеся чуть выше локтя.

А что если…

А что если использовать пуловер с короткими рукавами не только осенью? Весной он отлично смотрится с лёгкими юбками и кедами, зимой — под пальто, а летом может заменить привычную футболку в прохладные вечера. Эта вещь легко адаптируется под сезон, если подобрать нужный материал: хлопок или вискоза для тепла, шерсть или ангора — для холода.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Универсальность сочетаний

Не подходит для экстремальных температур

Простота ухода

Требует внимательного выбора ткани

Возможность многослойности

Может выглядеть неуместно при неправильной длине

Идеален для капсульного гардероба

Требует продуманного подбора аксессуаров

FAQ

Как выбрать идеальный пуловер с короткими рукавами?
Обращайте внимание на состав. Кашемир и шерсть мериноса подойдут для прохлады, а хлопок и вискоза — для мягких осенних дней. Главное — хорошая посадка.

Можно ли стирать пуловер в машине?
Если на ярлыке нет запрета, стирайте в режиме "деликатная стирка" при 30 °C, используя специальные средства для шерсти или трикотажа.

Сколько стоит качественный пуловер?
Цены варьируются: от 4-6 тысяч рублей за масс-маркет до 25 тысяч за дизайнерские модели из кашемира.

Что лучше: однотонный или с принтом?
Однотонные модели универсальнее и дольше остаются актуальными. Принты можно оставить для акцента, если гардероб в нейтральных тонах.

Мифы и правда

  • Миф: пуловеры с короткими рукавами подходят только худощавым.
    Правда: всё зависит от кроя. Приталенные модели подчеркивают форму, а свободные — маскируют недостатки.
  • Миф: такая вещь не нужна, если есть кардиганы.
    Правда: пуловер проще, практичнее и выглядит аккуратнее под верхней одеждой.
  • Миф: короткие рукава выглядят странно зимой.
    Правда: наоборот, они позволяют играть с многослойностью — рубашкой, жилетом, жакетом.

3 интересных факта

  1. Первые пуловеры с короткими рукавами появились в 1950-х годах как элемент теннисной формы.
  2. В 1970-х их начали носить кинозвёзды, сочетая с плиссированными юбками.
  3. В 2020-х они снова стали трендом — теперь уже благодаря соцсетям и культуре capsule wardrobe.

Исторический контекст

Трикотажный пуловер — один из старейших элементов одежды XX века. Его придумали как спортивный вариант свитера без застёжек. В 1960–1970-х годах короткие рукава стали отражением нового взгляда на женственность — лёгкости, свободы и движения. Сегодня мода возвращает эту идею, но в современном прочтении — как символ комфорта и индивидуальности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетологи РАН: 200 г творога в день достаточно для восполнения кальция у взрослых сегодня в 15:25
Один продукт, который заменяет мясо, лекарства и витамины — и это вовсе не суперфуд

Творог называют суперпродуктом, но не всем он подходит одинаково. Разбираемся, где проходит грань между пользой и вредом, и как выбрать лучший вариант.

Читать полностью » Эндокринолог Дарья Кемпа объяснила, почему храп может быть признаком опасного синдрома апноэ сна сегодня в 14:30
Когда сон становится смертельно опасным: храп может быть первым сигналом беды

Почему храп может быть симптомом опасного заболевания и какие методы действительно помогают вернуть спокойный сон и здоровье сердца.

Читать полностью » Малоподвижный образ жизни ускоряет разрушение суставов — эксперт Ирина Лялина сегодня в 14:12
Наш скелет мстит за лень: как сидячий образ жизни разрушает кости и суставы незаметно

Как сохранить здоровье костей и суставов? Эксперт рассказала, какие привычки разрушают опорно-двигательную систему и как их заменить на полезные.

Читать полностью » Масла и сметана усиливают воспаление при солнечных ожогах — Ирина Скорогудаева сегодня в 13:28
Кожа горит — не трогай сметану: что действительно помогает при солнечных ожогах

Что делать при солнечном ожоге, какие средства действительно помогают, а какие только вредят — советы врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой.

Читать полностью » Промышленные сладости повышают риск рака и диабета — онколог Сергей Родимов сегодня в 13:28
Срок годности против совести: как отличить натуральные сладости от химических подделок

Онколог объяснил, какие сладости можно есть без вреда для здоровья и как отличить безопасные продукты от потенциально опасных.

Читать полностью » Самарский центр общественного здоровья напомнил, что забота о теле и психике должна быть комплексной сегодня в 13:25
Когда тело мстит за стресс: незаметные сигналы, которые мы игнорируем каждый день

Почему тревога и переутомление связаны между собой и как вернуть гармонию между телом и психикой — советы врача Александра Муравца.

Читать полностью » Анастасия Щербак объяснила, что гипертония — хроническое заболевание, требующее постоянного контроля сегодня в 12:20
Нормальное давление — иллюзия здоровья: почему прекращать лечение опаснее, чем болезнь

Кардиолог назвала три опасные ошибки гипертоников — из-за них даже лёгкое повышение давления может закончиться инсультом или инфарктом.

Читать полностью » Йод поддерживает работу щитовидной железы и обмен веществ — Наталья Дивеева сегодня в 11:28
Морская сила против усталости: почему йод важен не меньше витаминов

Почему дефицит йода стал одной из самых распространённых проблем современности? Как понять, что организму не хватает этого микроэлемента, и чем восполнить его безопасно?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Подушки из влагостойких тканей продлевают срок службы садовой мебели
Спорт и фитнес
Спортивные физиологи объяснили, почему упражнения в стиле животных полезны для всего тела
Наука
В Австралии обнаружены гигантские месторождения ниобия
Питомцы
Ветеринар Джорджина Филлипс объяснила, чем опасно есть насекомых для кошек
Наука
В Германии при строительстве велодороги нашли кладбище средневековой больницы
Технологии
Глава Nvidia Дженсен Хуанг признал, что компания недооценила потенциал стартапа Илона Маска xAI
Дом
Эксперт Михаил Лукшин: роботы с распылителем очищают окна эффективнее и безопаснее
Еда
Гарвардская школа здравоохранения: регулярное употребление орехов продлевает жизнь на 2–3 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet