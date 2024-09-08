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Депутат Госдумы призвал канцлера ФРГ Шольца покаяться за поддержку Киева
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Российский депутат призвал канцлера ФРГ покаяться за разжигание конфликта на Украине

Депутат Госдумы призвал канцлера ФРГ Шольца покаяться за поддержку Киева

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом покаяться перед Россией и ее народом за его роль в разжигании конфликта на Украине.

Шеремет заявил, что Шольц должен взять на себя ответственность за поставки оружия Киеву и за вовлечение немецкого народа в спонсирование нацистского режима на Украине. По его словам, именно подача Шольца привела к тому, что немецкий народ оказался втянутым в противостояние с Россией.

Депутат также подчеркнул, что Шольц должен покаяться перед жертвами, которые погибли от немецкого оружия. Он отметил, что единственный способ спасти нацистский режим Зеленского — это капитуляция.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.

В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Фото: commons. wikimedia. org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)

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