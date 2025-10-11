Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:19

Пять минут — и собака снова красавец: эти короткошерстные любимцы для тех, кто ценит время

Эксперты рассказали, какие короткошерстные собаки проще всего в уходе

Если вы ищете собаку, которая не требует долгого груминга и легко адаптируется к повседневной жизни, короткошерстные породы могут стать идеальным выбором. Они практичны в уходе, выглядят аккуратно и при этом отличаются разнообразием размеров, темпераментов и привычек. Ниже — обзор самых популярных короткошерстных пород, их особенностей, советов по уходу и преимуществ для разных владельцев.

Особенности собак с короткой шерстью

Короткошерстные собаки отличаются от длинношерстных не только внешне, но и по уходу и поведению. Их шерсть легче содержать в чистоте, но требует внимания к коже и защите от холода.

  • Меньше линяют, уборка занимает меньше времени.

  • Хорошо виден рельеф тела, что придаёт спортивный вид.

  • Плохо переносят холод, зимой им часто требуется одежда.

  • Быстро сохнут после купания, что снижает риск простуды.

  • Чувствительны к солнцу, особенно светлошерстные собаки.

Топ-6 короткошерстных пород собак

1. Боксер

Активный, энергичный и верный спутник. Отлично подходит для семей с детьми и людей, ведущих подвижный образ жизни.

Характеристика:
Рост — 53-63 см
Вес — 25-32 кг
Окрас — желтый, тигровый, белый
Продолжительность жизни — 10-12 лет

Особенности характера:
Боксеры жизнерадостны, общительны и нуждаются в ежедневных прогулках. Склонны к упрямству, но хорошо обучаются при правильном подходе.

Советы по уходу:

  • обеспечьте ежедневную активность;

  • следите за чистотой ушей и зубов.

Плюсы: дружелюбие, энергичность, отличная охрана.
Минусы: чувствительность к жаре, требовательность к вниманию.

2. Немецкий дог

Величественная и умная собака с мягким характером. Несмотря на размеры, отличается спокойствием и ласковостью.

Характеристика:
Рост — 71-86 см
Вес — до 90 кг
Окрас — черный, голубой, тигровый
Продолжительность жизни — 7-10 лет

Особенности характера:
Дог уравновешен, не агрессивен и сильно привязан к хозяину. Хорошо ладит с детьми и животными.

Советы по уходу:

  • проверяйте кожу на раздражения;

  • обеспечьте умеренные физические нагрузки.

Плюсы: уравновешенность, доброжелательность, эффектная внешность.
Минусы: короткая жизнь, склонность к сердечным болезням.

3. Басенджи

Африканская порода, известная своей чистоплотностью и независимостью. Практически не лает, издавая характерный "йодль".

Характеристика:
Рост — 41-43 см
Вес — 9-11 кг
Окрас — рыжий, черный, триколор
Продолжительность жизни — 12-16 лет

Особенности характера:
Басенджи энергичен и упрям, требует терпеливого владельца. Подходит активным людям, которые могут уделять собаке внимание и прогулки.

Советы по уходу:

  • стимулируйте умственную активность;

  • контролируйте чистоту ушей.

Плюсы: не имеет запаха, не линяет обильно, подходит для квартиры.
Минусы: склонность к побегам, требует опыта.

4. Французский бульдог

Компактная, умная и привязчивая собака-компаньон, идеально подходящая для городских условий.

Характеристика:
Рост — 28-33 см
Вес — 8-14 кг
Окрас — тигровый, палевый, пятнистый
Продолжительность жизни — 10-12 лет

Особенности характера:
Французские бульдоги ласковы и социальны, но могут быть упрямыми. Любят внимание и не переносят одиночества.

Советы по уходу:

  • очищайте кожные складки;

  • избегайте перегрева летом.

Плюсы: дружелюбие, компактность, хорошая адаптация к квартире.
Минусы: предрасположенность к заболеваниям дыхательной системы.

5. Чихуахуа

Маленькая, но смелая собака, известная своей энергией и преданностью.

Характеристика:
Рост — 15-23 см
Вес — 1-3 кг
Окрас — разнообразный
Продолжительность жизни — 12-20 лет

Особенности характера:
Чихуахуа храбры и умны, но могут быть ревнивы. Требуют внимательного отношения из-за хрупкости.

Советы по уходу:

  • защищайте от холода и сквозняков;

  • регулярно проверяйте зубы.

Плюсы: компактность, долголетие, простота содержания.
Минусы: пугливость, высокая чувствительность к холоду.

6. Уиппет

Изящная и грациозная собака, сочетающая скорость и спокойствие. Отлично подходит для квартирного содержания.

Характеристика:
Рост — 44-51 см
Вес — 9-14 кг
Окрас — любой
Продолжительность жизни — 12-15 лет

Особенности характера:
Уиппет спокоен в доме, но активен на прогулках. Умён, ласков и предан хозяину.

Советы по уходу:

  • зимой надевайте тёплую одежду;

  • следите за суставами.

Плюсы: дружелюбие, лёгкость в дрессировке, адаптивность.
Минусы: чувствительность к холоду, осторожность с незнакомцами.

Как выбрать короткошерстную собаку

  1. Размер и жильё. Крупным породам нужно больше пространства, мелкие подходят для квартир.

  2. Активность. Согласуйте темперамент собаки со своим образом жизни.

  3. Уход. Даже короткая шерсть требует внимания к коже, ушам и зубам.

  4. Характер. Изучите поведение породы, особенно если есть дети или другие животные.

  5. Здоровье. Ознакомьтесь с типичными заболеваниями, чтобы быть готовыми к уходу.

Главное о короткошерстных собаках

Короткошерстные породы — отличное решение для тех, кто хочет активного, чистоплотного и удобного в уходе питомца. Они прекрасно подходят для городских условий, быстро адаптируются и не требуют сложного груминга. Однако им нужна защита от холода, регулярный осмотр кожи и достаточная физическая активность.

