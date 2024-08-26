Блок оппозиционных партий Молдавии "Победа" категорически отказывается от сотрудничества с президентом страны Майей Санду и ее правящей Партией действия и солидарности.

Лидер блока Илан Шор заявил, что нынешняя власть в стране, по его мнению, полностью зависит от Запада и действует в ущерб интересам собственного народа.

Шор подчеркнул, что попытки вести диалог с нынешними властями бессмысленны, так как решения принимаются не в интересах страны, а под давлением западных кураторов. Он отметил, что под руководством Санду Молдавия оказалась в состоянии глубокого экономического кризиса, что вынудило многих молодых людей покинуть страну в поисках лучшей жизни.

Оппозиционный лидер уверен, что Майя Санду и ее соратники будут отстранены от власти и привлечены к ответственности за действия, направленные против Молдавии. Шор подчеркнул, что они должны предстать перед судом и понести наказание за свои преступления.

Политик убежден, что политика нынешней администрации ведет к подчинению страны внешним интересам и подрыву ее независимости, однако однажды молдавский народ добьется справедливости.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)