Канцлер Германии прокомментировал сообщения о сокращении помощи Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что Берлин собирается сократить военную помощь Украины. Соответствующую информацию он прокомментировал во время интервью телеканалу Sat.1, выдержки из которой публикует издание DPA.

Немецкий высокопоставленный чиновник подчеркнул, что ничто не может поколебать обещания Германии помогать Украине. Он признался, что удивлен дебатам касательно сокращения военной помощи Киеву.

В свою очередь, Шольц напомнил о том, что на 2024 год германское правительство запланировало на нужды Украины 4 млрд евро. Он указал на то, что это самая большая сумма среди всех стран Европы, которые помогают бывшей советской республике.

Стоит отметить, что ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung опубликовало статью, в которой говорится о намерении Берлина ограничить военную помощь, потому что в планах по бюджету средств на эти цели нет.

Фото: president.gov.ua