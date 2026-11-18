Шопоголизм является серьезным поведенческим расстройством контроля импульсов, требующим профессионального психотерапевтического вмешательства, заявила парапсихолог, клинический психолог Марианна Абравитова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что привычка воспринимать неудержимую тягу к покупкам как обычную человеческую блажь ошибочна и опасна.

Ранее сообщалось, что в официальной международной классификации психических расстройств термин "шопоголизм" как самостоятельный диагноз отсутствует, в связи с чем называть его хроническим заболеванием в медицинском смысле не совсем корректно. Специалисты указывают, что ониомания — научное обозначение зависимости от покупок — зачастую выступает не как отдельная патология, а как следствие иных ментальных нарушений.

Тем не менее, неконтролируемые траты часто становятся способом заглушить внутренний дискомфорт. Своевременное распознавание патологической тревоги помогает избежать развития более тяжелых форм аддиктивного поведения.

По словам Абравитовой, ключевым признаком зависимости является не размер потраченной суммы, а потеря самообладания и последующее чувство вины. Человек начинает приобретать ненужные вещи, сталкивается с семейными конфликтами и финансовыми проблемами. Нередко зависимые начинают лгать близким о стоимости товаров или их происхождении. Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют заранее внедрять методы контроля расходов в повседневную жизнь.

"Это действительно настоящая зависимость, также как наркомания, алкоголизм, игромания. Конечно, нужно это лечить, в первую очередь психотерапией. Самый эффективный подход к лечению шопоголизма — когнитивно-поведенческая терапия", — отметила психолог.

Она подчеркнула, что терапия помогает пациенту выявить триггеры, запускающие деструктивный цикл: стресс, скуку или чувство одиночества. В процессе работы деструктивное покупательское поведение замещается здоровыми стратегиями совладания с эмоциями. Иногда к терапии добавляется фармакологическая поддержка. Важно помнить, что зависимость от сильных эмоций истощает психические ресурсы организма, делая человека более уязвимым к внешним раздражителям.

"Во время такой терапии можно заменить покупательское поведение здоровыми стратегиями совладания", — пояснила специалист.

В наиболее тяжелых случаях врачи могут назначать медикаменты, однако они направлены не на "излечение от шопинга", а на стабилизацию эмоционального фона. Препараты помогают снизить уровень импульсивности, на фоне чего пациенту становится легче применять психологические техники самоконтроля.

Нередко финансовые проблемы и наличие долговых обязательств лишь усиливают депрессивное состояние, создавая замкнутый круг. Для выхода из кризиса необходимо грамотное составление личного бюджета, учитывающее индивидуальные психологические особенности человека.

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