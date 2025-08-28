Статистика ударила по любимцам: у этих пород жизнь обрывается слишком рано

По данным Королевского ветеринарного колледжа, не все собаки могут похвастаться долгими годами жизни. Если джек-рассел-терьер и йоркширский терьер считаются рекордсменами по продолжительности жизни, то для других пород статистика выглядит куда менее радужно.

Учёные проанализировали данные о 30 тысячах питомцев с 2016 по 2020 год и составили список собак, которым чаще всего отмерено меньше времени.

Французский бульдог

История французского бульдога уходит в XIX век, а официальное название закрепилось за породой в 1880 году. Сегодня это одна из самых популярных собак-компаньонов. Однако средняя продолжительность жизни — всего 4,5 года. При росте до 35 см и весе до 14 кг эта миниатюрная собака живёт заметно меньше других.

Английский бульдог

Эта мощная порода ведёт свою историю ещё с XIII века. Бульдогов разводили ради свирепости и силы, они участвовали в травле быков — кровавом развлечении того времени. Современные английские бульдоги, конечно, стали миролюбивыми, но живут всего около 7,4 лет. При этом их вес достигает 25 кг, что делает их более тяжёлыми родственниками французских бульдогов.

Мопс

Небольшой и обаятельный мопс с весом 6-7 кг и ростом до 36 см радует хозяев в среднем 7,7 лет. Происхождение породы до конца не выяснено: одни исследователи утверждают, что первые мопсы появились в Азии ещё 2000 лет назад, другие связывают их распространение в Европе с торговыми связями Китая и Португалии в XVI веке.

Американский бульдог

Крупный и выносливый американский бульдог происходит от "староанглийского рабочего бульдога". Эту собаку использовали для охраны и управления скотом. Сегодня представители породы достигают 67 см в холке и 45 кг веса. Средняя продолжительность их жизни — около 7,8 лет.

Ротвейлер

Эта немецкая порода известна своей силой и преданностью. Ротвейлеры весят от 35 до 60 кг и обычно живут 8-10 лет. В прошлом они помогали пастухам и охраняли имущество, а сейчас часто используются как служебные собаки. Но, как и многие крупные породы, ротвейлеры подвержены болезням суставов, что сокращает их годы жизни.