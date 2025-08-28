Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака породы мопс
Собака породы мопс
© commons.wikimedia.org by DodosD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Статистика ударила по любимцам: у этих пород жизнь обрывается слишком рано

Учёные: французские и английские бульдоги живут меньше других пород собак

По данным Королевского ветеринарного колледжа, не все собаки могут похвастаться долгими годами жизни. Если джек-рассел-терьер и йоркширский терьер считаются рекордсменами по продолжительности жизни, то для других пород статистика выглядит куда менее радужно.

Учёные проанализировали данные о 30 тысячах питомцев с 2016 по 2020 год и составили список собак, которым чаще всего отмерено меньше времени.

Французский бульдог

История французского бульдога уходит в XIX век, а официальное название закрепилось за породой в 1880 году. Сегодня это одна из самых популярных собак-компаньонов. Однако средняя продолжительность жизни — всего 4,5 года. При росте до 35 см и весе до 14 кг эта миниатюрная собака живёт заметно меньше других.

Английский бульдог

Эта мощная порода ведёт свою историю ещё с XIII века. Бульдогов разводили ради свирепости и силы, они участвовали в травле быков — кровавом развлечении того времени. Современные английские бульдоги, конечно, стали миролюбивыми, но живут всего около 7,4 лет. При этом их вес достигает 25 кг, что делает их более тяжёлыми родственниками французских бульдогов.

Мопс

Небольшой и обаятельный мопс с весом 6-7 кг и ростом до 36 см радует хозяев в среднем 7,7 лет. Происхождение породы до конца не выяснено: одни исследователи утверждают, что первые мопсы появились в Азии ещё 2000 лет назад, другие связывают их распространение в Европе с торговыми связями Китая и Португалии в XVI веке.

Американский бульдог

Крупный и выносливый американский бульдог происходит от "староанглийского рабочего бульдога". Эту собаку использовали для охраны и управления скотом. Сегодня представители породы достигают 67 см в холке и 45 кг веса. Средняя продолжительность их жизни — около 7,8 лет.

Ротвейлер

Эта немецкая порода известна своей силой и преданностью. Ротвейлеры весят от 35 до 60 кг и обычно живут 8-10 лет. В прошлом они помогали пастухам и охраняли имущество, а сейчас часто используются как служебные собаки. Но, как и многие крупные породы, ротвейлеры подвержены болезням суставов, что сокращает их годы жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологи советуют, как правильно реагировать на плач щенка в первые дни дома вчера в 19:02

Маленький плач, большие проблемы: что будет, если игнорировать писк щенка

Щенок пищит не просто так — это его язык общения. Узнайте, как отличить одиночество от болезни и чем правильно помочь малышу в новой семье.

Читать полностью » Учёные объяснили, почему собаки пьют воду иначе, чем кошки и люди вчера в 18:16

Вот почему собаки пьют так шумно и грязно: наука раскрыла секрет "хлюпанья"

Собаки не умеют пить, создавая вакуум, и используют язык как черпак. Наука объяснила, почему это выглядит шумно и почему лужи у миски неизбежны.

Читать полностью » Дрон помог спасти истощённого пса с головой, застрявшей в контейнере, в кукурузном поле в Пенсильвании вчера в 17:11

Банка из-под кренделей едва не лишила собаку жизни в Пенсильвании — спасли люди и технологии

В Пенсильвании несколько дней искали собаку с банкой на голове. В итоге её спасли с помощью дрона, а теперь псу предстоит долгий путь восстановления.

Читать полностью » Собаки могут заболеть от кошачьих лотков: рекомендации ветеринаров по предотвращению заболеваний вчера в 16:48

Роковой интерес: почему обычное любопытство питомца может стоить вам здоровья

Ваша собака не оставляет в покое кошачий лоток? Узнайте, почему это опасно и как отучить питомца от вредной привычки. Советы по дрессировке и гигиене!

Читать полностью » Как проверить интеллект кота: 4 теста для оценки умственных способностей вчера в 16:37

Коты и IQ: как выяснить, действительно ли ваш питомец гений

Узнайте, как проверить уровень интеллекта вашего кота с помощью простых и увлекательных тестов. Понять поведение вашего пушистого друга стало легче!

Читать полностью » Почему собака переворачивает миску: причины назвали кинологи вчера в 15:44

Скрытый сигнал: что на самом значит, когда ваш питомец опрокидывает миску.

Узнайте, почему ваша собака переворачивает миску! Причины могут быть разные — от игры до плохих ассоциаций. Разберёмся вместе!

Читать полностью » Дрессировка английского мастифа: рекомендации профессиональных кинологов вчера в 15:35

Как английский мастиф может стать вашим защитником и верным другом одновременно

Английский мастиф — это надежный и дружелюбный питомец. При правильной социализации он прекрасно ладит с другими животными и детьми.

Читать полностью » Почему кошки спят в ногах у хозяина: объяснение зоопсихологов вчера в 14:40

Тихий знак любви: как кошки признаются в преданности с помощью сна

Узнайте, почему кошки выбирают одного человека для сна. Тепло, доверие или ваша роль кормильца? Секреты кошачьих предпочтений — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка 3-1-30-1 на беговой дорожке помогает повысить выносливость
Питомцы

Опасные растения, окна и паразиты: как уберечь кошку от рисков
Наука и технологии

Космический аппарат "Вояджер-1" в ноябре 2026 года удалится на расстояние светового дня от Земли
Авто и мото

Как работает электронный ручной тормоз и чем он отличается от механического
Спорт и фитнес

Программа дня в CrossFit: 4 раунда бега и приседаний с весом собственного тела
Авто и мото

Посол Индии Винай Кумар: Дели готов увеличить экспорт авто и электроники в Россию
Красота и здоровье

Физиотерапевт Светлана Малиновская: постель нужно оставлять развернутой на 20–30 минут
Садоводство

Естественная защита от тараканов: ароматические растения против вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru