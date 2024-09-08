Канцлер ФРГ призвал стороны к мирному соглашению и завершению СВО на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что наступил момент для мирных переговоров в украинском конфликте. В связи с этим он выразил поддержку участию России в предстоящем саммите по разрешению кризиса.

"На мой взгляд, сейчас пришло время обсудить, как мы сможем перейти от этой военной ситуации к миру быстрее, чем это кажется возможным на данный момент", — заявил политик. Он подчеркнул, что новая конференция будет проведена "в любом случае". "Владимир Зеленский и я согласны, что Россия должна быть представлена на этой конференции", — отметил канцлер, обсуждая предстоящий саммит мира.

При этом Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую помощь, но также отметил успех партий, выступающих против поставок оружия Киеву, на региональных выборах в ФРГ.

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