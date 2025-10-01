Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сырный рамен
Сырный рамен
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:06

Нудл-шопы: как устроены магазины рамена в Азии, Европе и США

Рамен-шопы в Корее, Китае и Японии: зачем люди едят лапшу сразу после покупки

Мы давно привыкли к онлайн-покупкам, но еду по интернету "примерить" нельзя. Особенно это касается блюд, насыщенных вкусами и текстурами, как, например, рамен. В Азии эту проблему решили элегантно: появились нудл-шопы — магазины, где можно не только купить лапшу, но и тут же её приготовить.

Что такое нудл-шоп

По сути, это тематическое пространство, объединяющее магазин и мини-кафе. В ассортименте:

  • десятки сортов лапши быстрого приготовления;
  • традиционные рисовые клецки ттокпокки;
  • топпинги: мясные, овощные, морские;
  • соусы, приправы, закуски;
  • напитки и десерты.

Главная особенность — наличие кулеров с кипятком или автоматов-"раменоварок". Покупатель выбирает лапшу, добавки, оплачивает и сразу готовит порцию на месте. Можно сесть за барную стойку или за небольшой столик и насладиться горячим блюдом.

Почему формат стал популярным

  • Возможность попробовать разные вкусы без больших затрат.
  • Знакомство с малоизвестными брендами и необычными вкусами.
  • Атмосфера: это не просто магазин, а место общения и новых знакомств.
  • Удобство: быстрый перекус без ожидания.

Сравнение онлайн и офлайн форматов

Формат Преимущества Минусы
Онлайн Доставка на дом, широкий выбор Нельзя попробовать сразу, есть риск разочарования
Офлайн (нудл-шоп) Дегустация на месте, живое общение Нужно идти в магазин

Культовое место: Ramyun Library в Сеуле

Если вы окажетесь в Сеуле, загляните в знаменитую Ramyun Library. Это настоящий рай для фанатов лапши.

  • Более 225 видов рамена со всего мира: корейский, японский, китайский, индонезийский, вьетнамский.
  • Атмосфера: столики выполнены в форме стаканов с лапшой.
  • Подсказки для выбора: рейтинг популярности, переводы на английский, цветовая маркировка упаковок.

Степени остроты

В "библиотеке" выделяют пять уровней:

  1. Mild
  2. Medium
  3. Hot
  4. Very hot
  5. Hell

Для примера: популярный Шин рамен относится к категории Very hot.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте лапшу не только по бренду, но и по уровню остроты.
  2. Добавьте топпинги: сыр, кимчи, яйца, мясные фрикадельки или морепродукты.
  3. Не забудьте напиток — банановое молоко или йогуртовый коктейль отлично смягчат жгучий вкус.
  4. Сканируйте штрих-код и доверьте готовку "умной" раменоварке.
  5. Попробуйте сразу несколько порций с разными вкусами — это главное преимущество формата.

Плюсы и минусы нудл-шопов

Плюсы Минусы
Дегустация на месте Высокая калорийность рамена
Общение и атмосфера Меньше уюта, чем в ресторане
Широкий выбор Опасность переборщить с остротой
Скорость приготовления Ограниченный формат меню

FAQ

Можно ли найти неострый рамен в Корее?
Да, в нудл-шопах всегда есть варианты с низкой остротой.

Сколько стоит порция?
Обычно от 1 до 5 долларов, в зависимости от бренда и добавок.

Можно ли взять лапшу с собой?
Да, большинство нудл-шопов совмещают магазин и зону готовки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры рассказали, почему серые стены остаются трендом в интерьерах вчера в 23:30

Серые стены в интерьере: лучшие сочетания и идеи для разных комнат

Серые стены делают интерьер универсальным и стильным. Разбираем удачные сочетания оттенков и примеры для разных комнат.

Читать полностью » Уксус используют как безопасное средство для уборки и ухода за вещами вчера в 23:22

Химия в доме убивает незаметно: уксус спасает семью от скрытой опасности

Уксус способен на большее, чем просто добавка в салат. Узнайте, как этот продукт помогает в уборке, стирке и хранении продуктов.

Читать полностью » Как сделать ремонт гостиной своими руками: пошаговое руководство вчера в 23:08

Какие материалы лучше использовать для ремонта гостиной - советы дизайнеров

Как сделать ремонт гостиной своими руками? Советы по планированию, выбору материалов и организации пространства для уюта и стиля.

Читать полностью » Популярные стили оформления спальни: от лофта и сканди до ар-деко и хай-тека вчера в 23:03

Современные стили спальни: лофт, скандинавский, эко, хай-тек и классика

Как оформить спальню в современном стиле? Разбираем популярные направления, цветовые палитры и практичные советы для уютного интерьера.

Читать полностью » Наполнение шкафа-купе: полки, штанги, корзины и системы хранения вчера в 22:55

Что должно быть внутри шкафа-купе, чтобы он был удобным

Шкаф-купе удобен только при правильном наполнении. Рассказываем, как организовать внутреннее пространство для максимального комфорта.

Читать полностью » Преимущества и недостатки кожаного дивана: что нужно учитывать при покупке вчера в 22:53

Кожаный диван: символ роскоши и уюта в интерьере

Кожаный диван — символ стиля и комфорта. Разбираем его преимущества, недостатки и правила выбора, чтобы сделать интерьер элегантным и практичным.

Читать полностью » П-образный диван: преимущества, варианты и правила выбора для гостиной вчера в 22:51

П-образный диван: стильное и удобное решение для большой гостиной

П-образный диван объединяет уют и функциональность: он зонирует пространство, вмещает до 8 человек и становится главным акцентом интерьера.

Читать полностью » Дизайнеры: ковролин и тяжёлые шторы делают интерьер устаревшим вчера в 22:48

Дом, который сам себя выдаёт: детали, старящие интерьер быстрее времени

Вещи, которые ещё недавно считались символом достатка, сегодня могут утяжелять пространство. Узнайте, какие тренды стоит заменить, чтобы дом засиял.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные из Нью-Йорка выяснили, что кошки почти не охотятся на крыс
Красота и здоровье

Диабет может возникнуть у стройных людей при нарушениях обмена веществ — отметил Александр Мясников
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила пользу креветочных приседаний для квадрицепсов
Садоводство

Агрономы: влагозарядковый полив осенью защищает корни деревьев от вымерзания
Садоводство

Грызуны зимой повреждают кору плодовых деревьев под снегом — предупредил зоолог Павел Айгишев
Технологии

Корпоративные AI-проекты чаще всего "ломаются" после этапа пилота — 2025 год
Культура и шоу-бизнес

Недостаток эмоциональной связи стал причиной развода Николь Кидман и Кита Урбана
Еда

Индейка в соевом соусе сохраняет сочность при запекании в духовке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet