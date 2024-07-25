Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в украинском вопросе ФРГ всегда принимает взвешенные решения, чтобы не допустить обострения отношений между Североатлантическим альянсом и Россией.

"Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — похвалился он в ходе выступления на летней пресс-конференции, которую транслировал канал Phoenix.

Канцлер добавил, что Германия продолжит поддерживать Киев.

Напомним, что в мае Берлин разрешил ВСУ использовать немецкие ракеты для ударов по территориям России. Шольц объяснил это стремлением помешать ВС РФ "использовать границу как защитный щит".

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).