Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в украинском вопросе ФРГ всегда принимает взвешенные решения, чтобы не допустить обострения отношений между Североатлантическим альянсом и Россией.
"Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — похвалился он в ходе выступления на летней пресс-конференции, которую транслировал канал Phoenix.
Канцлер добавил, что Германия продолжит поддерживать Киев.
Напомним, что в мае Берлин разрешил ВСУ использовать немецкие ракеты для ударов по территориям России. Шольц объяснил это стремлением помешать ВС РФ "использовать границу как защитный щит".
Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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