Пять минут — и собака снова красавец: эти короткошерстные любимцы для тех, кто ценит время

Если вы ищете собаку, которая не требует долгого груминга и легко адаптируется к повседневной жизни, короткошерстные породы могут стать идеальным выбором. Они практичны в уходе, выглядят аккуратно и при этом отличаются разнообразием размеров, темпераментов и привычек. Ниже — обзор самых популярных короткошерстных пород, их особенностей, советов по уходу и преимуществ для разных владельцев.

Особенности собак с короткой шерстью

Короткошерстные собаки отличаются от длинношерстных не только внешне, но и по уходу и поведению. Их шерсть легче содержать в чистоте, но требует внимания к коже и защите от холода.

Меньше линяют , уборка занимает меньше времени.

Хорошо виден рельеф тела , что придаёт спортивный вид.

Плохо переносят холод , зимой им часто требуется одежда.

Быстро сохнут после купания , что снижает риск простуды.

Чувствительны к солнцу, особенно светлошерстные собаки.

Топ-6 короткошерстных пород собак

1. Боксер

Активный, энергичный и верный спутник. Отлично подходит для семей с детьми и людей, ведущих подвижный образ жизни.

Характеристика:

Рост — 53-63 см

Вес — 25-32 кг

Окрас — желтый, тигровый, белый

Продолжительность жизни — 10-12 лет

Особенности характера:

Боксеры жизнерадостны, общительны и нуждаются в ежедневных прогулках. Склонны к упрямству, но хорошо обучаются при правильном подходе.

Советы по уходу:

обеспечьте ежедневную активность;

следите за чистотой ушей и зубов.

Плюсы: дружелюбие, энергичность, отличная охрана.

Минусы: чувствительность к жаре, требовательность к вниманию.

2. Немецкий дог

Величественная и умная собака с мягким характером. Несмотря на размеры, отличается спокойствием и ласковостью.

Характеристика:

Рост — 71-86 см

Вес — до 90 кг

Окрас — черный, голубой, тигровый

Продолжительность жизни — 7-10 лет

Особенности характера:

Дог уравновешен, не агрессивен и сильно привязан к хозяину. Хорошо ладит с детьми и животными.

Советы по уходу:

проверяйте кожу на раздражения;

обеспечьте умеренные физические нагрузки.

Плюсы: уравновешенность, доброжелательность, эффектная внешность.

Минусы: короткая жизнь, склонность к сердечным болезням.

3. Басенджи

Африканская порода, известная своей чистоплотностью и независимостью. Практически не лает, издавая характерный "йодль".

Характеристика:

Рост — 41-43 см

Вес — 9-11 кг

Окрас — рыжий, черный, триколор

Продолжительность жизни — 12-16 лет

Особенности характера:

Басенджи энергичен и упрям, требует терпеливого владельца. Подходит активным людям, которые могут уделять собаке внимание и прогулки.

Советы по уходу:

стимулируйте умственную активность;

контролируйте чистоту ушей.

Плюсы: не имеет запаха, не линяет обильно, подходит для квартиры.

Минусы: склонность к побегам, требует опыта.

4. Французский бульдог

Компактная, умная и привязчивая собака-компаньон, идеально подходящая для городских условий.

Характеристика:

Рост — 28-33 см

Вес — 8-14 кг

Окрас — тигровый, палевый, пятнистый

Продолжительность жизни — 10-12 лет

Особенности характера:

Французские бульдоги ласковы и социальны, но могут быть упрямыми. Любят внимание и не переносят одиночества.

Советы по уходу:

очищайте кожные складки;

избегайте перегрева летом.

Плюсы: дружелюбие, компактность, хорошая адаптация к квартире.

Минусы: предрасположенность к заболеваниям дыхательной системы.

5. Чихуахуа

Маленькая, но смелая собака, известная своей энергией и преданностью.

Характеристика:

Рост — 15-23 см

Вес — 1-3 кг

Окрас — разнообразный

Продолжительность жизни — 12-20 лет

Особенности характера:

Чихуахуа храбры и умны, но могут быть ревнивы. Требуют внимательного отношения из-за хрупкости.

Советы по уходу:

защищайте от холода и сквозняков;

регулярно проверяйте зубы.

Плюсы: компактность, долголетие, простота содержания.

Минусы: пугливость, высокая чувствительность к холоду.

6. Уиппет

Изящная и грациозная собака, сочетающая скорость и спокойствие. Отлично подходит для квартирного содержания.

Характеристика:

Рост — 44-51 см

Вес — 9-14 кг

Окрас — любой

Продолжительность жизни — 12-15 лет

Особенности характера:

Уиппет спокоен в доме, но активен на прогулках. Умён, ласков и предан хозяину.

Советы по уходу:

зимой надевайте тёплую одежду;

следите за суставами.

Плюсы: дружелюбие, лёгкость в дрессировке, адаптивность.

Минусы: чувствительность к холоду, осторожность с незнакомцами.

Как выбрать короткошерстную собаку

Размер и жильё. Крупным породам нужно больше пространства, мелкие подходят для квартир. Активность. Согласуйте темперамент собаки со своим образом жизни. Уход. Даже короткая шерсть требует внимания к коже, ушам и зубам. Характер. Изучите поведение породы, особенно если есть дети или другие животные. Здоровье. Ознакомьтесь с типичными заболеваниями, чтобы быть готовыми к уходу.

Главное о короткошерстных собаках

Короткошерстные породы — отличное решение для тех, кто хочет активного, чистоплотного и удобного в уходе питомца. Они прекрасно подходят для городских условий, быстро адаптируются и не требуют сложного груминга. Однако им нужна защита от холода, регулярный осмотр кожи и достаточная физическая активность.