Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали возможного устроившего стрельбу на Малой Бронной улице в Пресненском районе Центрального административного округа города Москвы гражданина. Об этом информировала агентство РИА Новости пресс-служба столичного главка МВД.

По данным федерального органа исполнительной власти, на улице, проходящей от Тверского бульвара до Садовой-Кудринской улицы, между двумя людьми случился конфликт, во время которого было использовано оружие, вероятно, травматическое. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали одного из возможных, устроивших стрельбу.

На данный момент на месте происшествия задействована осуществляющая первоначальное реагирование на сообщения о преступлениях группа. Остальные граждане, участвующие в конфликте, находятся в розыске.

Не так давно прокуратура столицы Российской Федерации информировала, что в предприятии общественного питания на Малой Бронной случился конфликт, в котором использовали оружие. На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют.

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