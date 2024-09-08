Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Шольц: пришел момент завершить конфликт на Украине
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Канцлер ФРГ призвал стороны к мирному соглашению и завершению СВО на Украине

Шольц: пришел момент завершить конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что наступил момент для мирных переговоров в украинском конфликте. В связи с этим он выразил поддержку участию России в предстоящем саммите по разрешению кризиса.

"На мой взгляд, сейчас пришло время обсудить, как мы сможем перейти от этой военной ситуации к миру быстрее, чем это кажется возможным на данный момент", — заявил политик. Он подчеркнул, что новая конференция будет проведена "в любом случае".

"Владимир Зеленский и я согласны, что Россия должна быть представлена на этой конференции", — отметил канцлер, обсуждая предстоящий саммит мира.

При этом Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую помощь, но также отметил успех партий, выступающих против поставок оружия Киеву, на региональных выборах в ФРГ.

Фото: Freepik.com

Мир

Кошки — скрытые любители игры в

Кошки — скрытые любители игры в "апорт"

Исследователи из Университета Пердью завершили масштабное изучение поведения домашних животных и пришли к неожиданному выводу: кошки, как оказалось, тоже любят приносить предметы, хотя принято считать, что эта игра характерна в основном для собак.

Читать полностью
Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук, которая ранее занимала пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции, на должность заместителя руководителя своего офиса

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.

Читать полностью
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.

Читать полностью

Новости