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Девушка с покупками
Девушка с покупками
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 16:41

Безобидные покупки могут стать входом в алкоголизм: мозг требует все более мощного стимула

Шопоголики находятся в зоне повышенного риска развития алкоголизма из-за специфической работы нейронных связей, рассказал психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт пояснил, что любая форма аддиктивного поведения подготавливает почву для формирования новых тяжелых зависимостей.

По словам специалиста, человеческая жизнь во многом строится на привычках, которые закрепляются через систему вознаграждения в головном мозге. При регулярном повторении приятного действия — будь то покупка новой вещи или употребление кофе — клетки мозга привыкают к определенному уровню стимуляции. При этом попытка заглушить тревогу новыми вещами лишь временно маскирует проблему, не устраняя ее причину.

Файнзильберг подчеркнул, что у людей с аддиктивным складом характера мозг всегда находится в состоянии готовности к новому возбуждению. Если привычный ритуал перестает приносить прежнее удовлетворение, психика начинает искать более мощные раздражители, что часто приводит к переключению на спиртное. Врачи также напоминают, что этанол в любой дозе запускает патологии мозга, усугубляя существующие расстройства.

"Для шопоголика значим не результат, а сам ритуал покупки. Он вызывает возбуждение, за которым следует кратковременное удовлетворение, но полноценного насыщения не происходит. Чтобы вновь пережить эти эмоции, приходится повторять действие. В результате процесс остается незавершенным", — сказал он.

Эксперт также отметил, что представители психоаналитической школы связывают механизмы получения удовольствия с базовыми потребностями организма. Когда человек не может достичь гармонии естественным путем, он прибегает к суррогатам. В современной медицине неожиданные подходы открывают новые горизонты лечения таких состояний, позволяя стабилизировать биохимический баланс.

"Психологи приходят к выводу, что если человек подвержен какому-то виду зависимости, например, получению удовольствия от покупок, то это закрепляется в мозге. Клетки головного мозга оказываются готовы к новому возбуждению от любого источника удовольствия. Поэтому риск развития алкоголизма значительно выше у тех, кто получает удовольствие от покупок", — пояснил психотерапевт.

Специалист добавил, что зависимость формируется из-за постоянной потребности в выбросе нейромедиаторов, таких как серотонин. Если естественные механизмы их выработки нарушены, человек становится уязвим перед внешними стимуляторами. Нередко сезонная перестройка биохимических процессов в организме становится триггером, подталкивающим к поиску легкого дофамина. Наука подтверждает, что биологическая уязвимость организма играет ключевую роль в том, насколько быстро разовое увлечение превращается в хроническую патологию.

Проверено экспертом: Психолог Андрей Покровский

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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