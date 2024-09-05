Шольц и Вучич обсудили добычу лития в Сербии и перспективы диалога Белграда и Приштины

Шольц и Вучич обсудили сырьевую политику и сотрудничество в добыче лития

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сырьевой политики, включая добычу лития в Сербии.

Информацию об этом предоставил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

В ходе беседы лидеры обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и подчеркнули важность конструктивного и результативного сотрудничества. Они также рассмотрели вопросы, касающиеся сырьевой политики.

Шольц предложил свою поддержку в обеспечении высоких экологических стандартов при добыче лития в Сербии. Он упомянул о соответствующих проектах из Германии и выразил готовность поделиться опытом в этой области.

Кроме того, канцлер отметил значимость диалога между Косово и Сербией под эгидой Европейского Союза, подтвердив неизменную поддержку Германии в этом направлении. Лидеры договорились продолжать укреплять двусторонние отношения.

Фото: commons. wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)