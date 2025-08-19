Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ротвейлер
Ротвейлер
© commons.wikimedia.org by Pedro Simões is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:06

Каждый вдох — борьба: как плоская морда сокращает жизнь собак

Немецкий дог и ротвейлер подвержены сердечным болезням и доживают до 10 лет

Когда смотришь в глаза огромному доброму псу, время словно останавливается. Но увы, у некоторых пород оно течёт быстрее, чем хотелось бы. Чем крупнее собака — тем короче её жизнь. А у брахицефальных пород (с плоской мордой) каждый вдох становится испытанием.

Французский бульдог — 4,5 года

Модная порода последних лет, но и одна из самых проблемных по здоровью. Французы страдают от серьёзных дыхательных нарушений: каждая прогулка для них как марафон. Средняя продолжительность жизни — всего около 4,5 лет.

Дог бордоский — 5-8 лет

Герой фильма "Тернер и Хуч", харизматичный и преданный. Но его сердце и желудок — слабые места: массивное тело требует колоссальной нагрузки, которую организм выдерживает недолго.

Ирландский волкодав — 6-8 лет

Нежный гигант, самый высокий пёс в мире. Живёт степенно, будто понимая, что его век короток. Мудрый взгляд и спокойный характер — визитная карточка этой породы.

Английский мастиф — 6-10 лет

Весит как медведь, но обладает золотым характером. Главный враг — собственный вес: суставы и сердце не справляются с нагрузкой.

Бернский зенненхунд — 6-8 лет

Красавец из Швейцарии с трёхцветной шерстью. Очень склонен к онкологии: более половины собак этой породы уходят именно от рака. Несмотря на это, бернцы всегда остаются жизнерадостными оптимистами.

Немецкий дог — 7-10 лет

Элегантный "Аполлон среди собак". Но за красотой скрываются серьёзные болезни сердца и желудка.

Сенбернар — 8-10 лет

Собаки-спасатели, мудрые и спокойные. Их философский характер делает их особенными, но и они живут не дольше десятилетия.

Ротвейлер — 9-10 лет

Суровые охранники с ранимой душой. Склонны к ожирению, проблемам с суставами и сердцем, что укорачивает их жизнь.

Ньюфаундленд — 9-10 лет

Нежные "водолазы" и спасатели. Но, увлекаясь работой и играми, они часто перегружают себя, жертвуя здоровьем ради людей.

Английский бульдог — 7-10 лет

Коренастые, харизматичные и невероятно упрямые. Страдают от проблем с дыханием, перегрева и генетических болезней, но при этом остаются любимцами миллионов.

Почему так происходит?

Главная причина — физиология. Крупные собаки стареют быстрее: их сердце и суставы работают с перегрузкой, а клетки делятся чаще. У брахицефальных пород проблемы усугубляются строением черепа.

Парадокс короткой жизни

Да, эти породы живут меньше. Но они словно знают об этом и стараются подарить хозяину максимум эмоций. Их любовь — яркая, сильная и безусловная. И именно поэтому даже несколько лет, проведённых рядом с ними, остаются в сердце навсегда.

