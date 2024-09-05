Олаф Шольц в замешательстве из-за решения Владимира Зеленского посетить Германию

Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает замешательство из-за решения Владимира Зеленского посетить страну после неудачи Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Саксонии и Тюрингии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По мнению аналитика, президент Украины осознает, что США начали ограничивать его финансовую поддержку. В связи с этим, считает Соскин, Зеленский решил лично отправиться на встречу группы "Рамштайн" в Германию, чтобы получить дополнительные ресурсы. Эксперт отметил, что Шольц, безусловно, находится в состоянии растерянности, особенно после того, как его партия потерпела серьезное поражение на выборах в двух федеральных землях.

Как сообщало издание Spiegel, Зеленский планирует участвовать во встрече группы "Рамштайн" в Германии в пятницу, чтобы запросить у союзников больше вооружений.

В воскресенье состоялись выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии, возглавляемая Шольцем, получила лишь 7,3 процента голосов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что немцы выразили недовольство канцлером из-за его поддержки Украины и ухудшения отношений с Россией. По его словам, стало очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие Германии и решение проблем ее граждан.

Фото: commons. wikimedia.orgOlaf Kosinsky(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany)